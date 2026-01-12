Unicredit - BorsaInside.com

Azioni Unicredit in ribasso dello 0,4 per cento a quota 70,4 euro nella prima seduta della settimana. In un contesto generale che vede il Ftse Mib di Piazza Affari girare in ribasso di circa mezzo punto percentuale, la quotata di Piazza Gae Aulenti fa quindi leggermente peggio pur non andando ad intaccare la sua prestazione su base mensile che resta positiva per il 3 per cento (per la cronaca, ricordiamo che anno su anno Unicredit ha guadagnato il 77 per cento).

L’andamento incerto di Unicredit nella sessione odierna sembra mostrare che il mercato non stia prestando grande attenzione alla possibile salita di Piazza Gae Aulenti ad oltre il 32% della greca Alpha Bank. Eppure il rumors è interessante e allora vale la pena dare un occhio ai dettagli anche perchè non è detto che non possa pesare successivamente magari nel momento in cui si passerà a qualcosa di concreto.

Unicredit–Alpha Bank: possibile rafforzamento al 32%

Unicredit potrebbe compiere un nuovo passo nel rafforzamento della propria presenza in Grecia. Secondo informazioni diffuse da Alpha Bank, il gruppo guidato da Andrea Orcel avrebbe la possibilità di portare la propria partecipazione complessiva nell’istituto ellenico fino a circa il 32,1 per cento del capitale, includendo sia azioni detenute direttamente sia strumenti finanziari convertibili.

Nel dettaglio, oltre alla quota azionaria già in portafoglio, Unicredit risulta titolare di una serie di strumenti derivati che rappresentano complessivamente circa il 2,27 per cento del capitale di Alpha Bank. Si tratta principalmente di Total Return Swap, con diverse scadenze, per una quota prossima al 2 per cento, e di una combinazione di opzioni put e call per la parte restante. In caso di conversione integrale di queste posizioni sintetiche, la partecipazione potenziale salirebbe appunto intorno al 32,1 per cento, soglia che rafforzerebbe ulteriormente il ruolo di Unicredit come principale azionista.

La possibile salita nel capitale della banca greca si inserisce in un percorso iniziato nel 2023, quando Unicredit aveva rilevato circa il 9 per cento di Alpha Bank dal fondo di stabilità finanziaria greco (HFSF), segnando il ritorno strutturato di un grande gruppo bancario europeo nel capitale di una banca sistemica ellenica. Da allora, la partecipazione è stata progressivamente incrementata attraverso una strategia che ha combinato investimenti diretti e strumenti finanziari.

Un passaggio chiave è avvenuto di recente, con la conversione di una posizione sintetica pari a circa il 20 per cento del capitale di Alpha Bank. Questa operazione ha portato la quota azionaria fisica e i diritti di voto effettivi di Unicredit al 29,8 per cento avvicinando la banca italiana alla soglia del controllo di fatto, pur senza superare i limiti regolamentari che farebbero scattare obblighi di offerta.

Dal punto di vista patrimoniale, l’operazione ha avuto un impatto limitato sul CET 1 ratio di Unicredit, elemento particolarmente rilevante per il mercato. Il management ha indicato un ritorno sull’investimento atteso superiore al 20 per cento, coerente con la strategia del gruppo di privilegiare allocazioni di capitale ad alto rendimento, mantenendo al tempo stesso una forte disciplina finanziaria.

La lettura alla possibile salita di Unicredit in Alpha Bank

Sul piano industriale, l’incremento della partecipazione di Unicredit non va letto come un’operazione puramente finanziaria. Negli ultimi mesi, i vertici di Unicredit e Alpha Bank hanno più volte ribadito l’intenzione di sviluppare una collaborazione transfrontaliera sempre più integrata, con benefici attesi in termini di prodotti, servizi e copertura geografica per la clientela europea. Tra il 2024 e il 2025 le due banche hanno già tracciato un bilancio delle prime sinergie e definito una nuova agenda strategica.

Per Unicredit, la Grecia rappresenta un mercato in normalizzazione dopo anni di crisi, con un sistema bancario più solido e prospettive di crescita interessanti. Rafforzare la presenza in Alpha Bank significa consolidare un presidio in un’area chiave dell’Europa sud-orientale, senza ricorrere a operazioni di fusione tradizionali.

Per gli investitori, l’attenzione resta ora focalizzata su due elementi: da un lato, le tempistiche e le modalità di eventuale conversione degli strumenti finanziari residui e dall’altro, l’evoluzione della partnership industriale tra i due gruppi.

Una eventuale salita oltre il 30 per cento confermerebbe la centralità dell’asse tra Unicredit e Alpha Bank come uno dei progetti di integrazione bancaria più rilevanti nel panorama europeo attuale.

