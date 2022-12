Borsa Italiana Oggi 13 dicembre 2022: Ftse Mib a +1,37%, boom acquisti su Pirelli e Banco BPM

E anche oggi le nostre previsioni sull’andamento di Borsa Italiana sono state centrate. Il Ftse Mib ha infatti aperto la seconda sessione della settimana ondeggiando attorno alla parità a dimostrazione della situazione di incertezza che caratterizza il sentiment in vista della decisioni BCE del prossimo giovedì (gli investitori sono alla ricerca di spunti per capire quanto sarà alto il rialzo dei tassi di riferimento). Nel corso della mattinata, poi, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha allargato il verde arrivando, in prossimità del giro di boa delle 13,30, sopra i 24500 punti. Nel pomeriggio, complice l’andamento verde di Wall Street, il paniere di riferimento ha agganciato quota 24600 punti.

Tra i titoli che hanno chiuso in vetta al paniere di riferimento della borsa di Milano oggi 13 dicembre 2022 sono spiccati Pirelli e Banco BPM. In particolare la prima ha segnato una progressione di oltre 4 punti percentuali. Bene anche STM.

Sul fronte opposto segnaliamo invece i ribassi di Hera e Snam. In entrambi i casi si è trattato di ribassi molto contenuti (inferiori allo 0,5 per cento).

Borsa Italiana oggi 13 dicembre 2022: pre market

Cosa attendersi dalla seduta di Borsa Italiana di oggi 13 dicembre 2022? A dominare in apertura di contrattazioni saranno gli acquisti o le vendite? Ieri è stata una giornata molto tranquilla per il mercato azionario italiano e tutto lascia intendere che anche oggi il Ftse Mib si possa muovere in modo tranquillo. Cosa intendiamo con questa affermazione? Subito detto: i futures sul Ftse Mib si stanno muovendo senza una direzione precisa e questo è un segnale concreto circa la possibilità che il paniere di riferimento possa registrare oggi un avvio di scambi all’insegna della tranquillità. L’ipotesi prudenziale è scarsamente sostenuta dalle performance che sono state messe a segno dai tradizionali mercati di riferimento dell’azionariato europeo ossia Tokyo (seduta di oggi) e Wall Street (sessione di ieri 12 dicembre).

La borsa del Giappone ha infatti mandato in archivio le contrattazioni con l’indice Nikkei 225 in rialzo di dello 0,4 per cento a quota 27950 punti. Ma è stata soprattutto Wall Street a brillare: Dow Jones avanti dell’1,58 per cento a 34.005 punti, Standard & Poor’s 500 in rialzo dell’1,43 per cento a 3.991 punti e Nasdaq in aumento dell’1,26 per cento a 11.144 punti. Da evidenziare che il rialzo del paniere dei titoli tech Usa è avvenuto nonostante il tracollo che ha caratterizzato il titolo Tesla. Il colosso dell’auto elettrica, infatti, ha chiuso la seduta con un ribasso di oltre il 6 per cento. Il sell-off che ha mandato a picco la quotata è scaturito dal violento atto di accusa che Leo KoGuan ha rivolto al consiglio di amministrazione del gruppo americano che sarebbe colpevole di essere rimasto con le mani in mano mentre le quotazioni di Tesla affondavano (il titolo di Musk si appresta a chiudere il 2022 con un dimezzamento del suo valore).

Le dichiarazioni di Leo KoGuan non sono altro che un atto di accusa contro lo stesso Elon Musk che già nei mesi scorsi era finito nel mirino di altri azionisti preoccupati per il suo eccessivo interesse verso Twitter in un momento di grande difficoltà per Tesla.

Borsa Italiana Oggi 13 dicembre 2022: titoli su cui investire

Vediamo adesso quali sono le quotate da tenere d’occhio sul Ftse Mib nella seduta di oggi. Tanto per iniziare c’è Telecom Italia. L’ex monopolista è stato tra i protagonisti della seduta di ieri beneficiando del ritorno delle indiscrezioni su una possibile nuova offerta da parte del fondo Usa KKR. Secondo le ultime notizie, il prossimo giovedì 15 dicembre si terrà un summit delicatissimo tra il governo e i rappresentanti dei principali azionisti della compagnia (Vivendi e Cassa Depositi e Prestiti). Sul tavolo della discussione ci sono i prossimi passi che il governo Meloni ha intenzione di adottare a seguito del recente stop all’offerta sulla rete.

Accanto a Telecom Italia, un secondo titolo che oggi si potrebbe mettere in evidenza con variazioni di prezzo di un certo livello è Generali Assicurazioni. Il gruppo di Trieste ha fornito delle informazioni sull’applicazione dei nuovi principi contabili (finalizzati a migliorare in modo significativo la visibilità e la prevedibilità degli utili generati nel segmento Vita) e sull’integrazione di Cattolica Assicurazioni di cui il gruppo ha acquisito il controllo nel 2021. Per quello che riguarda quest’ultimo punto, l’operazione starebbe portando sinergie anche più alte rispetto a quelle che erano attese inizialmente quando avvenne il lancio dell’offerta pubblica di acquisto su Cattolica. Il Leone di Trieste punta a raggiungere entro il 2025 sinergie fra i 120 e i 130 milioni, contro la precedente stima di 80 milioni attesi entro il 2026.

