Un solo titolo al comando del Ftse Mib nell’ultima seduta della settimana. Parliamo delle azioni Unicredit che, dopo circa un’ora dall’avvio degli scambi, registrano una progressione del 2,35 per cento a quota 56,65 euro contro un paniere di riferimento di Piazza Affari che invece avanza dell’1,1 per cento. Andando a guardare in modo rapido a quelli che sono i titoli migliori della giornata balza subito all’occhio che tra i top 3 ci sono due bancari (MPS e, appunto, Piazza Gae Aulenti).

Dopo una serie di sedute molto incerte, sul settore bancario sembra essere ritornato il sereno. Di certo il miglioramento del contesto favorire il ritorno dell’appeal sulle azioni Unicredit non è sola questa la ragione per cui questa mattina c’è quasi l’impressione che gli investitori si sono messi in fila a comprare. Tra l’altro proprio il ritorno del verde consente a Unicredit, almeno fino ad ora, di migliorare la sua negativa performance mensile con il risultato che ora il rosso è ridotto all’1 per cento. Niente di drammatico, ovviamente, anche perchè stiamo sempre parlando di un titolo che solo nell’ultimo anno è salito del 66 per cento.

Insomma la forte progressione di oggi può essere un segnale interessante per i trader che vogliono posizionarsi sulla quotata.



Cosa sta succedendo alle azioni Unicredit

Il recupero del settore bancario agevola tanto la riscoperta delle azioni Unicredit ma, come abbiamo detto, c’è anche dell’altro. Due notizie price sensitive sul conto della quotata di Piazza Gae Aulenti nella giornata di oggi e una sembra essere più importante dell’altra. Tanto per iniziare la banca ha reso noto di aver ricevuto dalla DGCOMP (Direzione generale della concorrenza) l’autorizzazione all’operazione di acquisizione del Banco BPM.

Nel comunicato viene precisato che il via libera resta comunque subordinato all’attuazione di tutti quegli impegni che sono necessari per risolvere le tematiche concorrenziali connesse all’operazione di acquisizione. In tal ambito, viene fatto esplicito riferimento alla necessaria cessione a operatori qualificati di 209 filiali del Banco BPM. L’ottenimento di quella che viene detta autorizzazione DGCOMP è un passaggio importante nell’ambito dell’OPS che, almeno in teoria, farebbe sperare su una operazione che, per la verità, per ora è rimasta sulla carta anche perchè non ha mai avuto un vero appoggio da parte del governo.

Il punto, però, è che l’effetto incoraggiante implicito in questo comunicato stampa sembrerebbe essere stato già neutralizzato dalle dichiarazioni decisamente pessimistiche che sono state rilasciate direttamente dall’amministratore delegato di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel. Il manager in una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica ha detto in modo chiaro che Unicredit potrebbe ritirare la propria offerta di scambio per Banco BPM. Ora il sospetto che si potesse arrivare a tanto c’è sempre stato stato ma questa volta viene messo nesso su bianco dallo stesso numero uno di Piazza Gae Aulenti.

Orcel ha affermato che la prospettiva di un ritiro dell’offerta deve essere considerata probabile nel caso in cui i problemi che stanno caratterizzando l’operazione non dovessero essere finalmente risolti. Insomma Unicredit potrebbe davvero essere pronta a fare un passo indietro e a chiudere quel dossier sull’OPS Banca BPM che come certamente ricorderanno gli investitori con la memoria più lunga aveva dato il via libera alla riapertura del risiko bancario italiano (per ora solo sulla carta).

Cosa fare con le azioni Unicredit?

La vera corsa a comprare azioni Unicredit che è in atto oggi parla da sola e non ha bisogno di commenti. L’andamento negativo che il titolo ha registrato nell’ultimo mese è un chiaro fattore di attrazione. Premesso questo la view degli analisti sulla quotata resta incerta. C’è chi come Jefferies ritiene che le azioni continuino ad essere da comprare (rating buy) e possano salire fino a 65,8 euro (target price rivisto al rialzo e molto più alto di quelle che sono le attuali quotazioni) e chi invece come Morgan Stanley preferisce non andare oltre una view neutrale (rating equalweight) pur assegnando un target price a 62 euro (sempre rivisto al rialzo) che implica comunque un discreto potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali. La media del rating Unicredit tra i 18 analisti che ora coprono il titolo è acculante ovvero accumulare in portafoglio.

C’è quindi una differenza di vedute tra gli esperti di cui è bene tenere conto prima di aprire le proprie posizioni di trading.

