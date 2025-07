Azioni Unicredit - BorsaInside.com

Tra le azioni più comprate della seduta di metà settimana ci sono le Unicredit e questo, da tempo, non stupisce più di tanto essendo la banca di Piazza Gae Aulenti una delle migliori di tutto il Ftse Mib. Tuttavia il movimento di Unicredit fa rumore perchè è proprio a seguito di questo ennesimo rialzo che il titolo sfonda il muro dei 60 euro. La quotata aveva aperto gli scambi a 58,89 euro ma già nel giro di pochissimi minuti era finita al centro di forti acquisti salendo fino a un massimo intraday che, per adesso, è collocato a 60,22 euro. In termini percentuali, ad un’ora circa dall’apertura degli scambi, Unicredit avanza del 2,9 per cento. Grazie a questa forte progressione c’è un ulteriore consolidamento di tutti i dati di performance: rispetto a un mese fa ora i prezzio sono più alti del 3 per cento mentre anno su anno il rialzo è del 62 per cento.

Fermo restando che, come si può vedere dall’andamento generale di tutto il Ftse Mib, oggi sembra proprio essere una giornata positiva per le quotate del settore bancario e finanziario (è Azimut a guidare il paniere di riferimento di Piazza Affari), ci sono ovviamente dei motivi ben precisi alla base della pioggia di acquisti che sta interessando il colosso bancario italiano.

Scoprirli significa anche definire la strategia operativa da adottare sulla quotata premesso che ora è ancora più conveniente investire in azioni italiane grazie al servizio di trading nazionale del broker eToro.

📈 Scopri di più sul trading nazionale di eToro (sito ufficiale)

Cosa sta succedendo alle azioni Unicredit?

Ci sono tutta una serie di fattori convergenti alla base del rally delle azioni Unicredit. Premesso che il tema caldo di questi giorni, ossia l’OPS lanciata su Banco BPM non sta scaldando gli investitori (le adesioni restano basse come dimostrano i dati aggiornati all’8 luglio 2025 da cui risultano essere state portate in adesione 1.881.320 azioni di Banco BPM pari allo 0,124165 per cento dei titoli al centro dell’offerta), i temi caldi non mancano.

Tanto per iniziare Piazza Gae Aulenti ha incrementato ufficialmente la propria partecipazione nel capitale della tedesca Commerzbank portandola al 20 per cento dei diritti di voto. Grazie a questa operazione ora Unicredit è il maggiore azionista della banca tedesca. L’aumento della partecipazione detenuta è avvenuto attraverso la conversione di strumenti derivati in azioni. Unicredit non ha però intenzione di fermarsi nel sua investimento in Commerzbank. E’ intento di Andrea Orcel salire fino al 29 per cento ulteriore conversione della posizione sintetica residua.

Dal canto suo Commerzbank ha affermato che l’operazione non è stata concordata e non influenzerà la sua strategia. Secondo i vertici della banca tedesca, l’adeguamento della posizione di Unicredit non avrà alcun impatto sulle ambizioni della stessa banca tedesca.

La mossa effettuata in Commerzbank potrebbe animare gli investitori più propensi a pensare che Unicredit possa effettivamente acquisire tutta la banca tedesca. Il loro entusiasmo però andrebbe contenuto perchè, sull’ipotesi M&A, si resta sempre alla risposta data dal governo tedesco alla missiva inviata a fine luglio dallo stesso Orcel in cui veniva fatto riferimento alla possibilità di creare un colosso bancario europea. Ebbene l’esecutivo tedesco aveva ribattuto chiaro e tondo che ogni proposta sarebbe dovuta passare dal management della banca riaffermando il sostegno all’indipendenza di Commerzbank.

Altro fattore che potrebbe spingere il forte rialzo di Unicredit è l’attesa la decisione del TAR sulla validità della Golden Power imposta dal governo italiano sull’offerta pubblica di scambio lanciata da Piazza Gae Aulenti su Banco BPM. La sentenza potrebbe già arrivare questa mattina decretando quello che sarà il dell’OPS in corso. Non solo ma la sentenza, a cascata, potrebbe avere un effetto su tutto il complesso risiko del settore bancario italiano.

Fin dove possono arrivare le azioni Unicredit?

E intanto proprio oggi è stato reso noto un upgrade di target price sulle azioni Unicredit. Ad intervenire sono stati gli esperti di JP Morgan che ribadendo il rating a livello overweight hanno alzato il prezzo obiettivo a 70 euro. Tenendo conto dello sfondamento di quota 60 euro operato dal titolo bancario nella seduta di borsa di oggi, resta spazio di rialzo di quasi 10 euro. Con l’upgrade, quindi, su Unicredit si crea un forte potenziale di upside. Se a ciò si aggiunge il fatto che il rating assegnato significa sovra-pesare in portafoglio, la prospettiva per i trader non può che essere incoraggiante.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.