Azioni Unicredit - BorsaInside.com

Nella seduta di borsa pre-natalizia, le azioni Unicredit segnano un ribasso di circa mezzo punto percentuale contro un Ftse Mib che invece sta lasciando sul parterre lo 0,3 per cento in una sessione di mercato appesantita dal tracollo di Leonardo e Fincantieri per effetto dei segnali di pace che arrivano dall’Ucraina. La quotata di Piazza Gae Aulenti passa di mano a 69,63 euro dopo aver raggiunto un massimo intraday sopra i 70 euro. La flessione in atto sulla big del settore bancario non impatta nella prestazione mensile del titolo che anzi resta positiva per oltre 8 punti percentuali. Visto che stiamo parlando di andamento di borsa, da evidenziare che dopo un 2024 già vissuto sulla cresta dell’onda, Unicredit si appresta a consegnare agli annali di Piazza Affari un 2025 altrettanto forte visto che il rialzo fin qui messo a segno è superiore all’81 per cento (la borsa di Milano chiuderà l’anno con la seduta del 30 dicembre essendo il mercato azionario italiano chiuso sia l’ultimo dell’anno che il primo gennaio 2026).

Insomma tutto lascia intendere come effettivamente è che il calo di mezzo punto percentuale che caratterizza l’andamento odierno di Unicredit sia del tutto indolore.

E allora perchè occuparsi delle azioni Unicredit visto che, sul Ftse Mib, come abbiamo già accennato in precedenza, c’è chi sta facendo molto peggio? Il motivo è una…nota di colore. Tra i tanti analisti che coprono la banca di Piazza Gae Aulenti, infatti, ci sono anche quelli di Intesa Sanpaolo. Da loro è arrivato un regolo di Natale a base di…carbone. Gli esperti della banca guidata da Messina, infatti, hanno tagliato il rating sulla “concorrente”. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Intesa Sanpaolo precisa prudenza sulle azioni Unicredit

Intesa Sanpaolo ci è andata giù pesante sulle azioni Unicredit proprio a ridosso di Natale. Gli esperti hanno tagliato il rating dal precedente buy al nuovo neutral assumendo una view decisamente prudente. Parallelamente alla bocciatura, gli analisti hanno infatti deciso di incrementare il target price sulla banca a 73,2 euro, sopra di oltre 3 euro le quotazioni attuali.

Il messaggio che è stato lanciato dagli analisti di Intesa SP sulle azioni Unicredit è quindi contrastante: se da un lato le azioni della banca concorrente sono solo da tenere in portafogli e non più da comprare, dall’altro viene comunque rivisto al rialzo il potenziale di upside. Di solito quando ci sono decisioni simili è è perchè c’è la convinzione da parte dell’analista che le esprime che dopo una forte sovraperformance da parte del titolo coperto, il margine per una prosecuzione con lo stesso slancio si sia ridotto.

Cosa pensa il consensus delle azioni Unicredit

Ovviamente quello che abbiamo citato in precedenza, è solo il punto di vista di Intesa SP sulle azioni Unicredit e non è detto che corrisponda al giudizio prevalente. Per questo è sempre bene dare un occhio a quello che dice il consensus.

In generale la view ufficiale resta orientata in modo costruttivo e continua a riflettere una valutazione positiva sul titolo nel medio periodo. Le raccomandazioni raccolte indicano un target price medio a 12 mesi nell’area dei 65 euro, con stime che spaziano da circa 54 euro nella fascia più prudente fino a 75 euro nello scenario più ottimistico. Un range ampio, ma coerente con un contesto in cui il titolo ha già registrato una forte rivalutazione e il focus degli investitori si sposta sempre più sulla sostenibilità degli utili e sulla remunerazione del capitale.

Ricordiamo che un segnale particolarmente rilevante è arrivato dall’aggiornamento del consensus pubblicato dalla banca dopo i risultati del terzo trimestre 2025. In quel contesto, le stime aggregate di numerosi broker sell-side hanno avevano confermato una impostazione nettamente favorevole: il target price medio è salito oltre i 73 euro e la distribuzione dei giudizi è stata fortemente sbilanciata verso raccomandazioni positive. A fine 2025 quasi quattro analisti su cinque collocano le azioni Unicredit in area buy, mentre le valutazioni neutrali restano minoritarie e non emergono indicazioni di vendita.

Dal punto di vista fondamentale, le previsioni su utili e dividendi rafforzano la tesi di investimento. L’utile per azione (EPS) della banca è atteso in crescita progressiva nei prossimi esercizi, con una possbile accelerazione più marcata tra il 2026 e il 2027. Parallelamente, il dividendo per azione mostra una dinamica ancora più robusta, segnalando una chiara priorità nella distribuzione di valore agli azionisti e una visibilità elevata sui flussi di cassa.

Per finire, le stime di conto economico indicano ricavi in graduale espansione e utili netti su livelli storicamente elevati, nonostante un contesto macro in normalizzazione rispetto ai picchi dei tassi. Sul fronte patrimoniale, il CET1 ratio è previsto stabile sopra il 14 per cento, confermando una posizione di capitale solida e flessibile.

Volendo quindi tirare le somme, il consensus continua a vedere Unicredit come un titolo bancario maturo, con profilo di rischio controllato e una combinazione interessante di rendimento e crescita moderata.

