Rating azioni Poste Italiane - BorsaInside.com

Tra i migliori titoli di tutto il Ftse Mib nel corso dell’ultimo anno, Poste Italiane prosegue anche oggi il suo trend al rialzo avvicinandosi al giro di boa delle 13,30 con un verde dell’1,13 per cento a 17,87 euro. La progressione si va ad inquadrare nel clima di ritrovata fiducia che caratterizza la borsa di Milano dopo l’entrata in vigore di una tregua tra Israele e Iran. Il rialzo della quotata gialla, quindi, non dovrebbe stupire più di tanto ma in realtà una qualche particolarità comunque sembra presentarla. Oggi, infatti, le azioni Poste Italiane hanno incassato un pesate downgrade da parte degli analisti di Jefferies. Vedremo meglio dopo i dettagli di questo aggiornamento di valutazione, tuttavia già ora possiamo anticipare che il taglio del giudizio ha compresso la view bullish in essere fino a ieri. Almeno in teoria, quindi, la sforbiciata avrebbe dovuto dar luogo ad un calo delle quotazioni di Poste come spesse accade in situazioni simili.

Invece niente di tutto questo sta avvenendo e grazie agli ulteriori acquisti di oggi le azioni Poste Italiane riducono al 6 per cento il calo dell’ultimo mese e portano il verde accumulato da inizio 2025 al 30 per cento. Se l’appeal di Poste è così alto da ignorare anche una revisione al ribasso della view come quella operata da Jefferies, allora potrebbe davvero valer la pena mettere nel mirino il titolo anche perchè, le valutazioni attuali sono più basse di quelle di un mese fa e quindi c’è maggiore convenienza. Situazione ideale per ricorrere al nuovo servizio di trading nazionale recentemente lanciato dal broker eToro e grazie al quale non ci sono più costi di conversione valutaria.

📈 Clicca qui per fare trading nazionale con eToro partendo dal conto demo

Perchè per Jefferies le azioni Poste Italiane non sono più da comprare

Vediamo adesso nel dettaglio cosa ha detto Jefferies sulle azioni Poste Italiane. Gli analisti hanno ridotto il rating dal precedente buy a hold. Il messaggio che passa è quindi chiaro: il titolo giallo non è più da acquistare ed è tempo di considerarlo in modo prudenziale. Nell’ambito della stessa revisione, però, gli esperti hanno anche alzato il prezzo obiettivo dal precedente 18 euro al nuovo 18,4 euro, leggermente sopra le attuali quotazioni. Rapportandolo con i prezzi attuali, si nota che il margine di upside non sarà enorme ma qualcosa c’è.

Nel loro report gli analisti hanno posto l’accento sul fatto che l’investimento in azioni Poste Italiane continui ad essere interessante tenendo conto dell’attuale fase di incertezza economica e questo perchè il modello di business diversificato che la quotata presenta offre una serie di rassicurazioni sulla dinamica che l’utile per azione (EPS) potrebbe avere in futuro. Le incertezze riguardano le valutazioni dei prezzi. Gli analisti di Jefferies pongono l’accento sul fatto che ora la società sta scambiando decisamente sopra al rapporto prezzo utili della media storica. Dopo la forte progressione messa a segno da inizio anno (i prezzi di Poste Italiane sono saliti il doppio del Ftse Mib), il rapporto prezzo / utili è infatti più alto del 15 per cento rispetto proprio allo storico. Questo è un campanello di allarme sulle prospettive di ulteriore crescita. Insomma il senso del downgrade di deciso da Jefferies può essere così riassunto: Poste Italiane è salita troppo e lo spazio di ulteriore crescita è contratto.

Attenzione perchè le stesse osservazioni prima di Jefferies le avevano fatte gli analisti di Morgan Stanley che ad inizio mese avevano tagliato il rating a equalweight pur aumentando il prezzo obiettivo a 20 euro. Questa raccomandazione sta per mantenere lo stesso peso in portafoglio ed è assimilabile ad una view neutrale sul titolo.

I cambi di prospettiva decisi dagli analisti che coprono una quotata molto presente nei portafogli degli investitori come Poste, dovrebbero sempre essere tenuti in debita considerazione dai trader prima di definire la strategia operativa.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.