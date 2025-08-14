Borsa Italiana a Ferragosto - BorsaInside.com

Vigilia di Ferragosto sui mercati con molti operatori che sono già in ferie e i soliti dubbi da parte degli investitori su quello che accadrà domani. Il 15 agosto è giorno di festa per tutta Italia, tuttavia il fatto che il calendario di Borsa Italiana non segua sempre quello civile, alimenta i soliti dubbi. E così anche oggi ci saranno un bel pò di investitori alle prese con l’annosa questione che si ripropone ogni anno: Borsa Italiana è aperta o chiusa a Ferragosto? Forse qualcuno potrebbe restare anche stupito per questo dubbio, tuttavia bisogna sempre tenere conto che la borsa di Milano non è nuova a particolarità sui giorni di chiusura. Ad esempio il 25 aprile è la festa della Liberazione ma Piazza Affari è da sempre aperta perchè non viene rispettata questa festività. Di contro la vigilia di Natale, pur non essendo festivo, la borsa di Milano resta chiusa.

Borsa di Milano sempre chiusa a Ferragosto: cosa implica

La buona notizia, o cattiva dipende dai punti di vista, è che a Ferragosto non ci sono sorprese. Tutti i 15 agosto Borsa Italiana è sempre rimasta chiusa per festività. Calendario alla mano, ci sarà quindi un ponte lungo per il mercato azionario italiano con gli scambi che ritorneranno normalmente lunedì 18 agosto.

Cosa significa il fatto che Piazza Affari resta chiusa per Ferragosto? Gli effetti più pratici sono essenzialmente due: non sarà possibile comprare azioni e non sarà possibile neppure tradare con strumenti di investimento di tipo derivato come i CFD (su indici azionari e sulle stesse azioni). Nel secondo caso c’è un’alternativa perchè i contratti per differenza consentono il mantenimento di posizioni overnight ma in tal caso è previsto un costo e quindi il discorso si complica (e non è il caso di affrontarlo qui).

Per tutto agosto niente trading after-hours su Borsa Italiana

La particolarità di agosto non è solo rappresentata dalla festività del 15. In realtà la borsa di Milano è per così dire rimaneggiata per tutto il mese. Da sempre, infatti, ad agosto viene sospesa la sessione di trading after-hours e questo proprio perchè molti investitori e operatori sono in ferie. Lo stop a questa modalità operativa significa che non è possibile operare con gli strumenti tradizionali oltre il normale orario di contrattazioni dalle 9 alle 17,30 come invece avviene normalmente.

Considerando la chiusura di questa sessione, da sempre molto apprezzata soprattutto dai trader più speculativi, viene spontaneo chiedersi se nel giorno di Ferragosto ci siano altre alternative per fare trading online. La risposta è affermativa perchè questa festività è solo italiana e quindi ci sono altre borse su cui fare trading in azioni e indici oltre a tutte le altre asset class. Da quelle più liquide come il forex con il cambio Euro Dollaro sempre in primo piano, alle materie prime fino ad arrivare alle criptovalute che in questo periodo stanno godendo di un’ottima visibilità.

Mercati completamente diversi tra loro ma questo non è un problema perchè con i broker focalizzati sui CFD si può tranquillamente speculare al rialzo o al ribasso su tutto operando da una sola piattaforma e sempre senza il possesso del sottostante.

Insomma con la borsa di Milano chiusa per Ferragosto, le alternative per fare trading online il 15 agosto non mancano.

