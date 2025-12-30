Azioni Webuild - BorsaInside.com

In quella che si sta profilando come la classica ultima seduta dell’anno con poco movimento e scambi contenuti (domani 31 dicembre Piazza Affari resta chiusa per festività e altrettanto avverrà anche l’1 gennaio 2026), su Borsa Italiana spicca la “storia” di Webuild. La quotata delle costruzioni, infatti, a metà mattinata sta segnando un rialzo del 2,4 per cento a 3,43 euro. Il verde consente al titolo di portare all’1,5 per cento il rialzo dell’ultimo mese consolidando al 20 per cento la prestazione annuale. Un anno vissuto intensamente dalle azioni Webuild sembra quindi essere destinato a chiudersi nel migliori dei modi. Una prospettiva concreta visto che dalla sua la quotata ha un assist potentissimo: la notizia dell’aggiudicazione della commessa per la metro di Napoli. Per un titolo delle costruzioni si tratta del migliori dei driver e infatti, una volta appresi i termini dell’accordo con tutte le specifiche economiche, puntuali sono arrivate le valutazioni positive degli analisti.

Vediamo allora sia l’oggetto del nuovo ordine che le valutazioni degli esperti.

Per Webuild una nuova commessa da 660 milioni per la metro di Napoli

Come abbiamo accennato in precedenza, Webuild ha rafforzato il proprio posizionamento nel settore delle grandi infrastrutture urbane con l’aggiudicazione di una nuova commessa del valore di circa 660 milioni di euro per la realizzazione della prima tratta del Lotto 1 della Linea 10 della metropolitana di Napoli. Si tratta di un progetto strategico non solo per la mobilità del capoluogo campano, ma anche per la visibilità industriale e finanziaria del gruppo.

Più nello specifico il contratto assegnato riguarda la prima tratta operativa di un progetto infrastrutturale molto più ampio, il cui valore complessivo è stimato oltre i 3 miliardi di euro.

La Linea 10 sarà una metropolitana completamente automatizzata, senza conducente, sviluppata in collaborazione tra Comune di Napoli e Regione Campania. Il tracciato consentirà un collegamento rapido tra l’area nord-orientale della città, il centro urbano e i nodi dell’alta velocità ferroviaria, migliorando significativamente l’accessibilità e l’efficienza del trasporto pubblico locale.

Dal punto di vista industriale, l’opera presenta elevati contenuti tecnologici e ingegneristici, coerenti con il core business di Webuild. La prima fase prevede la realizzazione di 7 stazioni, con lavori che raggiungeranno profondità fino a 45 metri, e con soluzioni progettuali orientate alla riduzione dell’impatto sul tessuto urbano.

Il progetto coinvolge diversi comuni dell’area metropolitana, Afragola, Casoria, Casavatore oltre a Napoli, aumentando la complessità gestionale, ma anche il valore strategico dell’intervento. Nella sola fase iniziale sono stimati circa 700 posti di lavoro, che potrebbero salire fino a 1.500 addetti a regime, con ricadute economiche positive sul territorio.

Implicazioni per Webuild e per gli investitori

Con questa nuova commessa, Webuild consolida la propria leadership nelle infrastrutture di mobilità urbana, un segmento sostenuto da investimenti pubblici strutturali e da programmi di sviluppo di lungo periodo. Nel Sud Italia il gruppo è attualmente impegnato in 19 progetti per un valore complessivo superiore a 15 miliardi di euro, con circa 8.700 occupati, a conferma di una presenza industriale già significativa.

Per gli investitori, la notizia rafforza la tesi di investimento su Webuild: portafoglio ordini solido, elevata visibilità sui ricavi e forte esposizione a progetti strategici nazionali, elementi che supportano una valutazione orientata alla crescita e alla stabilità nel medio termine.

Due giudizi positivi alla notizia della commessa per la metro di Napoli

In scia alla notizia dell’aggiudicazione dei lavori per la metro di Napoli, due diverse case di analisi italiane hanno subito espresso il loro commento positivo. Banca Akros ha confermato il rating in essere e il target price a 4,1 euro affermando che il nuovo contratto consente a Webuild di rafforzarsi ancora di più nel Sud Italia, area dove è presente con ben 19 progetti in esecuzione e un valore complessivo di 15 miliardi di euro. L’aggiudicazione della commessa per la metro di Napoli è quindi positiva.

Sulla stessa lunghezza d’onda la sim milanese Equita secondo la quale il mercato italiano oramai da tempo si sta mostrando molto pimpante per le società delle infrastrutture. La solo Webuild, infatti, nei primi nove mesi, ha rastrellato ordini per un totale di 4,6 miliardi di euro ossia leggermente meno del 50 per cento del totale. Per Equita lo spazio di rialzo delle azioni Webuild è anche maggiore rispetto a quello indicato dagli analisti di Banca Akros essendo il target price a 4,5 euro (sempre nell’ambito di una view buy).

