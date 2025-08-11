Target price azioni Telecom Italia - BorsaInside.com

Le azioni Telecom Italia sono nel mirino dei compratori nella prima seduta settimanale di scambi. Il titolo dell’ex monopolista a metà mattinata segna un rialzo del 2,35 per cento a 0,44 euro facendo molto meglio di un Ftse Mib che invece subisce un ribasso dello 0,1 per cento. Grazie al ritorno degli acquisti, le azioni TIM consolidano la già robusta prestazione mese su mese. Il titolo presenta un prezzo più alto dell’8 per cento rispetto a quello di un mese fa e addirittura maggiore del 101 per cento nel raffronto anno su anno. Non è che c’è bisogno di interpretare tanto questi numeri pe3rchè siamo dinanzi ad una delle migliori quotate di tutto il Ftse Mib perlomeno nel lungo termine. Tutto questo è di certo una notizia positiva per gli investitori che hanno già da tempo in portafoglio le azioni Telecom Italia, ma ha anche un altro lato della medaglia. Il punto è che se un titolo ha corso tanto nell’ultimo anno, il suo margine di apprezzamento ulteriore potrebbe calare. A volte non sono necessarie neppure notizie specifiche per causare una inversione di rotta le quali, al massimo, diventano un pretesto per prendere profitto dalle proprie posizioni e quindi andare a determinare un ribasso.

Ebbene, tutto questo ragionamento non sembra proprio riguardare le azioni Telecom Italia almeno stando agli analisti di Intesa SP che proprio oggi sono intervenuti sul titolo dell'ex monopolista confermando il rating bullish e alzando il target price. Un prezzo obiettivo più ampio significa solo una cosa: c'è spazio per una ulteriore crescita del titolo. Una prospettiva di certo interesse per gli investitori che magari erano indecisi se entrare o no sulla quotata guidata da Labriola.

Fin dove possono arrivare le azioni Telecom Italia secondo Intesa Sanpaolo?

Sulle azioni TIM gli analisti di Intesa Sanpaolo avevano rating buy e target price a 0,41 euro. Nella revisione intervenuta oggi, la raccomandazione è rimasta a buy mentre a salire è stato il prezzo obiettivo ora pari a 0,46 euro. Questo è il valore a cui, stando agli esperti della banca guidata da Messina, le azioni TIM possono ambire. Considerando quello che è l’attuale prezzo del titolo, è presente un buon potenziale di upside. Nonostante il rally dell’ultimo anno, quindi, le azioni Telecom Italia hanno la forza per salire ancora.

Ai lettori che magari proprio adesso stanno pensando che forse il prezzo obiettivo fissato dagli analisti di Intesa SP è troppo ambizioso, facciamo notare che appena pochi giorni fa erano stati gli analisti di Barclays a intervenire sul rating di TIM alzando il target price da 0,4 euro a 0,5 euro. Quindi un prezzo obiettivo ancora più alto rispetto a quello di Intesa Sanpaolo che ovviamente si traduce poi in un maggiore potenziale di upside rispetto ai valori attuali.

Insomma c’è una diffusa prospettiva ottimistica sulle azioni Telecom Italia.

Cosa fare con le azioni Telecom Italia in borsa

Quello che stanno facendo gli investitori con le azioni Telecom Italia nella seduta di oggi è abbastanza evidente: tutti a comprare.

Più sfumata la prospettiva per i prossimi giorni. Su questo punto c’è da dire che le azioni TIM si sono già mangiate la prima resistenza che si poteva porre a quota 0,4324 euro. Questo livello è stato raggiunto nel corso della mattinata ed è stato anche superato. Adesso i prezzi saranno alle prese con una seconda resistenza che si può collocare a quota 0,4499 euro. Non si tratta di un livello semplice da raggiungere ma se dovesse essere agganciato allora ci sarebbe spazio per altri rialzi. Per quello che invece riguarda i livello di supporto, quello più immediato è posto a 0,4072 euro, decisamente lontano dalle quotazioni attuali. Proprio questo fa pensare che l’impostazione grafica di medio termine delle azioni TIM sia al rialzo.

Staremo a vedere.

