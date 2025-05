Azioni Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Unicredit - BorsaInside.com

Con la stagione delle trimestrali delle banche oramai terminata e la stragrande maggioranza delle quotate del settore che hanno staccato la cedola a valere sull’esercizio 2024, è tempo di tirare una linea e ripartire. Dopo tutti questi eventi, quali sono le azioni del settore bancario su cui puntare? Una prima analisi sulle prospettive delle big è arrivata dagli analisti di Morgan Stanley che proprio oggi hanno aggiornato la loro valutazione su tre pezzi da novanta del comparto banking italiano.

Sotto ai riflettori degli analisti Usa, infatti, sono finite Unicredit, Banco BPM e Intesa Sanpaolo. Per ognuno di questo titoli, Morgan Stanley ha formulato la sua nuova valutazione indicando anche quale è il prezzo obiettivo aggiornato. Proprio quest’ultimo dato ci consente di calcolare un parametro molto importante ai fini della strategia operativa: l’eventuale potenziale di upside.

Già prima di scendere nel dettaglio possiamo dare ai lettori un’anticipazione molto importante: la visibilità data dallo stacco della cedola e dai conti trimestrali sarà si venuta meno, ma sia sulle azioni Unicredit che su quelle di Intesa Sanpaolo e Banco BPM il prezzo obiettivo è stato rivisto al rialzo. Questa è una buona notizia per i trader interessati a speculare su questi tre titoli. Ce ne è anche una seconda: come su tutte le azioni italiane anche su quelle citate, scegliendo il broker eToro, è possibile eliminare i costi di conversione valutaria.

Azioni Unicredit, Intesa Sanpaolo o Banco BPM? La preferenza di Morgan Stanley

Analizziamo ora le prospettive sulle tre quotate del settore bancario secondo la valutazione di Morgan Stanley.

Partiamo dalle azioni Unicredit che nella seduta di metà settimana scambiano a 57,9 euro praticamente sugli stessi livelli di ieri. La quotata nel corso dell’ultimo mese ha segnato un rialzo del 16 per cento che sale al 60 per cento anno su anno. Secondo la valutazione rilasciata dalla banca d’affari Usa, i prezzi di Unicredit potrebbero arrivare a 62 euro. Questo è il nuovo target price assegnato a Piazza Gae Aulenti. Tenendo conto di quelle che sono le attuali quotazioni del titolo, il margine di upside sarebbe di circa 4 euro. Non si tratta di un valore di poco conto anche perchè bisogna sempre partire dal fatto che Unicredit si è fortemente apprezzata su base annua.

Nonostante l’aumento del prezzo obiettivo possa far pensare ad una valutazione ottimistica sul titolo, il fatto che Morgan Stanley abbia preferito confermare il rating equalweight è un chiaro invito alla prudenza. Si tratta infatti di una valutazione essenzialmente neutrale.

E andiamo adesso alla principale rivale di Piazza Gae Aulenti ossia Intesa Sanpaolo. In questo caso parliamo di un titolo che viaggia a 4,9 euro in calo dello 0,1 per cento rispetto a ieri. Nel corso dell’ultimo mese le azioni Intesa Sanpaolo si sono apprezzate del 12 per cento mentre anno su anno la progressione è del 38 per cento. Secondo Morgan Stanley ci sarebbe spazio per una progressione fino a 6,2 euro ossia 1,3 euro in più di upside potenziale.

In termini percentuali siamo più o meno sugli stessi livelli del potenziale di rialzo di Unicredit ma, in questo caso, c’è la valutazione bullish che pesa di più. Per la banca d’affari Usa, infatti, Intesa Sanpaolo è overweight ossia il suo peso nel portafoglio va rivisto al rialzo.

E per finire l’attenzione degli esperti americani si è rivolta a Banco BPM. La quotata scambia a quota 10 euro in aumento di un punto percentuale rispetto a ieri ma soprattutto a +8 per cento nell’ultimo mese e a +52 per cento anno su anno. Il target price assegnato, a seguito di una revisione al rialzo di quello di prima, è pari a 11,8 euro, decisamente sopra i valori attuali di borsa. Anche in questo caso quindi è presente un buon potenziale di upside. Come avvenuto però con Unicredit anche per Banco BPM ha prospettiva non è bullish: un rating equalweight, infatti, è una esortazione alla prudenza.

Volendo quindi tirare le somme, se su tutte e tre le big del settore bancario c’è stato un aumento del potenziale upside in scia al rialzo del prezzo obiettivo, solo Intesa Sanpaolo è da considerare per strategie operative più attive. Le azioni Unicredit e Banco BPM, al contrario, sono più adatte per posizionamenti prudenziali. Ad ogni modo su tutte e tre le quotate e a prescindere dalla direzione dei prezzi prevista, ci si può tranquillamente posizionare con strumenti derivati come ad esempio i CFD che danno la possibilità di operare sia al rialzo che al ribasso senza possedere realmente il sottostante.

