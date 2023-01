Borsa Italiana Oggi 12 gennaio 2023: Ftse Mib a +0,7%, Iveco Group in testa

Prevalenza di segni positivi nella penultima seduta settimanale di scambi. Il Ftse Mib, come ampiamente atteso dalle previsioni, ha avviato le contrattazioni attestandosi in area 25700 punti grazie all’intonazione positiva di una serie di titoli di primo piano a partire da Telecom Italia. Quello che emerge dopo metà seduta dall’avvio degli scambi è la presenza di tantissimi verdi anche molto intesi e di pochi segni rosso davvero significativi (i due soli titoli in ribasso marcato sono Diasorin e Interpump).

Al di là dell’andamento delle singole quotate, l’impressione che si può avere analizzando la prestazione che Borsa Italiana sta tenendo oggi 12 gennaio 2023 è che tra gli investitori sia prevalente una certa fiducia sulla possibilità che la FED nella prossima riunione di politica monetaria possa decidere di rallentare il ritmo di rialzo dei tassi. A supporto di questa convinzione degli investitori proprio oggi potrebbe arrivare un dato molto importante: quello sull’inflazione Usa. I trader sono perfettamente consapevoli che un indice dei prezzi al consumo contenuto potrebbe aprire la porta alla possibilità di un attenuamento dell’aggressività fin qui riposta dalla FED nelle sue decisioni di politica monetaria.

Borsa Italiana Oggi 12 gennaio 2023: il contesto di riferimento

L’andamento positivo che oggi la borsa di Milano registra è sostenuto dalla performance che è stata messa a segno ieri dal mercato azionario Usa. La sessione di metà settimana di Wall Street si è infatti chiusa con un generalizzato rialzo degli indici.

In particolare il paniere Dow Jones ha guadagnato lo 0,8 per cento attestandosi a 33.973 punti, l’S&P 500 ha messo in cassaforte l’1,28 per cento a quota 3.970 punti e il Nasdaq ha registrato una progressione dell’1,76 per cento a quota 10.932 punti. Anche nella seduta di ieri, quindi, è stato il paniere dei titoli tech a mettere in evidenza la prestazione migliore.

Il rialzo della borsa Usa non ha però impattato positivamente sulla prestazione della borsa di Tokyo. La borsa del Giappone ha chiuso la seduta con il Nikkei 225 attestato sulla parità in area 24450 punti.

Borsa Italiana Oggi 12 gennaio 2023: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi 12 gennaio 2023? Come abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente, l’attenzione degli investitori nella penultima seduta della settimana, sarà rivolta al dato sull’inflazione Usa in uscita nel pomeriggio.

Ciò premesso, le quotate che sul Ftse Mib potrebbero registrare variazioni di prezzo interessanti in avvio di scambi sono Telecom Italia, Eni e Pirelli. I motivi per cui questi titoli potrebbero godere di buona visibilità sono differenti. TIM, ad esempio, è una delle azioni meglio comprate su Borsa Italiana da inizio anno. Il titolo dell’ex monopolista è reduce da un 2022 pesantissimo ma, già nelle prime sedute del 2023, si è mostrato molto pimpante. Ovviamente c’è il discorso sulle ricoperture fisiologiche ma è evidente che ci sia anche la speranza su possibili novità in merito alla rete unica a fare da catalizzatore. Ad ogni modo Telecom Italia è un titolo sottovalutato visto che nel corso dell’ultimo anno ha perso ben il 45 per cento. C’è quindi un cospicuo spazio di crescita.

Nel caso di Eni e Pirelli, invece, l’elemento catalizzatore è rappresentato dall’emissione di nuove obbligazioni. Il Cane a Sei Zampe ha annunciato il lancio di un bond sostenibile dedicato agli investitori retail (il collocamento avrà inizio il prossimo lunedì) mentre Pirelli ieri ha concluso presso investitori istituzionali internazionali il collocamento del suo primo sustainaibility-linked bond per un importo complessivo di 600 milioni di euro. L’emissione ha registrato una domanda pari a quasi 6 volte l’offerta, ammontata a circa 3,5 miliardi di euro. Il rendimento effettivo a scadenza che è stato strappato dal prestito obbligazionario è pari a 4,317 per cento corrispondente a un rendimento di 145 punti base sopra il tasso di riferimento del midswap.

