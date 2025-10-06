Stellantis - BorsaInside.com

Il titolo Stellantis continua a muoversi in territorio positivo a Piazza Affari, sostenuto dalle voci di un grande piano di espansione industriale negli Stati Uniti. Dopo un’apertura in forte rialzo (+1,85%), le azioni del gruppo automobilistico mantengono un andamento solido, intorno a +0,40% a metà mattinata.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso italo-franco-americano starebbe studiando un pacchetto di investimenti da circa 10 miliardi di dollari, distribuiti su più anni e focalizzati principalmente su Illinois e Michigan. Le fonti vicine al dossier parlano di un possibile incremento fino a 5 miliardi di dollari aggiuntivi rispetto a quanto già programmato all’inizio dell’anno.

Un piano per rilanciare la presenza in Nord America

Il nuovo progetto rientrerebbe nella strategia di rilancio industriale del gruppo sul mercato nordamericano, dove le vendite avevano registrato un calo significativo nel 2024. Gli investimenti sarebbero destinati alla riapertura di stabilimenti, alla creazione di nuovi posti di lavoro e allo sviluppo di modelli inediti, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e la capacità produttiva di Stellantis negli USA.

Un portavoce dell’azienda ha confermato a Reuters che l’amministratore delegato Antonio Filosa sta guidando “una valutazione completa di tutti i futuri investimenti” in vista dell’aggiornamento della strategia del gruppo, che sarà al centro del prossimo Capital Markets Day.

Un piano anche per ridurre i rischi dei dazi americani

Dietro questa accelerazione industriale c’è anche una chiara motivazione geopolitica. Con l’ipotesi sempre più concreta di dazi americani sulle auto europee e cinesi, potenziare la produzione direttamente sul suolo statunitense permetterebbe a Stellantis di aggirare le barriere commerciali e rafforzare la propria posizione in uno dei mercati più redditizi del mondo.

Una mossa in linea con le strategie di altri grandi costruttori globali, decisi a ridurre la dipendenza dalle importazioni e a localizzare parte della filiera produttiva.

Verso un nuovo piano strategico e focus sulla mobilità elettrica

Come anticipato al Salone dell’Automobile di Monaco di Baviera, Stellantis ha già avviato una revisione del piano industriale a medio termine. L’obiettivo è ridefinire le priorità di investimento, ottimizzare la rete produttiva e concentrarsi su segmenti di mercato più profittevoli, con un’attenzione crescente alla mobilità elettrica e alla transizione energetica.



Il nuovo piano strategico sarà presentato nel 2026, ma secondo gli analisti i primi segnali concreti di questa svolta potrebbero arrivare già nelle prossime settimane, con iniziative mirate proprio al mercato statunitense.

Titolo Stellantis in controtendenza e nuovi record in Borsa

Il mercato accoglie con entusiasmo le prospettive del gruppo: il titolo Stellantis continua a guadagnare terreno, muovendosi in controtendenza rispetto al comparto auto europeo. Dall’inizio dell’anno le azioni hanno registrato un rialzo di oltre 35%, sostenute da utili record, dividendi elevati e da una solidità finanziaria che convince gli investitori.

Gli analisti ritengono che l’eventuale annuncio di un maxi piano di investimenti negli USA potrebbe rappresentare un nuovo catalizzatore per il titolo, rafforzando l’immagine di Stellantis come player globale capace di reagire rapidamente alle sfide dei mercati e di consolidare il proprio ruolo di leader nell’industria automobilistica internazionale.

