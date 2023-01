Borsa Italiana Oggi 10 gennaio 2023: Ftse Mib a -0,08%, Moncler sul fondo

La borsa di Milano oggi 10 gennaio 2023 ha interrotto il trend positivo che si è imposto da inizio anno. Il Ftse Mib, muovendosi in linea con quelle che erano le previsioni del pre-market, ha aperto gli scambi attestandosi in area 25270 punti, in ribasso dello 0,4 per cento rispetto alla chiusura di ieri. Nel corso della mattinata il rosso si è assottigliato tanto da riportare il Ftse Mib in area 25320 punti al giro di boa delle 13,30. Le vendite ancora meno consistenti del pomeriggio hanno permesso al paniere di riferimento di chiudere con un rosso frazionale dello 0,08 per cento. A pesare sull’andamento del paniere di riferimento di Piazza Affari sono i rossi di quotate come Moncler e Campari

La prima, in particolare, ha segnato un calo dell’1,47 per cento in scia alla pubblicazione delle stime degli analisti sui conti dell’esercizio 2022. In generale, comunque, nonostante la prevalenza dei segni negativi, non sono mancati i titoli in verde. A guidare il Ftse Mib nella seconda seduta della settimana sono state Fineco e Poste Italiane.

Fuori dal paniere di riferimento, c’è da annotare la prestazione molto pesante del Monte dei Paschi. La quotata senese, ieri protagonista di un forte rally, oggi registra una flessione di oltre il 3,5 per cento. Anche in questo caso il movimento è prettamente fisiologico (realizzi) non essendoci notizie price sensitive in grado di condizionare il titolo.

Borsa Italiana Oggi 10 gennaio 2023: previsioni apertura

La seduta di ieri di Borsa Italiana si è chiusa con il Ftse Mib in rialzo. Le previsioni per oggi 10 gennaio non sono però altrettanto positive. Tenendo conto di quella che è l’impostazione dei futures, si può ipotizzare che Piazza Affari possa aprire la seconda seduta della settimana con un rosso.

Il contesto di riferimento, però, sembra suggerire uno scenario opposto. Le due borse a cui gli investitori che operano sull’azionariato europeo tendono a guardare (Tokyo e Wall Street) hanno chiuso le rispettive sedute in rialzo. Nel dettaglio la borsa di Tokyo, tornata alle contrattazioni dopo la chiusura per festività di ieri, ha archiviato la sessione con il Nikkei 225 in rialzo dello 0,78 per cento a quota 26.176 punti. Situazione meno nitida ma comunque tendente al rialzo per la borsa di Wall Street. La prima di Ottava del mercato Usa si è chiusa con l’indice Dow Jones avanti dello 0,34 per cento a 33.518 punti, l’S&P 500 in calo di un frazionale 0,08 per cento a 3.892 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte lo 0,63 per cento salendo a 10.636 punti.

Borsa Italiana Oggi 10 gennaio 2023: titoli da tenere d’occhio

Quali sono le quotate che oggi potrebbero offrire spunti interessanti ai trader? Per quello che riguarda il paniere di riferimento, i titoli da tenere d’occhio sono essenzialmente due: Enel e Telecom. Il colosso dell’elettricità ha reso noto di aver collocato nuovi prestiti obbligazionari ibridi perpetui da 1,75 miliardi di euro ricevendo un alto volume di ordini da parte degli investitori istituzionali cui l’emissione era rivolta. Telecom Italia, invece, è reduce da un avvio di anno scoppiettante. Il titolo è passato dagli 0,2163 euro del 30 dicembre 2022 agli attuali 0,25 euro.

Un balzo in avanti maturato in poche sedute che ha permesso alla prestazione mensile di TIM di rafforzarsi ancora di più salendo al 23 per cento. Ovviamente va sempre tenuto conto che si sta parlando di una quotata che su base annua ha dovuto fare i conti con perdite molto consistenti. Il valore attuale delle azioni Telecom Italia, infatti, è più basso di ben il 44 per cento rispetto a quello di un anno fa.

Fuori dal Ftse Mib, per finire, sono da tenere d’occhio Monte dei Paschi e Brunello Cucinelli. Il titolo della banca toscana è reduce dal rally di ieri ed è quindi probabile che oggi possa essere al centro di realizzi. La quotata umbra, invece, ha reso noti i risultati preliminari dell’esercizio 2022. Il periodo si è chiuso con ricavi netti per 919,48 milioni di euro, in aumento del 29,1 per cento rispetto ai 712,18 milioni ottenuti nell’esercizio precedente.

