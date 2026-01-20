Unicredit

Le azioni Unicredit stanno registrando una flessione dello 0,8%, attestandosi a 70,93 euro. Il movimento correttivo si inserisce in una seduta caratterizzata da una moderata volatilità sul comparto bancario europeo e non altera in modo significativo il quadro complessivo del titolo. Su base mensile infatti l’andamento di Piazza Gae Aulenti risulta infatti sostanzialmente invariato ma resta sempre premiante il confronto su base annua: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le Unicredit evidenziano un progresso del 67% ossia una delle migliori performance nel settore finanziario dell’area euro!

Il titolo del colosso bancario, quindi, continua quindi a muoversi all’interno di un trend strutturalmente positivo, sostenuto da risultati economici solidi, da una politica di allocazione del capitale giudicata efficiente e da un miglioramento significativo della percezione del rischio da parte del mercato. La correzione odierna viene letta dagli operatori come una presa di beneficio fisiologica, dopo una lunga fase di apprezzamento che ha portato le valutazioni su livelli elevati.

In questo contesto, l’attenzione degli investitori rimane concentrata più sulle prospettive di medio-lungo termine che sulle oscillazioni di breve, con particolare riferimento alla capacità della banca di mantenere elevati livelli di redditività in uno scenario di progressiva normalizzazione dei tassi di interesse.

Mediobanca rafforza la view positiva su Unicredit

Il quadro costruttivo sulle azioni Unicredit sta trovando oggi ulteriore conferma nelle valutazioni degli analisti. Mediobanca ha infatti confermato il rating outperform su Unicredit e ha rivisto al rialzo il target price a 86 euro, evidenziando un potenziale di upside più ampio rispetto alle quotazioni attuali.

La revisione del prezzo obiettivo riflette una maggiore fiducia nella sostenibilità degli utili del colosso bancario. In generale è oramai da tempo che Unicredit trova supporto in un modello di business più resiliente, in una struttura dei costi sotto controllo e di una qualità degli attivi che consente di mantenere contenuto il livello delle rettifiche su crediti. Molto stimolante anche strategia di remunerazione degli azionisti, considerata uno dei principali punti di forza dell’istituto rispetto ai competitor europei. La combinazione tra dividendi elevati e potenziali riacquisti di azioni proprie continua infatti a rendere il titolo particolarmente attrattivo per gli investitori orientati al ritorno totale.

Tornando alla valutazione di Mediobanca, il mantenimento del giudizio outperform è la dimostrazione che, nonostante il forte rialzo già realizzato, c’è ancora uno spazio per una rivalutazione del titolo.

Le previsioni 2025: utili solidi, capitale elevato e dividendi sostenuti

Sul fronte delle prospettive, c’è da evidenziare che di recente Unicredit ha fornito un aggiornamento sulle stime di consensus relative al quarto trimestre 2025 e all’intero esercizio, elaborate da 16 broker italiani e internazionali.

Per il quarto trimestre del 2025, gli analisti stimano un utile netto medio di 1,74 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,56 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato conferma la capacità della banca di generare profitti elevati anche in una fase di rallentamento dei ricavi. Il margine di intermediazione trimestrale è previsto a 5,95 miliardi di euro, leggermente inferiore ai 6 miliardi del quarto trimestre 2024, riflettendo l’impatto della normalizzazione dei tassi di interesse. Il risultato netto di gestione è invece stimato a 3,11 miliardi di euro, dopo svalutazioni su crediti pari a 313 milioni, un livello ritenuto coerente con un profilo di rischio sotto controllo. Lato patrimoniale, il CET1 ratio di Piazza Gae Aulenti è indicato al 14,5%, a conferma di una posizione patrimoniale solida.

Guardando poi a tutto il 2025, il consensus degli analisti indica un utile netto contabile medio di 10,71 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con le precedenti indicazioni e superiore ai risultati del 2024. L’utile netto è invece previsto a 10,46 miliardi di euro, con un utile per azione stimato in 7,03 euro. Il margine di intermediazione annuale dovrebbe attestarsi intorno a 24,8 miliardi di euro, mentre il risultato netto di gestione è stimato a 14,72 miliardi, dopo rettifiche su crediti per 618 milioni. Anche a livello annuale il CET1 ratio è atteso al 14,5%.

Per finire sul fronte della remunerazione, gli analisti stimano per il 2026, sulla base dei risultati 2025, un dividendo complessivo di 3,22 euro per azione contro una precedente stima di 3,3 euro (quindi c’è un peggioramento almeno sulla media). Ai prezzi attuali, la cedola implica un rendimento vicino al 4,5%, rafforzando l’appeal del titolo UniCredit nel panorama bancario europeo.

