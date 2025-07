Azioni Tinexta - BorsaInside.com

C’è un titolo del segmento STAR che ha movimentato la seduta di borsa dello scorso venerdì in modo impressionante non ricevendo la giusta eco solo perchè la stessa sessione di borsa è stata egemonizzata dal balzo delle azioni Iveco (quotate sul Ftse Mib). Stiamo parlando di Tinexta, società italiana attiva nel segmento del digital trust, cybersecurity e business innovation. Ebbene questa quotata è passata dai neppure 12 euro di giovedì ai 13,65 euro di venerdì. Vero che oggi sono in atto le classiche prese di profitto che spesso scattano dopo rally così forti, tuttavia nonostante un ribasso dell’1,7 per cento il titolo prezza sempre oltre 13,3 euro. Non solo ma, anche grazie al boom di acquisti registrato nell’ultima di Ottava, Tinexta presenta un robusto +70 per cento da inizio anno con un 25 per cento di rialzo solo nell’ultimo mese.

Numeri simili dicono solo una cosa: Tinexta è da attenzionare. Prima di analizzare le ragioni alla base del rialzo messo a segno venerdì e le prospettive per il futuro, ricordiamo che situazioni come questa, in generale, rappresentano sempre un’occasione per gli investitori che ora possono anche ricorrere al nuovo servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro.

Cosa sta succedendo alle azioni Tinexta?

Al di là del classico movimento balzo-realizzi, cosa sta accadendo a Tinexta? Dietro all’irruzione degli acquisti ci sono le indiscrezioni di stampa relative al possibile delisting del titolo per effetto della presentazione di un’offerta da parte di Nextalia e Advent. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i due fonti avrebbero battuto una serie di altri fondi che si erano fatti avanti con altre offerte non vincolati (Apax, Cvc ed Eqt) inferiori. A seguito della comparazione tra le varie proposte non vincolanti, la decisione di Tinexta di assegnare a Nextalia e Advent un periodo di esclusiva di 30 giorni entro il quale dovrà essere presentata una proposta questa volta vincolante. Se l’offerta dovesse essere accettata, allora, con tutta probabilità, dovrebbe scattare un’OPA il cui obiettivo sarebbe il delisting di Tinexta.

Stando sempre alle indiscrezioni riportate dal Corriera della Sera, in fase preliminare i fondi Nextalia e Advent avrebbero valutato Tinexta 700 milioni di euro decisamente oltre l’attuale livello di market cap della quotata che si ferma a 567 milioni di euro.

Cosa fare con le azioni Tinexta

Assodati i motivi alla base del balzo in avanti di Tinexta, vediamo adesso quali sono le prospettive del titolo. Mentre sono in corso le solite analisi da parte degli esperti, su quello che potrebbe essere il prezzo congruo nel caso di OPA, è la stata la stessa società a diramare una nota di stampa in merito ai rumors sulla possibile cessione. Nel comunicato stampa ci sono delle conferme ma ci sono anche delle puntualizzazioni su quelle che sono le prospettive. Proprio da queste ultime potrebbe arrivare la maggiore freddezza che oggi sembra caratterizzare il titolo dopo la sbornia di venerdì.

Tecno Holding, la società che detiene la maggioranza di Tinexta, ha confermato ufficialmente l’esistenza di interlocuzioni in corso con una cordata composta dai fondi Advent e Nextalia, come riportato da fonti giornalistiche. Confermato anche il fatto che ai potenziali partner è stato concesso un periodo di esclusiva per effettuare una due diligence limitata.

Questa fase preliminare di verifica, coerente con le consuete prassi per operazioni di questo tipo, mira a valutare la fattibilità di una possibile alleanza strategica che potrebbe culminare in un progetto di valorizzazione complessiva di Tinexta e, eventualmente, nel delisting del titolo dal listino di Borsa.

Fin qui tutto come da indiscrezioni, tuttavia Tecno Holding ha poi aggiunto che, al momento, non è stato siglato alcun accordo vincolante e che di conseguenza restano aperti tutti gli scenari in merito ai termini e alle condizioni – inclusi quelli economici – di un’eventuale operazione.

La conferma delle trattative in corso, sia pure senza rassicurazioni effettive su quello che potrebbe essere il loro esito, implica la possibilità che il titolo sia destinato a restare a lungo sotto ai riflettori con conseguenti movimenti in borsa.

In merito alle indicazioni degli analisti su cosa fare con le azioni, sono in pochi gli esperti a coprire il titolo (si tratta di una quotata sullo STAR). Tuttavia la view prevalente è bullish. Il rating buy è stato ad esempio recentemente ribadito da Intesa Sanpaolo che ha portato il target price a 17,5 euro, molto sopra le quotazioni attuali.

