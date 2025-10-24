mobile trading e Unicredit
E’ stata Unicredit ad inaugurare la stagione delle trimestrali a Piazza Affari. Più che normale che siano sempre state le azioni Unicredit le prime a finire nel mirino degli analisti che hanno passato ai raggi X le prospettive della banca a seguito proprio della pubblicazione dei conti trimestrali. Come spesse accade quando si tratta di valutazioni, però, il giudizio non stato convergente. C’è chi è più ottimista (o resta tale) e chi invece preferisce mantenere un approccio neutrale e quindi prudente. Potrebbe essere anche per questa ragione se le azioni Unicredit oggi sono in ribasso.

La flessione odierna dell’1,2 per cento a quota 61,63 euro arriva dopo il rialzo di ieri a sua volta sfrutto di un rimbalzo dopo la brutta prestazione che la banca di Piazza Gae Aulenti ha messo a segno proprio nel giorno della pubblicazione della trimestrale. E infatti proprio alla reazione delle azioni Unicredit ai conti trimestrali avevamo dedicato un articolo di analisi.

Tornando alla cronaca odierna, a prendere la parola sulle azioni Unicredit sono stati gli analisti di ODDO e quelli di Barclays. Entrambi hanno ribadito i rating già in essere e entrambi hanno anche confermato i target price. Tuttavia le sfumature delle due valutazioni sono molto diverse.

Sovra-pesare o mantenere le azioni Unicredit?

Alla domanda cosa fare con le azioni Unicredit dopo la pubblicazione dei conti trimestrali, gli analisti di ODDO e Barclays rispondono in modo diverso. Per i primi Unicredit era e resta da tenere (rating neutral) anche perchè i prezzi della quotata possono al massimo spingersi a 63 euro. Questo è il nuovo prezzo obiettivo che è stato fissato dagli esperti. Si tratta di un valore più alto rispetto a quello di prima (ODDO copriva con target price a 59 euro da fine luglio) ma molto prossimo a quelle che sono le quotazioni attuali di Piazza Gae Aulenti. Ciò significa che per gli esperti non c’è tanto potenziale di upside e quindi meglio approcciarsi con prudenza. Questa non è una buona prospettiva per gli investitori.

Di registro completamente diverso, invece, erano e restano gli analisti di Barclays che, dopo la pubblicazione dei conti trimestrali della banca, hanno ribadito il rating overweight alzando il target price. La valutazione assegnata sta per sovra-pesare le azioni Unicredit nel portafoglio di investimento, l’upgrade di prezzo obiettivo (dal precedente 69,2 euro a 71,6 euro) è al servizio di questa strategia bullish. Per gli esperti inglesi, il titolo Unicredit dopo la pubblicazione della trimestrale continua a conservare un buon potenziale di upside. Questa è invece un’indicazione positiva per gli investitori. Tra l’altro proprio il nuovo target price assegnato da Barclays si colloca sopra quello medio presente sul titolo che è pari a 7,2 euro sulla base di 17 raccomandazioni operative. E a proposito di dati medi, per ben sei analisti Unicredit resta da comprare. Putroppo ci sono altrettanti rating neutrali (hold) oltre a valutazioni che invece suggeriscono di sottoperformare.

Il quadro dei giudizi su Unicredit, ben sintetizzato dagli aggiornamenti di ODDO e Barclays, è quindi complesso. Elemento questo che gli investitori dovrebbero tenere conto prima di assumere la loro posizione.

