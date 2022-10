Borsa Italiana Oggi 13 ottobre 2022: Ftse Mib a +1,56%. Disastro MPS sul MidCap

Andamento altalenante per la borsa di Milano nella seduta di oggi 13 ottobre. Il Ftse Mib ha avviato gli scambi con un leggero ribasso che però è rientrato quasi subito trasformandosi in un lieve verde che, a ridosso del giro di boa delle 13,30, si è allargato. A metà pomeriggio il Ftse Mib ha poi preso il volo chiudendo a +1,56% (20785 punti).

In un contesto condizionato dalla pubblicazione del dato sull’inflazione Usa di settembre, a distinguersi al rialzo sono state CNH Industrial e Tenaris entrambe con progressioni molto forti. Tra i titoli che invece sono stati alle prese con i cali più ampi segnaliamo Amplifon e Saipem.

Fuori dal Ftse Mib, una menzione d’obbligo la merita Monte dei Paschi. La quotata senese, reduce dal rally del 10 per cento messo a segno ieri, oggi ha registrato un tracollo del 33 per cento. Ricordiamo che questa mattina il management di MPS ha reso note le condizioni dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro in partenza lunedì prossimo.

Borsa Italiana oggi 17 ottobre 2022: pre market

Massima attenzione all’andamento di Borsa Italiana nel giorno in cui dagli Stai Uniti arriverà il dato sull’inflazione Usa di settembre. Si tratta di un appuntamento delicatissimo da cui dipenderanno le prossime scelte di politica monetaria della FED (anche se secondo molto analisti non ci sono dubbi sul fatto che il Fomc della Federal Reserve nella prossima riunione di novembre deciderà per un rialzo dei tassi di riferimento di 75 punti base).

Ciò premesso, andiamo ora a vedere quale è l’orientamento di Piazza Affari in vista dell’apertura delle contrattazioni oggi 13 ottobre 2022. I futures sul Ftse Mib appaiono molto incerti e questo è il primo segno tangibile circa la possibilità che Piazza Affari si possa muovere con un leggero ribasso in avvio di seduta.

Il contesto di riferimento (vale a dire i dati di chiusura della borsa di Tokyo oggi e di quella di New York ieri) supportano questa view. Il Nikkei ha infatti archiviato una sessione con pochi spunti registrando un ribasso dello 0,6 per cento a quota 26240 punti). Poca voglia di fare anche a New York: la borsa Usa ha chiuso la seduta di metà settimana con l’indice Dow Jones in flessione dello 0,1 per cento a 29.211 punti, il paniere l’S&P 500 alle prese con un ribasso dello 0,33 per cento a 3.577 punti e l’indice dei titoli tech Nasdaq che ha lasciato sul parterre lo 0,09 per cento scendendo a 10417 punti. A proposito di borsa americana, ricordiamo che negli Usa è appena iniziata la stagione delle trimestrale. Come sempre le prime quotate alle prese con la pubblicazione dei conti del trimestre sono le grandi banche d’affari.

Borsa Italiana Oggi 13 ottobre 2022: titoli con più spunti

Conoscere le quotate che presentano più appeal già prima dell’apertura delle contrattazioni è determinante per posizionarsi in modo efficace fin dalle ore 09,00.

Tra i titoli che hanno le carte in regola per registrare discreti movimenti fin dall’apertura degli scambi ci sono due big del Ftse Mib: Enel e Intesa Sanpaolo.

Il colosso dell’energia elettrica ha reso noto di aver completato la vendita dell’intera partecipazione detenuta in PJSC Enel Russia a PJSC Lukoil e al fondo privato Gazprombank-Frezia per un corrispettivo pari a circa 137 milioni di euro.

Intesa Sanpaolo, invece, ha reso noto di aver portato a termine il buy-back avviato il 4 luglio 2022. La banca guidata da Messina ha comprato complessivamente 988.632.803 azioni, pari a circa il 4,95 per cento del capitale (ante annullamento) a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,7195 euro, per un controvalore totale di 1,7 miliardi di euro.

Sempre restando sul settore bancario ma spostandoci dal Ftse Mib al Mid Cap, impossibile non segnalare Monte dei Paschi. La quotata senese ha messo a segno nella sessione di ieri un balzo del 10 per cento. In primo piano c’è sempre la questione aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. La domanda che gli investitori si pongono oggi è semplice: MPS proseguirà il suo rally oppure a caratterizzare l’andamento del titolo bancario saranno le prese di profitto?