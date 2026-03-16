Azioni Unicredit - BorsaInside.com

Piovono vendite sulle azioni Unicredit dopo l’annuncio della nuova operazione strategica sul mercato bancario europeo. Dopo circa un’ora dall’apertura delle contrattazioni il titolo dell’istituto italiano sta registrando una flessione di circa il 2% a 62,1 euro, performance decisamente più debole rispetto all’andamento generale del mercato. Nello stesso momento infatti il Ftse Mib segna un calo più contenuto dello 0,6%. C’è quindi una pressione specifica sul titolo della banca guidata da Andrea Orcel ma c’è anche un motivo ben preciso alla base delle vendite: l’annuncio dell’OPS su Commerzbank.

La reazione negativa della borsa sembra riflettere soprattutto le valutazioni degli operatori sull’impatto dell’operazione annunciata. Sebbene il progetto venga interpretato come una mossa strategica di lungo periodo nel consolidamento bancario europeo, nel breve termine il mercato tende spesso a penalizzare le società che avviano operazioni straordinarie di grande portata.

L’attenzione degli investitori è quindi tutta concentrata sui dettagli dell’offerta pubblica di scambio (OPS) su Commerzbank. Vediamoli nello specifico.

Broker consigliato (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

I dettagli dell’offerta pubblica volontaria di scambio

Unicredit ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica volontaria di scambio sulle azioni Commerzbank, operazione che si inserisce nel quadro della normativa tedesca sulle acquisizioni societarie.

L’obiettivo principale dell’offerta è superare la soglia del 30% del capitale della banca tedesca, livello che rappresenta un limite rilevante nella regolamentazione locale relativa alle offerte pubbliche di acquisto. Superare questa soglia consentirebbe all’istituto italiano di stabilizzare la propria presenza nel capitale di Commerzbank e allo stesso tempo avviare un dialogo più strutturato con il management e con gli stakeholder della banca tedesca.

Secondo quanto comunicato dalla banca italiana, l’avvio formale dell’offerta è previsto per l’inizio di maggio. Il periodo di adesione dovrebbe avere una durata di circa quattro settimane, mentre il regolamento finale dell’operazione è atteso entro la prima metà del 2027, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari necessarie.

Uno degli elementi centrali dell’operazione è il rapporto di concambio, che sarà definito dall’autorità di vigilanza finanziaria tedesca BaFin sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) degli ultimi tre mesi delle azioni delle due banche.

Le indicazioni preliminari parlano di un rapporto di concambio pari a circa 0,485 azioni Unicredit per ogni azione Commerzbank. Sulla base di questa stima, il corrispettivo implicito dell’offerta si attesterebbe a 30,8 euro per azione Commerzbank, valore che incorpora un premio di circa il 4% rispetto al prezzo di chiusura del 13 marzo 2026.

La posizione attuale di Unicredit in Commerzbank

Come noto, Unicredit non parte da zero nell’operazione sulla banca tedesca. L’istituto guidato da Orcel detiene già una partecipazione significativa in Commerzbank, costruita nel corso del tempo attraverso diverse operazioni di mercato.

Attualmente la banca italiana possiede circa il 26% del capitale di Commerzbank in maniera diretta. A questa quota si aggiunge un’ulteriore esposizione pari a circa il 4% tramite strumenti finanziari derivati, nello specifico total return swap.

Nel complesso quindi Unicredit dispone già di un’esposizione economica vicina al 30% della banca tedesca. L’offerta pubblica di scambio è quindi strutturata per consentire alla banca italiana di superare formalmente questa soglia, senza però acquisire il controllo dell’istituto tedesco.

La strategia delineata dal gruppo italiano prevede infatti di mantenere una partecipazione superiore al 30% ma senza arrivare alla maggioranza del capitale. Questo approccio permetterebbe alla banca di ottenere maggiore flessibilità nella gestione della propria quota.

Uno degli aspetti tecnici più rilevanti riguarda il programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) in corso da parte di Commerzbank. Se Unicredit rimanesse appena sotto la soglia del 30%, ogni operazione di buyback della banca tedesca potrebbe far salire automaticamente la partecipazione percentuale della banca italiana.

Superando invece il limite del 30%, Unicredit eviterebbe la necessità di aggiustare costantemente la propria partecipazione per restare sotto la soglia regolamentare, ottenendo maggiore libertà strategica.

Broker consigliato (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Impatti sul capitale e prospettive dell’operazione

Dal punto di vista finanziario, Unicredit ha precisato che l’impatto dell’operazione sul capitale sarà limitato, a condizione che l’offerta non si traduca nell’acquisizione del controllo della banca tedesca.

L’operazione richiederà comunque un aumento di capitale a servizio dello scambio azionario, che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti prevista nel mese di maggio.

Parallelamente, Piazza Gae Aulenti resta in attesa dell’approvazione del programma di buyback 2025 da 4,75 miliardi di euro, che dovrà essere autorizzato dall’assemblea degli azionisti prevista il 31 marzo e successivamente dalla Banca Centrale Europea.

Secondo quanto comunicato dalla banca, il riacquisto di azioni proprie sarà avviato solo dopo la conclusione del periodo di adesione all’offerta su Commerzbank e dipenderà dal livello finale di partecipazioni raccolte attraverso l’OPS.

Un aspetto rassicurante per il mercato riguarda la politica dei dividendi, che secondo quanto indicato dall’istituto non dovrebbe subire modifiche a seguito dell’operazione.

Nonostante queste indicazioni, la reazione della corsa nelle prime sedute successive all’annuncio evidenzia un atteggiamento prudente da parte degli investitori. Le operazioni di consolidamento bancario europeo sono spesso accolte con scetticismo nel breve periodo, soprattutto quando introducono nuovi elementi di complessità finanziaria o regolamentare.

Nel medio e lungo termine, tuttavia, l’operazione potrebbe rappresentare un passaggio chiave nella strategia di Unicredit per rafforzare la propria presenza nel sistema bancario europeo, in un contesto in cui il tema delle fusioni transfrontaliere nel settore resta sempre più centrale. Quindi meglio non focalizzarsi troppo sulla reazione di breve termine.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Investi con Freedom24 senza commissioni 📊 Idee di investimento degli analisti

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 16%

Titoli con rendimento medio potenziale fino al 🔒 Sicurezza e trasparenza

i tuoi asset sono custoditi in conti separati

i tuoi asset sono custoditi in 💸 0 commissioni su azioni ed ETF

per iniziare a investire in modo efficiente Il capitale è a rischio. 👉 Scopri Freedom24