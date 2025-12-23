Borsa di Milano a Natale - BorsaInside.com

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, molti investitori italiani si chiedono cosa succederà a Piazza Affari. La risposta non è complicata: la Borsa di Milano seguirà un calendario particolare, che prevede chiusure sia il giorno di Natale sia in altre date vicine. In particolare sarà la vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre 2024, a meritare un’attenzione speciale, perché la gestione del mercato in questo giorno non coinciderà con il calendario civile.

24 dicembre: la Vigilia di Natale a Piazza Affari

Molti investitori alle prime armi pensano che il calendario civile sia sufficiente per capire se la borsa di Milano sarà aperta o meno. In linea generale, le giornate di apertura coincidono con i giorni feriali, mentre i giorni festivi italiani vengono osservati come chiusure. Tuttavia, come accade nel periodo natalizio (ma non solo), la regola non è sempre così semplice.

Il 24 dicembre, la Vigilia di Natale, cade di mercoledì nel 2025. Sul calendario civile non è segnata come festività, quindi qualcuno potrebbe pensare che Piazza Affari possa essere regolarmente aperta. In realtà, la Borsa Italiana ha previsto una chiusura straordinaria in questa giornata. La decisione rispecchia una tradizione consolidata: anche se non ufficialmente festivo, il giorno della vigilia vede molti operatori finanziari e aziende chiusi o ridotti all’osso, rendendo le contrattazioni meno liquide e operative.

Il fatto che la Vigilia di Natale la borsa sia chiusa sta a significare che gli investitori italiani non potranno effettuare operazioni sul mercato azionario e dovranno attendere il ritorno delle sedute regolari dopo le festività.

26 dicembre: Santo Stefano

La situazione del 26 dicembre è più lineare. Santo Stefano è una festività nazionale italiana, quindi la Borsa di Milano rimarrà chiusa, senza eccezioni. La chiusura riguarda non solo le negoziazioni regolari, ma anche eventuali sessioni after-hours, che non saranno disponibili durante questo periodo.

Una settimana corta per Piazza Affari

Complessivamente, la settimana tra il 24 e il 26 dicembre 2024 sarà particolarmente breve per il mercato azionario italiano. Le uniche giornate operative saranno ieri e oggi (e anche queste con volumi ridotti). Del resto nella settimana di molte aziende saranno chiuse, il che limiterà gli spunti di trading, mentre le sessioni after-hours saranno sospese per tutta la durata delle festività.

La Borsa di Milano tornerà alle normali contrattazioni il lunedì 29 dicembre, con sessioni regolari, per poi chiudere nuovamente il 31 dicembre e il 1° gennaio 2026, in occasione del Capodanno.

Gli investitori dovranno quindi considerare questo calendario per pianificare acquisti, vendite e strategie di portafoglio.

Mercati alternativi per fare trading quando Piazza Affari è chiusa

La chiusura di Piazza Affari non significa dover rinunciare completamente al trading. Esistono diversi mercati che rimangono attivi anche durante le festività italiane:

Forex (mercato valutario) : il mercato valutario globale è aperto quasi 24 ore su 24, cinque giorni su sette, e permette di operare anche durante le festività nazionali italiane, perché segue i fusi orari internazionali. Investire in valute come euro/dollaro o sterlina/dollaro può essere un’alternativa interessante per chi non vuole fermarsi.

: il mercato valutario globale è aperto quasi 24 ore su 24, cinque giorni su sette, e permette di operare anche durante le festività nazionali italiane, perché segue i fusi orari internazionali. Investire in valute come euro/dollaro o sterlina/dollaro può essere un’alternativa interessante per chi non vuole fermarsi. Criptovalute : Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute non hanno giorni di chiusura. Le piattaforme di trading crypto consentono di acquistare, vendere o speculare in qualsiasi momento, rendendole uno strumento molto flessibile durante le festività.

: Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute non hanno giorni di chiusura. Le piattaforme di trading crypto consentono di acquistare, vendere o speculare in qualsiasi momento, rendendole uno strumento molto flessibile durante le festività. Indici esteri : alcuni indici azionari internazionali restano aperti perché i rispettivi paesi non festeggiano Natale nello stesso giorno.

: alcuni indici azionari internazionali restano aperti perché i rispettivi paesi non festeggiano Natale nello stesso giorno. Materie prime e CFD: operando tramite strumenti derivati come i CFD, è possibile speculare su asset diversi (valute, materie prime, indici esteri, azioni estere e criptovalute) utilizzando una singola piattaforma di trading. Questo approccio consente di rimanere attivi senza dover attendere la riapertura della borsa italiana.

Come affrontare il trading in un periodo festivo

Quando Piazza Affari è chiusa, è fondamentale adattare le strategie di trading. I volumi ridotti sui mercati alternativi possono generare maggiore volatilità e spread più ampi, quindi è necessario prestare attenzione alla gestione del rischio. Inoltre, molti broker offrono sessioni di assistenza limitate durante le festività, quindi è consigliabile pianificare le operazioni in anticipo.

Buone festività natalizie a tutti i lettori.

