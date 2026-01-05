Borsa Italiana nel giorno dell'Epifania - BorsaInside.com

Martedì 6 gennaio 2026 sul calendario civile è segnato in rosso. È il giorno dell’Epifania, festività nazionale che per molti italiani coincide con l’ultimo vero ponte della lunga stagione natalizia. Uffici chiusi e tante attività rallentate. Ma mentre il Paese si ferma, sorge una domanda ricorrente tra investitori e trader: la Borsa di Milano cosa fa nel giorno dell’Epifania? Rimane aperta o chiusa?

La risposta, come spesso accade quando si parla di mercati finanziari, non è immediata. Piazza Affari, infatti, non segue fedelmente il calendario delle festività civili, e il passato recente lo ha dimostrato chiaramente. Sia la vigilia di Natale (24 dicembre) sia il 31 dicembre non sono giorni festivi per legge, eppure da sempre Borsa Italiana ha scelto di rimanere chiusa in entrambe le date. Due precedenti che invitano alla prudenza e rendono legittimo il dubbio anche per il 6 gennaio 2026.

A prima vista, quindi, verrebbe naturale pensare a una giornata di stop. Ma è proprio qui che entra in gioco la particolarità del calendario borsistico.

Epifania e Piazza Affari: una tradizione diversa

Storicamente, il giorno dell’Epifania non è mai stato considerato festivo per la Borsa di Milano. Negli anni passati, il 6 gennaio ha sempre visto Piazza Affari regolarmente operativa, quasi come una compensazione delle chiusure aggiuntive concentrate nel periodo natalizio.

Anche nel 2026 questa consuetudine sarà confermata: Borsa Italiana sarà quindi aperta martedì 6 gennaio. Nessuna sospensione, nessuna deroga straordinaria. Le contrattazioni si svolgeranno regolarmente secondo gli orari standard.

Questo significa che la giornata sarà una seduta come tutte le altre. Gli investitori potranno quindi comprare e vendere azioni quotate a Piazza Affari ma anche operare sugli indici italiani, fare trading su ETF e altri strumenti quotati e per finire utilizzare strumenti derivati, inclusi i CFD, sia in ottica rialzista che ribassista

Dal punto di vista tecnico, dunque, il mercato azionario italiano continuerà a funzionare in modo normale.

Una seduta aperta, ma con volumi da valutare

Il fatto che la Borsa di Milano sia aperta non implica necessariamente una giornata particolarmente vivace. Trattandosi di una festività civile, molte aziende restano chiuse e numerosi operatori istituzionali operano con organici ridotti. Questo porta spesso a volumi più contenuti (scambio più bassi) ma anche ad un minore flusso di notizie price sensitive e a movimenti guidati più dal contesto tecnico che da quello fondamentale.

Tuttavia, l’apertura simultanea delle altre borse europee e soprattutto di Wall Street, regolarmente operativa nel pomeriggio, potrebbe comunque offrire spunti interessanti, soprattutto per chi adotta un approccio di trading intraday o tattico.

Trading con CFD: operatività piena durante la seduta

Essendo la sessione regolare aperta, anche il trading con CFD resta pienamente attivo. I contratti per differenza consentono di operare su azioni e indici italiani ed esteri da un’unica piattaforma, sfruttando sia movimenti al rialzo che al ribasso, con la possibilità di utilizzare la leva finanziaria.

In una giornata come quella dell’Epifania, spesso caratterizzata da mercati più sottili, la gestione del rischio diventa però centrale: spread, volatilità improvvisa e movimenti tecnici possono avere un impatto maggiore del normale.

Trading after-hours: qui la situazione cambia

Se la seduta ordinaria del 6 gennaio 2026 è aperta, diverso è il discorso per il trading after-hours. La sessione serale, che normalmente consente di operare oltre l’orario standard (9:00–17:30), rimane chiusa.

La sospensione dell’after-hours durante le festività è una prassi consolidata, e non riguarda solo i giorni in cui la Borsa è completamente chiusa. Anche quando Piazza Affari resta aperta, come nel caso dell’Epifania, la sessione serale viene comunque interrotta.

Va ricordato che l’after-hours era già sospeso da prima di Natale, dando vita a una delle interruzioni più lunghe dell’anno, seconda solo a quella estiva di agosto. Il ritorno alla normale operatività oltre orario è previsto da giovedì 8 gennaio.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

