Come di consueto tra le ultime quotate a pubblicare i conti del primo trimestre 2025 c’è stata Unipol. La compagnia bolognese ha reso noti i risultati trimestrali ieri sera poco prima della chiusura degli scambi. Puntuale questa mattina, in avvio di scambi, è arrivato il verdetto del mercato con le azioni Unipol che segnano un rialzo dell’1,13 per cento a 17,28 euro. Grazie proprio a questa progressione, la compagnia assicuratrice allarga ancora di più il verde accumulato nell’ultimo mese che è ora pari al 20 per cento. Molto significativo anche il rialzo anno su anno che ammonta quasi al 98 per cento. Questi numeri certificano che Unipol è una delle migliori quotate del Ftse Mib. La reazione positiva alla trimestrale è invece il segnale che il mercato ha apprezzato i conti della società.

E allora vediamo subito come è andato il primo trimestre 2025 di Unipol anche per provare a capire cosa fare fare con le azioni nel medio termine. A proposito proprio di scelte, ricordiamo ai nostri lettori che oramai per investire su un titolo non è per forza necessario comprarlo. Attraverso strumenti derivati come i CFD si può infatti speculare al rialzo e al ribasso senza possesso del sottostante. Un broker ultimamente molto apprezzato anche in Italia è IQ Option.

La trimestrale di Unipol nel dettaglio

Unipol ha chiuso il primo trimestre dell’anno con risultati in sensibile miglioramento. In particolare l’utile netto si è attestato a 285 milioni di euro con una progressione del 18,8 per cento rispetto ai 242 milioni del primo trimestre 2024. Il forte balzo in avanti si spiega con il fatto che il dato dell’anno scorso escludeva i contributi delle partecipazioni in BPER Banca e nella Banca Popolare di Sondrio. Includendo questi dati il risultato netto del gruppo nel primo trimestre 2025 sale a 407 milioni di euro.

Per quello che riguarda i premi, innegabile è la crescita sostenuta dal segmento Vita.

Nel dettaglio la raccolta diretta assicurativa si è attestata a quota 4,99 miliardi di euro, con un incremento del 18,8 per cento rispetto ai 4,2 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024. Come accennavamo in precedenza, il segmento Vita ha segnato una forte crescita (35,5 per cento) arrivando a quota 2,6 miliardi di euro. In progressione anche il ramo Danni il cui rialzo è stato comunque molto più contenuto (+4,7 per cento la variazione annua). Sulla base di questi dati il combined ratio del ramo danni è ammontato al 91 per cento contro il 91,1 per cento al termine del primo trimestre 2024.

Passando alla solidità patrimoniale, al 31 marzo 2025 il patrimonio netto di pertinenza del gruppo era pari a 9,63 miliardi di euro mentre alla stessa data l’importante indice di solvibilità, misuratore della solidità patrimoniale delle compagnie assicurative, è salito al 218 per cento da 212 per cento di inizio anno. L’incremento dell’indice è la conferma del afforzamento della posizione finanziaria del gruppo.

Concludiamo con un cenno agli investimenti, con il portafoglio finanziario di Unipol che al termine del primo trimestre 2025 evidenziava un rendimento del 6,9 per cento sugli asset investiti. A titolo di confronto, la redditività nel primo trimestre del 2024 si era fermata al 5,8 per cento.

Questi numeri sono sicuramente apprezzabile e infatti il mercato sta reagendo positivamente.

Le azioni Unipol sono sempre da comprare?

A prescindere dall’andamento della seduta di oggi, la domanda che gli investitori si pongono è se la quotata, già reduce da un forte rialzo nell’ultimo anno, sia destinata ad apprezzarsi ancora o no. La valutazione degli analisti è positiva. Nelle scorse settimane, infatti, vari esperti avevano ribadito la loro view bullish sul titolo. In particolare Berenberg, confermando il buy (comprare) aveva portato il prezzo obiettivo a 17,7 euro. In precedenza era stata Kepler Cheuvreux ad avviare copertura sulle azioni Unipol con rating buy e target price a 16,5 euro.

Se entrambe le valutazioni sono positive, qualche appunto c’è da fare sui due prezzi obiettivo. Quello di Kepler Cheuvreux è praticamente già superato dalle attuali quotazioni e quindi non implica alcun potenziale di upside mentre quello più recente di Berenberg, a causa degli ultimi rialzi della quotata, è ad un passo dall’essere messo a segno.

Di queste considerazioni è necessario tenere conto prima di andarsi a posizionare sul titolo. View bullish si ma attenzione all’esaurimento della spinta all’apprezzamento.

