Azioni Unicredit - BorsaInside.com

La seduta di oggi vede le azioni Unicredit muoversi in territorio positivo, con un progresso dello 0,3 per cento che porta le azioni a 71,25 euro. Un livello che consolida i massimi dell’ultimo anno e conferma un avvio di 2026 in continuità con la forte performance registrata nelle settimane precedenti. Il dato di mercato è rilevante non tanto per l’entità del rialzo giornaliero, quanto per il contesto: il titolo arriva da un apprezzamento di circa il 10% nell’ultimo mese e sta assorbendo fisiologiche prese di profitto senza compromettere la struttura rialzista di fondo.

Per un titolo a elevata capitalizzazione di mercato come Unicredit, movimenti di questa ampiezza richiedono catalizzatori chiari e credibili. Il mercato li individua in due direttrici principali: da un lato l’intensa attività di remunerazione degli azionisti attraverso il buyback (riacquisto di azioni proprie), dall’altro il rafforzamento strategico nella greca Alpha Bank. Entrambi i fattori contribuiscono a sostenere il sentiment degli investitori istituzionali e a mantenere elevata l’attenzione sul titolo bancario di Piazza Gae Aulenti.

Buyback Unicredit in primo piano: accelerazione e impatto sul capitale

Il programma di acquisto di azioni proprie rappresenta uno dei pilastri della narrativa positiva su Unicredit. Nell’ambito del piano avviato il 2 dicembre 2025, la banca ha intensificato le operazioni a cavallo tra fine anno e inizio 2026. Tra il 29 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026 sono state riacquistate oltre 1,5 milioni di azioni a un prezzo medio ponderato di circa 70,50 euro, per un controvalore complessivo superiore a 107 milioni di euro.

Guardando al quadro complessivo, al 2 gennaio 2026 Unicredit ha acquistato più di 17,4 milioni di azioni, pari all’1,12 per cento del capitale sociale, per un esborso che supera 1,13 miliardi di euro. Si tratta di un ammontare che corrisponde a circa il 64 per cento della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, segnalando uno stato di avanzamento già significativo del programma. Considerando anche gli acquisti effettuati nell’ambito della Prima Tranche, la banca detiene complessivamente quasi 45 milioni di azioni proprie, equivalenti al 2,88 per cento del capitale.

Dal punto di vista degli investitori, il messaggio è chiaro: Unicredit continua a privilegiare la restituzione di capitale in modo disciplinato, sostenuta da una solida generazione di utili e da un profilo patrimoniale robusto. Ricordiamo che il buyback agisce come supporto strutturale alle quotazioni, riducendo il flottante e aumentando l’utile per azione, oltre a fornire un segnale di fiducia del management sulla valutazione del titolo. In un contesto di tassi BCE in progressiva normalizzazione e maggiore selettività sul settore bancario europeo, questa strategia contribuisce a differenziare Unicredit rispetto ai peer.

Alpha Bank come driver strategico: crescita selettiva e disciplina patrimoniale

Accanto al buyback, un secondo catalizzatore ha rafforzato l’interesse del mercato: l’aumento della partecipazione in Alpha Bank. I fatti sono noti perchè risalgono all’Epifania (ieri la borsa di Milano, nonostante il giorno festivo è rimasta aperta). Ad ogni modo, Unicredit ha portato la propria quota al 29,8 per cento, dopo aver ottenuto il via libera della Banca Centrale Europea. L’operazione è avvenuta tramite l’esercizio di strumenti derivati già in portafoglio, inserendosi in un percorso di crescita graduale e in larga parte anticipato dagli investitori.

Sul piano contabile, l’incremento della partecipazione comporta un maggiore consolidamento della banca greca secondo il metodo del patrimonio netto. Gli analisti stimano che l’impatto sul coefficiente CET1 possa essere negativo per circa 80 punti base. Tuttavia, questo effetto risulta in parte compensato da un fattore regolamentare favorevole: il riconoscimento del cosiddetto Danish Compromise sulle attività assicurative.

Il risultato netto è un profilo patrimoniale che rimane ampiamente solido. Il CET 1 pro-forma di Unicredit, calcolato al terzo trimestre 2025, si attestava infatti intorno al 14,6 per cento, un livello che garantisce margini di sicurezza rispetto ai requisiti regolamentari e preserva la capacità di continuare a remunerare gli azionisti. In questa ottica, l’operazione che è stata condotta su Alpha Bank viene letta come una mossa coerente con una strategia di crescita selettiva, focalizzata su mercati dove esistono sinergie industriali e opportunità di creazione di valore.

Il rafforzamento in Grecia conferma una preferenza per operazioni mirate da parte del management di Piazza Gae Aulenti, più compatibili con la disciplina patrimoniale e con l’obiettivo di rendimenti sostenibili. È questo mix che il mercato sembra premiare, come riflette la tenuta del titolo sui massimi e il nuovo rialzo registrato nella seduta odierna.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

