Borsa Italiana Oggi 16 gennaio 2023: chiusura a +0,45%, Banco BPM la più tonica

La borsa di Milano nella seduta di oggi 16 gennaio 2023 si è mossa con il Ftse Mib in leggera progressione. Il paniere di riferimento di Piazza Affari, infatti, si è attestato in area 25900, in rialzo dello 0,45 per cento rispetto a ieri. La variazione positiva era stata annunciata dall’orientamento dei futures nel pre-market trovando supporto nella prestazione positiva che la borsa di Wall Street aveva messo a segno nella seduta di venerdì scorso. Prima di occuparci del contesto di riferimento, vediamo quale è la stata situazione in atto oggi a Piazza Affari.

Come abbiamo detto il Ftse Mib è sempre stato orientato al rialzo ma non sono mancate le quotate che invece sono state interessante dalle vendite. In particolare a segnare i rossi più ampi sono state Hera e Iveco. Per quello che riguarda invece i titoli in rialzo, a dettare il ritmo nella prima seduta settimanale di scambi sono state Telecom Italia, Saipem e le quotate del settore bancario. Il titolo engineering ha chiuso avanti del 2,66 per cento. Molto forti anche gli acquisti sulle banche con Banco BPM al top.

L’agenda macro di oggi è stata decisamente scarna. I soli appuntamenti di rilievo sono l’Aggiornamento del debito pubblico italiano (ore 10.30) e la riunione dell’Eurogruppo. Nessun market mover dagli Usa anche perchè oggi la borsa di Wall Street è chiusa per festività. Negli Stati Uniti infatti si celebra il Martin Luther King.

Borsa Italiana Oggi 16 gennaio 2023: il contesto di riferimento

Dicevamo che l’apertura positiva della borsa di Milano è certamente condizionata dalla prestazione messa a segno venerdì scorso della piazza Usa. Wall Street aveva infatti chiuso l’ultima di Ottava con il Dow Jones avanti dello 0,33 per cento a 34.303 punti, l’S&P 500 in rialzo dello 0,4 per cento a 3.999 punti e il Nasdaq in progressione dello 0,71 per cento a quota 11.079 punti.

Il discreto verde che ha colorato l’ultima di Ottava della borsa non ha però ispirato il mercato azionario giapponese. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la prima sessione della settimana con il paniere Nikkei 225 in ribasso dell’1,14 per cento a 25.822 punti.

Borsa Italiana Oggi 16 gennaio 2023: i titoli da tenere d’occhio

Quali sono le quotate che potrebbero registrare variazioni di prezzo interessanti nella prima seduta della settimana? Come ripetiamo spesso conoscere questi titoli prima dell’apertura delle contrattazioni può essere molto utile per capire come posizionarsi.

Un titolo che oggi è certamente da tenere d’occhio è Eni. La quotata del Cane a Sei Zampe, infatti, inizia il collocamento delle obbligazioni a 5 anni riservate al pubblico retail. Intanto la stessa Eni ha anche annunciato una nuova scoperta di gas nel pozzo esplorativo Nargis-1, nella concessione “Nargis Offshore Area”, nel Mar Mediterraneo orientale, al largo delle coste dell’Egitto.

Oltre ad Eni sono da tenere d’occhio anche le quotate del settore bancario dopo che venerdì alcune importanti banche Usa hanno pubblicato i rispettivi conti.

Fuori dal Ftse Mib, per finire, segnaliamo il titolo Juventus. I bianconeri sono reduci dalla batosta per 5 a 1 nella gara contro il Napoli. Appare scontato che una simile Caporetto non possa non avere effetti sull’andamento del titolo in borsa.

