Continuano a viaggiare sui massimi da inizio anno le azioni Banco BPM che, a metà mattinata, segnano un rialzo dello 0,81 per cento a 11,8 euro contro un Ftse Mib che sta guadagnando grossomodo la metà. La progressione permette a Piazza Meda di rafforzare all’11 per cento il rialzo su base mensile e a oltre il 51 per cento quello da inizio anno. Spinto a lungo dall’infinito dossier sull’OPS di Unicredit, Banco BPM è costantemente rimasto sotto ai riflettori del mercato. Ebbene se qualcuno si attendeva che, calato il sipario sull’operazione lanciata da Piazza Gae Aulenti, le azioni Banco BPM si sarebbero prese una pausa, era del tutto fuori strada. Nuovi driver stanno infatti mantenendo alto l’appeal su Piazza Meda. Una buona notizia per gli investitori che hanno in portafoglio azioni Banco BPM ma anche per i trader che stavano valutando se entrare o no sul titolo. Ora possono farlo anche con il nuovo servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro. Già scelto da molti trader italiani consente di eliminare i costi legati alla conversione valutaria.

Banco BPM punta su Banca Progetto?

Dicevamo delle notizie che continuano a dare visibilità a Banco BPM. Ebbene proprio oggi Milano Finanza, citando una fonte Reuters, ha reso noto che i vertici di Piazza Meda starebbero considerando una eventuale acquisizione di Banco Progetto, istituto che, a causa di vicende interne, è stato commissariato da Banca d’Italia a marzo scorso. Le fonti riportano che, almeno allo stato attuale, non ci sarebbe alcuna offerta sul tavolo da parte di Piazza Meda. Quello che sarebbe in corso è unicamente un esame preliminare per sondare il terreno. Da quello che riportano le fonti, si deduce che, nel caso di riscontro positivo, da Banco BPM potrebbe arrivare una proposta in ottica acquisizione.

Ad ogni modo, sia pure ad uno stato preliminare, il dossier è aperto e già questo basta per tenere alto l’appeal del titolo di Piazza Meda in un periodo dell’anno, come è metà agosto, che è caratterizzato da scarsi spunti operativi.

Su Banca Progetto si sono affacciati nelle scorse settimane due player attivi sul fronte dei conti deposito, Aidexa e CF+. Paradossalmente anche Unicredit avrebbe manifestato un certo interesse per la challenger bank ma, sempre stando alle stesse fondi, le trattative con Piazza Gae Aulenti si sarebbero subito arenate.

Fondi di investimento all’assalto di Banca Progetto?

Ad ogni modo non ci sarebbe una banca classica in pole position per acquisire Banca Progetto va vari fondi di investimento. I commissari straordinari Ludovico Mazzolin e Livia Casale hanno infatti già ricevuto offerte vincolati da una cordata composta da Je Flowers e dall’attuale socio di maggioranza Oaktree e ci sarebbe anche l’interesse di Davidson Kempner, ex proprietario di Prefios. Il dossier, però, non sarebbe stato chiuso perchè, intento dei commissari, è ampliare la gamma di proposte attraverso il tentativo di coinvolgimento di operatori strategici proprio come le banche tradizionali. In questo contesto sarebbe da inquadrare lo stesso test di Banco BPM (e prima l’esame condotto da Unicredit).

Più view prudenti su Banco BPM

Nel mese di agosto molti analisti sono intervenuti sulle prospettive di Banco BPM. In tutti i casi c’è stata una conferma del rating in essere con upgrade del target price. Tra gli ultimi ad intervenire gli esperti di Mediobanca che hanno confermato la loro visione prudenziale sul titolo (rating neutral) alzando il target price a 10,7 euro. Barclays è invece overweight (sovrapesare) con target price aumentato a 11,2 euro. Il punto è che sia la valutazione di Piazzetta Cuccia che quella degli analisti inglesi fissano un obiettivo di prezzo che è stato già superato dal titolo bancario.

