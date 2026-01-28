Borsa Italiana - BorsaInside.com

La stagione dei conti 2025 di Borsa Italiana è ormai alle porte e, come ogni anno, rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti per chi opera sui mercati finanziari. Tra gennaio e marzo 2026, molte società quotate comunicheranno i risultati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, accompagnandoli spesso con le indicazioni sull’ammontare dei dividendi 2026.

Per trader e investitori, questo periodo non è solo informativo: è un vero e proprio motore di volatilità, capace di generare opportunità operative sia nel breve che nel medio periodo.

Vediamo subito perché il calendario conti e dividendi è così importante e come può essere sfruttato in modo strategico.

Perché i conti di esercizio sono il momento più atteso dell’anno

In linea di tendenza ogni società quotata pubblica quattro report trimestrali all’anno, ma quello relativo al quarto trimestre è di gran lunga il più seguito dal mercato. Il motivo è semplice: ai dati di ottobre-dicembre si affiancano i risultati dell’intero esercizio 2025.

In un’unica comunicazione, il mercato riceverà infatti:

i numeri del quarto trimestre,

i dati annuali completi,

la proposta di destinazione dell’utile (se presente)

(se presente) spesso anche l’outlook sul 2026.

Questa concentrazione di informazioni rende la pubblicazione dei conti un evento fortemente price sensitive, capace di influenzare in modo deciso le quotazioni.

Dividendi 2026: un secondo catalizzatore da non sottovalutare

Accanto ai bilanci, grande attenzione è riservata alle decisioni sui dividendi 2026 relativi all’esercizio 2025. Gli investitori guardano non solo all’importo della cedola, ma anche a:

payout ratio,

sostenibilità del dividendo,

eventuali incrementi rispetto all’anno precedente.

Un dividendo superiore alle attese può rafforzare l’attrattività del titolo, mentre una cedola più bassa del previsto o l’assenza di distribuzione può deludere il mercato.

Ecco perché bilanci e dividendi permettono, di fatto, di “investire due volte” sulla stessa società.

Reazione dei titoli: il ruolo delle aspettative

La regola fondamentale è sempre la stessa: non conta solo il dato in sé, ma il confronto con le attese.

In linea di principio conti in linea o migliori delle stime rendono possibile un apprezzamento del titolo mentre risultati inferiori alle attese implicano un serio rischio di correzioni anche violente. Per finire, lato remunerazione degli azionisti, un dividendo deludente può essere causa di pressione ribassista anche in presenza di bilanci solidi.

Per questo motivo, molti movimenti di prezzo iniziano prima ancora della pubblicazione, quando il mercato si posiziona in anticipo sull’evento.

Come sfruttare il calendario conti 2025 e dividendi 2026

Dal punto di vista operativo, le strategie principali per cavalcare l’evento “bilancio” sono due:

Investimento diretto in azioni : chi ha una visione di medio-lungo periodo può utilizzare la stagione dei conti per entrare su società solide, magari approfittando di fasi di debolezza pre-conti o conferme positive dopo la pubblicazione.

: chi ha una visione di medio-lungo periodo può utilizzare la stagione dei conti per entrare su società solide, magari approfittando di fasi di debolezza pre-conti o conferme positive dopo la pubblicazione. Trading di breve periodo con strumenti derivati: chi non è interessato a diventare azionista può puntare sulla volatilità generata dagli eventi societari operando con strumenti come CFD o altri derivati, sia al rialzo che al ribasso.

In entrambi i casi, avere sotto mano il calendario aggiornato dei conti e dei dividendi è essenziale per pianificare correttamente le operazioni.

Calendario conti 2025 Borsa Italiana: una stagione sempre più diluita

Negli ultimi anni, il calendario delle comunicazioni finanziarie di Borsa Italiana è cambiato profondamente. In passato, molte società del FTSE MIB pubblicavano i risultati in un arco temporale molto ristretto. Oggi, invece, si assiste a una maggiore dispersione nel tempo.

Anche per i conti 2025, la stagione sarà più diluita, costringendo investitori e trader a mantenere alta l’attenzione per diverse settimane consecutive.

Come da tradizione, ad aprire la stagione sarà STMicroelectronics, che comunicherà i propri risultati il 29 gennaio 2026. Da quel momento in poi, il flusso di dati societari entrerà nel vivo, coinvolgendo progressivamente tutte le principali blue chip italiane.

Ecco tutte le date più calde nell’ambito della earning season 2025 del Ftse Mib:

Intesa Sanpaolo: 1 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Banca Mediolanum: 3 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Banco BPM: 5 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Enel: 5 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

FinecoBank: 5 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Buzzi: 6 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Unicredit: 8 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Monte dei Paschi: 9 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Mediobanca: 9 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Ferrari: 10 febbraio (Bilancio e Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive)

Banca Generali: 11 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Interpump: 13 febbraio (Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive)

Moncler: 19 febbraio (Bilancio)

Unipol: 19 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Leonardo: 24 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Saipem: 24 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

TIM: 24 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Eni: 25 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Prysmian: 25 febbraio (Preconsuntivo Bilancio)

Stellantis: 26 febbraio (Bilancio)

Italgas: 3 marzo (Bilancio)

Amplifon: 4 marzo (Bilancio)

Nexi: 4 marzo (Bilancio)

Snam: 5 marzo (Bilancio)

Azimut Holding: 5 marzo (Bilancio)

Assicurazioni Generali: 11 marzo (Bilancio)

Brunello Cucinelli: 12 marzo (Bilancio)

Buona stagione dei conti 2025 a tutti i lettori di BorsaInside.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

