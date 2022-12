Borsa Italiana Oggi 15 dicembre 2022: Ftse Mib a picco su decisioni BCE. Solo Leonardo in verde

Improvviso tracollo per la borsa di Milano. Dopo essere rimasto nell’ordine di un calo dell’1 per cento fino al primo pomeriggio, il Ftse Mib ha improvvisamente allargato il passivo crollando prima fino a poco sotto i 24 mila punti per poi affondare a 23700 punti. La pioggia di vendite è scattata in scia alla decisione BCE di aumentare di costo del denaro di 50 punti base portando il saggio di riferimento al 2,5 per cento. Molto probabilmente sono state le puntualizzazioni del consiglio direttivo dell’EuroTower e le dichiarazioni rilasciate dalla Lagarde in conferenza stampa ad affossare il mercato azionario italiano (e ovviamente quello europeo).

Il primo ha detto chiaramente che i tassi di interesse dovranno salire in modo significativo e ad un ritmo costante per cercare di conseguire livelli sufficientemente restrittivi e tali da consentire all’inflazione di tornare sull’obiettivo del 2 per cento in un lasso di tempo ragionevole. La Lagarda, dal canto suo, ha invece dichiarato durante il suo discorso che bisogna attendersi aumenti dei tassi di interesse nell’ordine dei 50 punti base per un certo periodo di tempo. Insomma il 2023, almeno nella prima parte, sarà identico al 2022 per quello che riguarda la politica monetaria.

Con queste premesse il Ftse Mib non poteva che crollare (-3,45 per cento a quota 23726 punti il dato finale). L’aspetto più interessante è che sul paniere di riferimento di Piazza Affari a fine seduta era presente un solo titolo in verde (frazionale): Leonardo. Lunghissimo invece l’elenco dei segni negativi con FinecoBank e amplifon che hanno segnato i ribassi più ampi. Addirittura la quotata del risparmio gestito ha perso oltre il 6 per cento.

Borsa Italiana Oggi 15 dicembre 2022: pre market

Cosa attendersi dall’apertura di Borsa Italiana nella seduta di oggi 15 dicembre 2022? A prevalere saranno gli acquisti oppure le vendite? Prima di rispondere a queste domande è bene precisare che quella odierna non sarà una giornata come tutte le altre sia per l’azionariato italiano che, più in generale, per quello europeo.

In programma, infatti, c’è la riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Si tratta dell’ultimo appuntamento di questo tipo per l’anno in corso (il prossimo summit sarà nel 2023). Basterebbe solo questa ragione per capire quanto importante possa essere l’evento macro di oggi. In realtà, però, la valenza del market mover è ulteriormente evidenziata dalla posta in gioco: quale sarà l’aumento dei tassi BCE nel summit di oggi?

L’odierna riunione della Banca Centrale Europea arriva dopo il summit FED che si è tenuto ieri (decisione comunicate alla comunità ieri sera). A causa di quelle particolari coincidenze così tipiche di fine anno, i due appuntamenti sono stati calendarizzati l’uno appresso all’altro. Ieri la FED ha deciso di alzare il costo del denaro di 50 punti base. La decisione, dopo la raffica di incrementi dei tassi a botte di 75 punti base, era ampiamente attesa. Nonostante questo, però, la borsa di Wall Street non ha reagito positivamente. Infatti il Dow Jones ha registrato una flessione dello 0,42 per cento a 33.966 punti, mentre l’S&P500 ha chiuso la seduta con un ribasso dello 0,61 per cento scendendo a quota 3.995 punti e il Nasdaq ha rimediato un calo dello 0,76 per cento a quota 11.171 punti.

Logicamente, sulla base di questi dati, la borsa di Tokyo (che alla chiusura di Wall Street guarda espressamente) non poteva che chiudere con una flessione. Il Nikkei 225 ha infatti archiviato la penultima seduta della settimana con un calo dello 0,37 per cento attestandosi a quota 28.052 punti.

Le prestazioni della borsa del Giappone e di quella di Wall Street potrebbero condizionare l’azionariato europeo (e infatti, nel caso italiano, i futures sono orientati al ribasso.

Ricordiamo ai lettori che oggi è possibile fare trading sugli indici di tante borse di tutto il mondo attraverso i CFD. Scegliendo un broker autorizzato come eToro è possibile avere subito la demo gratuita da 100 mila euro virtuali per fare pratica senza rischi. L’account dimostrativo eToro si può aprire dal link in basso senza bisogno di lasciare il sito.

–APRI UN CONTO DEMO ETORO E IMPARA A FARE TRADING>>

Borsa Italiana oggi 15 dicembre 2022: titoli da tenere d’occhio

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi 15 dicembre? Non ci sono tanti titoli con spunti, tuttavia due quotate meriterebbero di essere attenzionate. Si tratta di Saipem e di Stellantis.

La prima potrebbe avere una certa visibilità grazie alla notizia dell’aggiudicazione di nuovi contratti in Guyana ed Egitto per un valore totale di circa 1,2 miliardi di dollari.

Per quello che riguarda le azioni Stellantis, invece, a fare da catalizzatore potrebbero essere i dati sulle vendite auto nell’Unione Europea nel mese di novembre. L’ACEA (l’associazione europea che raggruppa i produttori di automobili) ha reso noto che il mese passato sono state immatricolate nell’Unione Europea 829.527 vetture, in aumento del 16,3 per cento rispetto alle 713.273 dello stesso periodo del 2021. In ribasso, però, le vendite di Stellantis che a novembre si sono attestate a 150mila vetture vendute con un calo dell’1,1 per cento. Alla luce di questa flessione, e del contestuale aumento del dato generale, la quota di mercato in Europa del gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSSA si è attestata al 18,1 per cento.

Visto che stiamo parlando di titoli azionari, ricordiamo ai nostri lettori che grazie al broker eToro oggi si possono comprare azioni senza commissioni. E in più eToro permette di iniziare ad operare a partire da un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari.

–CQUISTA AZIONI A ZERO COMMISSIONI CON ETORO>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!