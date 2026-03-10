Borsa Italiana - BorsaInside.com

Sono UniCredit, Mediobanca, Monte dei Paschi e BPER Banca a guidare la riscossa del Ftse Mib nella seduta odierna. A metà mattinata i quattro titoli del comparto bancario si impongono infatti come le migliori performance dell’indice principale di Piazza Affari, trainando il rimbalzo del listino milanese insieme al resto del settore finanziario europeo.

Nel dettaglio, Unicredit sale del 4,8% a 68,22 euro, mettendosi in evidenza tra i big del listino. Ancora più brillante la performance di Mediobanca, che registra un balzo del 5,52% a 16,23 euro, mentre BPER Banca segue a stretto giro con un progresso del 4,87% a 11,3 euro. Per finire MPS avanza del 5,27% a 7,41 euro (della prestazione della banca toscana ci siamo già occupati in questo articolo).

Il movimento al rialzo riflette un clima di mercato decisamente più costruttivo rispetto alle sedute precedenti. Dopo una fase caratterizzata da forti vendite e volatilità, gli investitori stanno tornando ad assumere posizioni sull’azionario europeo, favorendo in particolare i titoli ciclici e il comparto bancario.

Il rimbalzo dei bancari rappresenta uno dei fattori principali dietro la risalita del Ftse Mib, che si muove in linea con il recupero delle principali borse europee.

L’effetto geopolitico: segnali di pace tra Stati Uniti e Iran

A sostenere il ritorno degli acquisti sui mercati è soprattutto il parziale allentamento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il cambio di tono sul fronte internazionale ha infatti contribuito a migliorare il sentiment degli investitori, che nelle ultime settimane avevano adottato un atteggiamento molto prudente.

A dare impulso al rimbalzo sono state in particolare alcune dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, il quale ha indicato che la guerra potrebbe concludersi “molto presto”, pur senza specificare una tempistica immediata. Il messaggio è stato comunque interpretato dai mercati come un segnale di possibile de-escalation del conflitto.

Trump ha anche ribadito che eventuali tentativi di bloccare il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi energetici più strategici al mondo, verrebbero affrontati con una risposta molto dura. Nonostante questa posizione di fermezza, gli operatori hanno scelto di concentrarsi sull’ipotesi di una progressiva riduzione delle tensioni.

Il risultato è stato un miglioramento del clima sui mercati finanziari globali. Le borse europee sono così riuscite a proseguire il rimbalzo, sostenute anche dalla performance positiva registrata nelle precedenti sedute dai listini asiatici e da Wall Street.

Perché i bancari guidano il rimbalzo

Il comparto bancario tende spesso a reagire in modo amplificato ai cambiamenti del sentiment di mercato. Nelle fasi di tensione geopolitica o di avversione al rischio, gli istituti di credito sono tra i titoli più colpiti dalle vendite. Al contrario, quando il clima si distende, sono spesso tra i primi a beneficiare del ritorno degli acquisti.

La seduta odierna ne è un esempio evidente. Con il miglioramento del contesto internazionale, molti investitori stanno tornando a puntare sui titoli finanziari, che rappresentano una componente importante degli indici europei e in particolare del Ftse Mib.

In questo scenario Unicredit si conferma uno dei punti di riferimento del settore bancario europeo. Il titolo continua a beneficiare della solidità dei risultati finanziari e della fiducia degli investitori istituzionali, che negli ultimi anni hanno premiato la strategia di rafforzamento del gruppo.

Anche Mediobanca sta attirando nuovi flussi di acquisto, grazie al ruolo centrale che l’istituto continua a giocare nel panorama finanziario italiano, sia nel corporate & investment banking sia nel wealth management.

Per quanto riguarda BPER Banca, il titolo sta vivendo una fase di rinnovato interesse da parte del mercato, sostenuto dalle prospettive di crescita del gruppo e dalle operazioni di consolidamento che negli ultimi anni hanno rafforzato la sua posizione nel sistema bancario nazionale.

Ftse Mib in ripresa con il traino del settore finanziario

Il recupero delle azioni Unicredit, Mediobanca e BPER Banca rappresenta quindi uno dei principali motori della risalita del Ftse Mib nella seduta odierna.

Gli investitori restano comunque cauti, consapevoli che il quadro geopolitico rimane ancora incerto e che eventuali sviluppi sul fronte internazionale potrebbero rapidamente cambiare il sentiment dei mercati.

La dinamica in atto è la conferma che nelle fasi di recupero dell’azionario europeo, i bancari tendono a tornare rapidamente sotto i riflettori. Quindi non è un caso che siano proprio Unicredit, Mediobanca e BPER a incarnare la riscossa del Ftse Mib, guidando il listino milanese nella sua fase di rimbalzo.

