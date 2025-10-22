Target price azioni Unicredit - BorsaInside.com

Unicredit ha presentato risultati superiori alle attese per il terzo trimestre 2025, confermando la solidità della banca guidata da Andrea Orcel.

Vediamo insieme cosa significano questi numeri per gli investitori in azioni Unicredit e quali sono le prospettive future dell’istituto bancario italiano.

I numeri fanno sorridere gli investitori: volano i ricavi e gli utili

Cominciamo dai numeri. Nel terzo trimestre 2025 Unicredit ha registrato performance finanziarie piuttosto interessanti, con i ricavi saliti a 6,17 miliardi di euro, battendo le previsioni degli analisti che si aspettavano invece un livello medio pari a 6,03 miliardi. Il risultato è stato trainato principalmente dall’aumento delle commissioni (+3,2%), che ha compensato la flessione del margine d’interesse (-5,4%) dovuta al calo dei tassi di mercato.

Era proprio questo uno degli aspetti di maggiore interesse da parte degli analisti: verificare se effettivamente, in uno scenario di tassi calanti, la banca sarebbe stata in grado di muovere la leva del commissionale. Tentativo riuscito, anche se ora bisognerà verificare la tenuta della strategia nel prossimo futuro.

Particolarmente interessante è stata anche l’efficienza operativa della banca, con un rapporto costi/ricavi sceso al 37,1%, uno dei migliori del settore bancario europeo. L’utile netto è arrivato a 2,63 miliardi di euro, superando le stime di 2,44 miliardi e registrando un incremento rispetto ai 2,51 miliardi dello stesso periodo del 2024.

👉🏻 PS: Hai già provato la convenienza di BG SAXO per comprare azioni Unicredit?

La solidità patrimoniale di UniCredit

Nonostante la recente acquisizione di una quota in Commerzbank, la posizione patrimoniale di UniCredit rimane robusta. Il CET1 ratio si attesta al 14,8%, un livello ben superiore ai requisiti regolamentari, anche dopo l’impatto di 117 punti base derivante dal consolidamento della partecipazione nella banca tedesca.

Le attività finanziarie totali hanno raggiunto 849,3 miliardi di euro, con un incremento del 2,7% rispetto al trimestre precedente. La qualità del credito resta eccellente, con un rapporto tra crediti deteriorati netti e totale crediti all’1,4%, tra i migliori del settore bancario italiano.

L’acconto sul dividendo 2026

La notizia più gradita per gli azionisti è l’acconto sul dividendo 2026 pari a 1,4282 euro per azione, che conferma l’impegno della banca nella remunerazione degli investitori. Inoltre, la tranche residua del programma di riacquisto azioni da 1,8 miliardi di euro partirà entro fine ottobre 2025.

💼 Investire in azioni italiane come UniCredit non è mai stato così conveniente.

Con BG SAXO hai €0 per apertura e gestione, €0 di custodia titoli e €0 di bolli sulla liquidità.

👉 Apri subito il tuo conto su BG SAXO e inizia a costruire il tuo portafoglio!

L’esposizione al debito sovrano

Un aspetto da monitorare è l’esposizione ai titoli di Stato. A fine settembre 2025, il portafoglio titoli di debito ammontava a 133,27 miliardi di euro, con una concentrazione del 74% su otto Paesi. L’esposizione verso l’Italia rappresenta il 36% del totale, pari a 48,22 miliardi di euro, un dato rilevante per valutare la sensibilità della banca alle fluttuazioni dello spread.

In ogni caso, riteniamo che Unicredit si trovi in una posizione privilegiata per affrontare il futuro. La banca prevede di continuare a generare utili solidi e crescenti, con stime che indicano un utile netto superiore agli 11 miliardi di euro nel 2027 e una crescita a doppia cifra di utile e dividendo per azione nel periodo 2024-2027.

La combinazione di forte generazione di capitale, controllo dei costi e qualità del credito elevata rende UniCredit un titolo interessante per gli investitori alla ricerca di rendimenti stabili e crescenti nel settore bancario europeo.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.4 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.6 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.1 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Disclaimer: Questo canale e questo contenuto non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio, né raccomandazione o consulenza in materia di investimenti, e non intendono promuovere alcuna forma di investimento o speculazione. I contenuti di questo canale hanno esclusivamente finalità di informazione e intrattenimento. Le informazioni fornite sul canale sono di carattere indicativo e non sono complete circa le caratteristiche dei prodotti menzionati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutti i riferimenti ai singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all’acquisto dei prodotti o servizi menzionati, e nessuna delle informazioni qui contenute costituisce un consiglio di investimento o una sollecitazione a partecipare a una particolare strategia di trading tramite le piattaforme di BG SAXO. Prima di fare trading, assicurati sempre di comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti con cui operi. Il trading può generare sia profitti che perdite. I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Questo contenuto nasce dalla collaborazione con BG SAXO, ma il produttore di contenuti non è un agente o un dipendente di BG SAXO. BG SAXO non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni fornite in questo contenuto. Per ulteriori informazioni su BG SAXO, visita il sito https://www.bgsaxo.it/. Nessuna delle informazioni qui riportate costituisce una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione da parte di BG SAXO ad acquistare, vendere o detenere titoli, prodotti finanziari o strumenti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it