Borsa Italiana Oggi 13 gennaio 2023: Ftse Mib a +0,2%, Stellantis sul fondo

Nell’ultima seduta di borsa della settimana, il Ftse Mib non sembra beneficiare del dato sull’inflazione Usa che è stato pubblicato ieri. L’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti relativo al mese di dicembre non ha deluso le attese degli analisti attestandosi al 6,5 per cento, in flessione rispetto al periodo precedente. Il dato, pur confermando la dinamica rialzista sempre in atto sui prezzi al dettaglio americani, sembra confermare la possibilità che la fase più acuta del boom dell’inflazione possa essere stata superata. Ovviamente tutto questo discorso trascende l’aspetto meramente economico e impatta su quello finanziario. La convinzione di analisti e investitori è che con un’inflazione “più contenuta” la Federal Reserve non avrà motivi per proseguire con i rialzi aggressivi dei tassi di interesse e quindi opterà per un approccio più morbido già nelle prossime riunioni del braccio operativo Fomc.

Ma torniamo a Borsa Italiana oggi 13 gennaio 2023. Tenendo conto del citato contesto, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha registrato oggi una progressione dello 0,25 per cento sopra quota 25700 punti. Nonostante il movimento non proprio significativo, le quotate che si sono messe in evidenza con movimenti di prezzo interessanti, non sono mancate. Per quello che riguarda i migliori della classe segnaliamo BPER Banca e Banco BPM. In particolare è la prima primeggiare con una progressione di oltre il 3 per cento. Acquisti da segnalare anche su Iveco e Moncler. Per quello che invece riguarda i titoli in rosso, le vendite più forti hanno interessato Stellantis che ha lasciato sul parterre oltre il 3,6 per cento. Rosso, ma molto meno intenso rispetto alla maglia nera, anche per Terna e Banca Generali.

Borsa Italiana Oggi 13 gennaio 2023: il contesto di riferimento

Per comprendere le ragioni per cui la borsa di Milano nonostante il buon dato Usa sull’inflazione nel mese di dicembre 2022 non stia registrando una performance pimpante è necessario tenere conto die due fattori. Da un lato non va dimenticato che la flessine dell’inflazione era praticamente attesa (e quindi le valutazioni di Piazza Affari già inglobavano questo scenario e di conseguenza dolori – ovvero ribassi – ci sarebbero stati nel caso in cui la stima avesse deluso). In secondo luogo è necessario tenere anche in considerazione quelle che sono state le performance delle borse di riferimento. Già ieri la piazza di Wall Street non aveva brillato più di tanto proprio perchè la flessione dell’inflazione Usa a dicembre era attesa. Oggi, poi, l’azionario nipponico ha addirittura chiuso la seduta in calo.

Ma vediamo meglio come è andata sui due mercati. La sessione di ieri della borsa Usa è stata archiviata con il Down Jones in rialzo dello 0,64 per cento a 34.190 punti, mentre l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,34 per cento a 3.983 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,64% a 11.001 punti. Come detto in precedenza le variazioni positive sono sempre da apprezzare ma ci si attendeva qualcosa in più.

Ha addirittura chiuso in ribasso, invece, la borsa del Giappone. Il Nikkei 225 ha tagliato il traguardo con un calo dell’1,25% a quota 26.120 punti.

Borsa Italiana Oggi 13 gennaio 2023: titoli su cui investire

Come sempre facciamo, anche oggi cercheremo di individuare quelle quotate che potrebbero offrire spunti interessanti fin dal primo minuto di contrattazioni. Nonostante quella di oggi sia l’ultima seduta della settimana, le quotate da tenere d’occhio non mancano. Vediamole quindi assieme.

Tanto per iniziare c’è il settore bancario che deve essere tenuto in considerazione. Il motivo è semplice: oggi negli Stati Uniti prende il via la stagione delle trimestrali. Come sempre ad inaugurare questa fase solitamente molto ricca di spunti per Wall Street, saranno le banche. Il calendario prevede la pubblicazione dei conti di alcuni colossi del comparto banking e di conseguenza anche le banche nostrane potrebbero essere condizionate da questo clima di attesa.

Spunti anche tra le utility dove è Enel ad essere in pole position. In una intervista pubblicata su Il Sole24Ore l’amministratore delegato della quotata, Francesco Starace ha affermato che il gruppo da lui guidato ha ottenuto 3,5 miliardi di euro di finanziamenti dal PNRR per il potenziamento dell’infrastruttura di rete. Starace ha poi aggiunto che a queste risorse si potrebbero poi aggiungere altri 5 miliardi sfruttando i fondi di REPower EU, il piano che è stato varato dalla Commissione europea per rendere l’Europa autosufficiente dalla dipendenza dai combustibili fossili russi prima del 2030.

Per finire un’annotazione su una piccola di Piazza Affari: Unieuro. Il titolo italiano retailter ha comunicato i risultati finanziari del 2022/2023 e anche ha fornito le stime per l’intero esercizio. Il management della quotata punta a chiudere l’esercizio con ricavi nell’ordine dei 2,9 miliardi di euro e con l’EBIT adjusted che si dovrebbe collocare nella forchetta 35-40 milioni di euro.

