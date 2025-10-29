Azioni Unicredit - BorsaInside.com

Unicredit sta contribuendo a ridisegnare la sua strategia di asset management, allontanandosi da Amundi e attirando l’attenzione di altri giganti come BNP Paribas. Vediamo insieme cosa sta succedendo e perché dovreste tenere d’occhio queste azioni.

La mossa di Orcel per riportare a casa i profitti

Andrea Orcel non è uno che scherza quando si parla di fare soldi. Dal suo arrivo nel 2021, ha puntato tutto sul riportare “in casa” la gestione dei fondi per aumentare le commissioni di Unicredit, con la banca che sta persino pagando penali contrattuali pur di ridurre progressivamente i fondi Amundi distribuiti ai suoi clienti! Questa strategia sta già dando i suoi frutti, con la banca che sta gradualmente ricostituendo una propria capacità interna di gestione patrimoniale.

BNP Paribas si fa avanti, Amundi traballa in borsa

La notizia bomba è che BNP Paribas è pronta a subentrare come partner di Unicredit. Il CEO Jean-Laurent Bonnafe ha dichiarato apertamente: “Siamo aperti a qualsiasi tipo di partnership” durante una conference call con gli analisti. Non è un caso che BNP abbia già rafforzato il suo braccio di gestione patrimoniale acquistando Axa Investment Managers quest’anno.

Intanto Amundi soffre: le sue azioni sono crollate fino al 9% dopo la diffusione della notizia che Unicredit vorrebbe quasi azzerare gli investimenti dei clienti tramite i loro fondi. E pensare che nel 2017 Amundi aveva speso ben 3,6 miliardi per comprare proprio l’attività fondi di Unicredit…

Gli effetti sul titolo Unicredit e perché ci interessa

Le implicazioni per gli investitori sono notevoli. Ecco i punti chiave da considerare:

Maggiori commissioni : Unicredit punta a trattenere più profitti gestendo direttamente i fondi

: Unicredit punta a trattenere più profitti gestendo direttamente i fondi Minori costi a lungo termine : Nonostante le penali iniziali, la strategia promette risparmi futuri

: Nonostante le penali iniziali, la strategia promette risparmi futuri Maggiore controllo : La banca avrà più flessibilità sui prodotti da offrire ai clienti

: La banca avrà più flessibilità sui prodotti da offrire ai clienti Potenziale crescita del titolo : Gli analisti vedono positivamente questa mossa di internalizzazione

: Gli analisti vedono positivamente questa mossa di internalizzazione Rischio di esecuzione: La transizione potrebbe rivelarsi più complessa del previsto

Le tensioni dietro le quinte e il fattore Credit Agricole

C’è anche un retroscena interessante in questa storia. Le relazioni tra Unicredit e Amundi si sono complicate per via di Credit Agricole, proprietario di Amundi e “cavaliere bianco” nella difesa di Banco BPM dalle mire espansionistiche proprio di Unicredit. In pratica, è anche una questione di rivalità tra banche che cercano di espandersi in Italia.

Cosa aspettarsi dal 2027 e oltre

L’attuale accordo tra Unicredit e Amundi scade nella prima metà del 2027. Fino ad allora, Unicredit deve mantenere circa tre quarti dei suoi asset under management in Italia investiti in fondi Amundi, ma sta già pagando penali per ridurre questa percentuale. Il grande cambiamento avverrà probabilmente entro il 2027, quando Unicredit sarà libera di scegliere un nuovo partner o proseguire da sola.

La strada intrapresa da Orcel è chiara: massimizzare le commissioni per aumentare i ricavi della banca. Per gli azionisti Unicredit, questo potrebbe tradursi in maggiori dividendi e crescita del valore del titolo nel medio-lungo termine.

Insomma, meglio tenere d’occhio i prossimi annunci sulla gestione patrimoniale: potrebbero essere il catalizzatore di nuovi movimenti del titolo in borsa!

