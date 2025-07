Azioni Banco BPM - BorsaInside.com

Vendite molto marcate sulle azioni Banco BPM nella prima seduta della settimana. Il titolo, in un contesto generale in cui il Ftse Mib perde lo 0,8 per cento, sta lasciando sul parterre il 2,3 per cento a 10,13 euro e in questo momento è il peggiore in assoluto. Il ribasso marcato che è in atto sulla quotata non deve però spaventare perchè stiamo sempre parlando di un titolo che solo nell’ultimo mese è salito del 3 per cento mentre nella sua performance annuale evidenzia un rialzo del 60 per cento.

Alla base delle forti vendite in atto oggi sulla quotata di Piazza Meda ci potrebbe essere il clima di forte incertezza sulle possibili evoluzioni dell’OPS lanciata da Unicredit. Dopo il pronunciamento del TAR sull’esercizio della golden power da parte dell’esecutivo, si aprono almeno due strade in relazione agli scenari futuri. Certo, come vedremo nel prossimo paragrafo, alcune sono più probabili di altre, ma nessuno può dire con certezza quello che accadrà. Poichè ai trader non piacciano le situazioni dove non c’è chiarezza, ecco spiegate le forti vendite in atto oggi.

Cosa succederà all’OPS di Unicredit sulle azioni Banco BPM

Settimana decisiva per quello che riguarda l’OPS di Unicredit sulle azioni Banco BPM perchè mercoledì 23 scadrà il periodo di adesione all’offerta (risultati ai minimi termini con 3.540.129 azioni Banco BPM; pari allo 0,233644 per cento delle azioni oggetto dell’offerta, portate in adesione al 18 luglio scorso) e quindi l’offerente dovrà decidere cosa fare.

La quadra non è semplice perchè ci sono una marea di fattori in gioco, dalla sentenza del Tar che dà l’impressione che tutti abbiano vinto alle osservazioni che sono state poste dalle Commissione UE sui e che sono state già contestate dallo stesso governo italiano che ha invitato Bruxelles ad occuparsi di temi che le competono. Risultato è la confusione totale da cui, stando a quanto evidenziato dalla stessa Unicredit, sarebbe dipeso il numero irrisorio di adesioni.

Premesso questo, quali sono gli scenari possibili?

Almeno due secondo gli analisti. La Consob potrebbe decidere di rinviare per la seconda volta la scadenza dell’offerta ma sarebbe un film già visto considerando che la stessa autorità guidata da Paolo Savona aveva concesso una proroga di 30 giorni già a maggio. A tal riguardo proprio il presidente della Consob Paolo Savona nel corso di una audizione al Senato ha affermato che se dalla legge dovessero emergere spazi di azione, “allora agiremo”.

La seconda ipotesi che attualmente è quella più probabile vedrebbe Unicredit lasciar scadere del tutto l’offerta per poi ripresentarla poco dopo andando ad inglobare nel prospetto le modifiche richieste da Tar. A quel punto di riaprirebbe il periodo di adesione e via a una sorta di nuova OPS su Banco BPM.

In questo contesto molto incerto, di sicuro c’è solo che Piazza Gae Aumenti dopodomani dovrà mettere nero su bianco le sue intenzioni.

Attenzione alle mosse in casa Unicredit

Il 23 luglio scade il periodo di adesione all’OPS di Unicredit. Occhio agli accavallamenti del calendario perchè il giorno prima, ossia domani 22 luglio, è in programma il consiglio di amministrazione di Piazza Gae Aulenti con all’ordine del giorno l’approvazione dei conti del primo semestre 2025. Quindi tecnicamente per un eventuale CdA straordinario Unicredit dedicato proprio all’OPS Banco BPM, ci sarebbe posto giusto oggi. La possibilità di un doppio vertice è bassissima. Lo scenario più probabile è che la questione Banco BPM possa essere esaminata in modo preliminare da un gruppo ristretto tra oggi e domani (Orcel più i collaboratori più stretti) per poi essere portata dinanzi al CdA chiamato ad approvare la semestrale. A quel punto la decisione su cosa fare dopo la scadenza del termine dell’OPS verrebbe comunicata nella mattinata del 23 luglio assieme ai conti del primo semestre 2025.

Ecco allora che sulle azioni Banco BPM si va a delineare un quadro di alta incertezza almeno fino a dopodomani. Situazione stimolante dal punto di vista operativo anche perchè il titolo di Piazza Meda, come messo in evidenza in un recente report di Barclays sul settore bancario italiano, sono da sovrappesare nel portafoglio (rating overweight con prospettiva di crescita fino a 11,1 euro, praticamente un euro in più rispetto ai prezzi attuali.

