Borsa Italiana Oggi 16 dicembre 2022: Ftse Mib a -0,16% Azimut svetta in testa

Il tentativo di recupero della borsa di Milano di oggi 16 dicembre 2022 è durato una manciata di minuti. Dopo aver aperto gli scambi con un leggero rialzo, il paniere di riferimento di Piazza Affari si è immediatamente portato in negativo scendendo fino a sotto i 23600 punti. Il clima sul mercato azionario italiano ha continuato ad essere molto teso con lo spread Btp Bund in risalita a causa proprio delle decisioni di politica monetaria della BCE. Le dichiarazioni della Lagarde sulla necessità di procedere con un aumenti decisi del costo del denaro anche nel 2023 sono state il grande tema di discussione tra gli investitori.

In questo contesto a Piazza Affari non sono mancate comunque quotate che si sono messe in evidenza mostra con movimenti di prezzo anche di un certo rilievo. Per quello che riguarda le quotate in rialzo, è stata Azimut Holding a prendersi tutta la scena. Il titolo del risparmio gestito a fine seduta registrava una progressione del 6 per cento a quota 20,50 euro. Segno verde anche per Intesa SP ha chiuso a +3,19 per cento. Molto più numerosi sono però stati i segni rossi. Diasorin e Inwit sono state le due quotate più pesanti nell’ultima seduta settimanale di scambi. La prima soprattutto ha registrato un calo di quasi 4 punti percentuali.

Borsa Italiana Oggi 16 dicembre 2022: pre market

Cosa attendersi nell’ultima settimana di scambi di Borsa Italiana? Dopo il grande tracollo di ieri provocato dalla decisione BCE di alzare il costo del denaro di 50 punti base tenendo la porta aperta ad un ulteriori aumenti significativi per tutta la prima parte del 2023, come reagiranno oggi i mercati? E’ più probabile un rimbalzo (che sarebbe ovviamente fisiologico) oppure la tensione è destinata a restare alta per tutta la giornata?

Per rispondere a queste domande può essere utile andare ad analizzare l’orientamento dei futures sul Ftse Mib e al tempo stesso tenere conto delle prestazioni che sono state messe a segno dai mercati di riferimento dell’azionariato italiano (borsa di Tokyo oggi e Wall Street nella seduta di ieri).

Per quello che riguarda il primo punto, i futures sul Ftse mib oggi 16 dicembre non hanno un orientamento netto e questo è un segnale concreto circa la possibilità che la borsa di Milano oggi si possa muovere senza grandi scossoni. Insomma il classico avvio pacato dopo il crollo del giorno precedente. Tra l’altro è necessario tenere in considerazione che oggi a Piazza Affari non è una giornata come le altre ma è il giorno delle scadenze tecniche. A terminare sono i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con scadenza a dicembre 2022.

Il contesto di riferimento è però pesantissimo. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street hanno fatto i conti con forti ribassi. Nel dettaglio la borsa del Giappone ha chiuso la seduta con il Nikkei 225 in calo dell’1,87 per cento a 27.527 punti. Il crollo di Tokyo è stato ispirato da quello di Wall Street che aveva mandato in archivio la seduta di ieri con il Dow Jones in ribasso del 2,25 per cento a quota 33.202 punti, il paniere S&P500 in calo del 2,49 per cento a 3.896 punti e il Nasdaq a picco del 3,23 per cento a 10.811 punti. Paniere dei titoli tech peggiore di tutti, quindi, proprio come alcuni mesi fa nella fase più buia del crollo dei mercati azionari. Stiamo ritornando a quel periodo? Difficile dirlo ma sicuramente le mosse della FED prima e quelle della BCE dopo hanno riportato nel panico gli investitori (altro che rally di Natale!).

Ricordiamo ai nostri lettori che grazie al CFD trading è possibile investire sugli indici di borsa anche quando essi sono in calo. Per imparare a vendere e comprare CFD sugli indici di borsa si può fare pratica con il conto demo gratuito da 100 mila euro messo a disposizione dal broker eToro.

–APRI UN CONTO DEMO ETORO E IMPARA A FARE CFD TRADING>>

Borsa Italiana Oggi 16 dicembre 2022: azioni più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nell’ultima seduta della settimana? Come siamo soliti ripetere ai nostri lettori avere un’idea dei titoli più caldi già prima dell’apertura delle contrattazioni significa avere il tempo necessario per posizionarsi in modo profittevole. Detto questo, i titoli che oggi potrebbero riservare variazioni di prezzo interessanti sono Intesa Sanpaolo e Telecom Italia.

La banca guidata da Messina potrebbe essere condizionata dalle comunicazioni Consob secondo cui dal 2 dicembre Goldman Sachs è accreditata di una partecipazione aggregata nell’istituto italiano pari all’8,39 per cento del capitale.

Per quello che invece riguarda Telecom Italia a far da catalizzatore potrebbero essere le indiscrezioni di stampa secondo le quali tra la Cassa Depositi e Prestiti e i francesi di Vivendi sarebbero in corso delle prove di dialogo. Ieri intanto al MISE si è svolto il tavolo tecnico tra il nuovo governo e gli azionisti di TIM. Altre riunioni sono previste prima di Natale. Sempre nel pomeriggio di ieri si è tenuto un consiglio di Telecom Italia durante il quale sono stati sostituiti alcuni consiglieri uscenti ed è stato approvato il budget del 2023. Non è da escludere che ora l’amministratore delegato Pietro Labriola possa mettere a punto un nuovo piano industriale da presentare al mercato il 14 febbraio.

Visto che stiamo parlando di titoli azionari, ricordiamo che con il broker eToro è possibile comprare azioni a zero commissioni. Inoltre il deposito minimo richiesto da eToro per iniziare a fare trading è di soli 50 dollari.

–COMPRA AZIONI SENZA COMMISSIONI CON ETORO>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!