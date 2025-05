Aumento target price azioni Unicredit - BorsaInside.com

Tra le poche banche che oggi non sono impegnate con lo stacco del dividendo c’è Unicredit. La quotata di Piazza Gae Aulenti aveva effettuato questa operazione già nel mese di aprile non partecipando quindi al Dividend Day del 19 maggio. Proprio l’assenza di questo impegno permette al titolo di apprezzarsi di un ulteriore 0,6 per cento raggiungendo quota 56,84 euro. L’entità del rialzo potrebbe sembrare moderata tuttavia consente alla banca di consolidare il verde mensile al 17 per cento portando quello anno su anno al 56 per cento. Come tutti i titoli azionari, Unicredit ha registrato una forte contrazione a inizio aprile in corrispondenza con l’introduzione dei dazi Usa (poi cancellata ad inizio maggio non appena è arrivato l’accordo tra Usa e Cina), tuttavia l’entità dei rialzi nel breve e nel lungo termine fa della quotate una delle migliori di tutto il Ftse Mib.

L’andamento fin qui tenuto da Unicredit potrebbe far sorgere il dubbio che lo spazio per un ulteriore apprezzamento possa essersi ristretto. In realtà, almeno secondo il punto di vista degli analisti di Deutsche Bank, la situazione è più complessa perchè se è vero che la forte crescita annuale debba indurre ad una maggiore prudenza, è altrettanto vero che il prezzo target assegnato sia decisamente alto.

Prima di esaminare nel dettaglio la valutazione degli esperti tedeschi, ricordiamo che questo giudizio può essere usato per fare trading sulle azioni Unicredit. Non è neppure necessario comprare titoli reali perchè optando per strumenti derivati come i CFD si può speculare al rialzo o al ribasso senza possesso del sottostante. I CFD sulle azioni Unicredit sono ad esempio disponibili sulla piattaforma IQ Option di cui è possibile avere una demo gratuita per fare pratica senza rischi.

📈 Registrati gratis su IQ Option per avere la demo

Deutsche Bank prudente sulle azioni Unicredit

Proprio nella giornata di oggi, Unicredit è finita nel mirino degli esperti di Deutsche Bank. Gli analisti hanno ribadito il rating hold che è da tempo in vigore confermando l’approccio prudente sul titolo. Hold infatti sta per mantenere ed è un rating di tipo neutrale. Allo stesso tempo però gli esperti tedeschi hanno anche alzato il target price in essere a 61,5 euro dai 50,6 indicati in precedenza andando molto più sopra quelle che sono le attuali quotazioni di borsa. Quindi fermo restando la necessità di mantenere un approccio prudente, frutto anche del forte rialzo registrato dai prezzi nell’ultimo anno, il titolo del settore bancario può salire ancora.

Per la cronaca il prezzo obiettivo di 61,5 euro assegnato da Deutsche Bank non è neppure uno dei più alti su Piazza Gae Aulenti. Sempre nel mese di maggio, infatti, erano stati gli analisti di JP Morgan ad esprimersi sul titolo bancario confermando il rating a livello overweight (ossia sovra-pesare nel portafoglio di investimento) e abbassando il target price a 68 euro, calore che resta comunque molto al di sopra dei prezzi attuali.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito eightcap 100$ - Strumenti di trading potenti Apri conto Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Cosa dice l’analisi tecnica sulle azioni Unicredit

Le valutazioni degli analisti da sole non sono sufficienti per capire come posizionarsi su un titolo e andrebbero sempre considerate assieme al quadro tecnico.

Proprio l’analisi tecnica su Unicredit dice i prezzi nel breve termine sono in rafforzamento con la prima resistenza vista attorno ai 57,43 euro e un primo supporto in area 56,29 euro. Un ulteriore rialzo potrebbe portare i prezzi vicino alla resistenza a quota 58,57 euro.

Su base settimanale, le quotazioni Unicredit hanno segnato un andamento più forte rispetto alla trendlide di tutto il Ftse Mib. Ciò potrebbe significare l’esistenza di una maggiore propensione long sul titolo rispetto a quella presente sul paniere di riferimento di Piazza Affari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.