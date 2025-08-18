TIM - BorsaInside.com

Il 2025 continua a regalare soddisfazioni agli azionisti di Telecom Italia (Tim). Dopo mesi di rialzi in Borsa, anche gli analisti confermano la loro visione positiva sul titolo. Intesa Sanpaolo ha rivisto al rialzo il target price delle azioni, portandolo da 0,41 a 0,46 euro e mantenendo la raccomandazione di acquisto (buy).

La fiducia non arriva soltanto da Intesa. Barclays ha fissato un obiettivo ancora più ambizioso, a 0,50 euro per azione, in linea con l’offerta presentata da Kkr per l’acquisizione dell’intera Tim (0,505 euro), dopo aver rilevato la rete di accesso per circa 18 miliardi di euro nel 2024. Anche Jp Morgan si è unita al coro degli ottimisti, alzando il fair value da 0,42 a 0,48 euro.

Azioni Tim in rialzo: +86% da inizio anno

La fiducia degli investitori trova riscontro anche nei numeri di Borsa. Nella seduta odierna il titolo Tim guadagna oltre l’1% e raggiunge quota 0,47 euro, consolidando un rialzo impressionante di +86% da inizio 2025. Un dato che conferma l’ottimo momento del gruppo guidato da Pietro Labriola.

La questione rete unica tra FiberCop e Open Fiber

Nonostante i progressi, restano alcuni nodi da sciogliere. Secondo quanto riportato da Il Giornale a Ferragosto, il progetto di rete unica tra FiberCop e Open Fiber è in fase di stallo. L’Antitrust UE sta valutando presunte informazioni fuorvianti fornite da Kkr, mentre l’AGCM analizza l’accordo trentennale di accesso (MSA) tra Tim e FiberCop, giudicato potenzialmente anticoncorrenziale perché darebbe a FiberCop un vantaggio su circa il 40% della domanda di telefonia fissa in Italia.

A causa di queste verifiche, Kkr avrebbe sospeso i colloqui con il governo, già avviati tramite un Memorandum of Understanding. Questo scenario, avverte il quotidiano, potrebbe rallentare o mettere a rischio la chiusura dell’operazione entro fine 2026, con possibili ricadute sull’earnout da 2,5 miliardi destinato a Tim, pari al 75% delle sinergie previste.

Le valutazioni degli analisti

Da WebSim Intermonte sottolineano come queste indiscrezioni contrastino con il tono fiducioso espresso dal CEO di Tim durante la presentazione dei conti semestrali 2025, quando aveva ribadito la concretezza delle trattative e il ruolo decisivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista sia di FiberCop (direttamente) che di Open Fiber (indirettamente).

Gli analisti ricordano che dalle indagini in corso non emergono rischi sulla fattibilità della combinazione delle due infrastrutture, ma piuttosto possibili rallentamenti che potrebbero compromettere l’earnout. Nella valutazione complessiva (Sum of Parts), che porta a un target price di 0,50 euro per azione ordinaria con rating buy, l’earnout è infatti incorporato con una probabilità ridotta, appena il 25% (circa 0,03 euro per azione).

Per quanto riguarda l’istruttoria europea, viene evidenziato che Tim non è parte del procedimento e che la cessione di NetCo, conclusa nel 2024, non è in discussione. L’indagine riguarda esclusivamente eventuali dichiarazioni scorrette di Kkr in fase di notifica. Sul fronte AGCM, infine, Tim e FiberCop hanno già presentato impegni sui servizi passivi (IRU), senza che emergano rischi di modifiche sostanziali all’accordo MSA né alla clausola di esclusività che lega Tim come most favoured client a FiberCop come preferred supplier.

