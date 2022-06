Borsa Italiana Oggi 16 giugno 2022: Ftse Mib in forte rosso dopo FED, si salva solo Saipem

Previsioni smentite dai fatti a Piazza Affari oggi 16 giugno 2022. Il Ftse Mib, contrariamente a quelle che erano le previsioni della vigilia, non solo non ha aperto gli scambi con una frazionale progressione ma anzi si è subito mosso in rosso. Nel giro di pochi minuti, il paniere di riferimento di Piazza Affari è sceso fino a 22100 punti, confermandosi su questo livello anche nelle fasi successive.

I rossi sono diffusi in tutti i settori azionari con Interpump Group e Mediobanca che registrano le performance più pesanti. Le vendite sono nettamente maggioritarie e il solo titolo che mette in evidenza una progressione di una certa rilevanza è Saipem.

Vediamo adesso un pò di numeri per meglio inquadrare la situazione: alle ore 10,15 il Ftse Mib registra una flessione dell’1,6 per cento a quota 22114 punti. La curva in basso rappresenta il derivato Italy40 e consente di avere subito sotto occhio l’andamento della borsa di Milano nella sessione di oggi.

La lista delle quotate migliori della seduta di borsa di oggi è la seguente:

Saipem: +2,9 per cento a 38,39 euro

Inwit: +0,44 per cento a 9,47 euro

Campari: +0,26 per cento a 9,45 euro

Tra i titoli più esposti alle vendite invece ci sono:

Interpump Group: -3,5 per cento a 38,06 euro

Mediobanca: -3,46 per cento a 8,62 euro

Moncler: -3,32 per cento a 38,44 euro

Borsa Italiana Oggi 16 giugno 2022: previsioni apertura

Decisioni FED in primo piano nella seduta di borsa di oggi. La mossa della banca centrale americana (tassi di riferimento alzati di ben 75 punti base) sarà oggetto di valutazione da parte degli investitori che operano sull’azionario. La sessione di ieri di Borsa Italiana si era chiusa con una forte progressione in avanti (tecnicamente si è verificato un classico rimbalzo dopo due sedute molto difficili) e ora la attese sono per l’andamento odierno di Piazza Affari.

La domanda che tutti gli investitori si pongono è grossomodo la seguente: dopo la decisione FED di alzare i tassi di 75 punti base, oggi, su Borsa Italiana, ci sarà un predominio degli acquisti o delle vendite? L’analisi dell’andamento dei futures sul Ftse Mib e lo studio del contesto di riferimento (chiusure delle borse di Tokyo e di Wall Street) può essere di aiuto per capire quale potrebbe essere il clima sui mercati nella seduta di oggi.

Per quello che riguarda i contratti derivati, essi sono orientati in leggero rialzo. Questo è un segnale concreto circa la possibilità che Piazza Affari si possa muovere con una leggera progressione fin dai primi minuti di scambi. L’ipotesi rialzista è supportata anche dal contesto di riferimento. La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi con l’indice Nikkei 225 in rialzo dello 0,4 per cento a quota 26.431 punti. Il leggero rialzo che ha caratterizzato l’azionario nipponico non deve però trarre in inganno poichè l’indice ha comunque tagliato il traguardo sui minimi di giornata.

Aria decisamente positiva, invece, a Wall Street che ha chiuso la sessione di borsa di ieri con l’indice Dow Jones in rialzo dell’1 per cento a quota 30.669 punti, l’S&P 500 avanti dell’1,46 per cento a 3.790 punti e il Nasdaq che, facendo meglio degli altri panieri, ha chiuso la seduta avanti del 2,5 per cento a 11.099 punti.

Borsa Italiana Oggi 16 giugno 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d’occhio in avvio di contrattazioni a Piazza Affari? Come siamo soliti ripetere sulle colonne di questo sito, conoscere i titoli potenzialmente più caldi già prima dell’apertura degli scambi, significa avere la possibilità di posizionarsi in modo profittevole fin dal primo minuto di seduta.

Ciò premesso, le quotate da tenere d’occhio oggi sono: Stellantis, Ferrari e Saipem. Il colosso del settore automotive potrebbe essere condizionato dalla pubblicazione, da parte dell’ACEA, dei dati sulle immatricolazioni auto in Europa nel mese di maggio. Complessivamente nell’area UE sono state immatricolate 791.546 vetture, l’11,2 per cento rispetto alle oltre 891mila vetture che furono vendute nello stesso periodo di un anno fa. In questo contesto, Stellantis ha fatto peggio del mercato avendo registrato un ribasso delle immatricolazioni del 14,6 per cento a quota 170.408 vetture.

Per quello che riguarda le azioni Ferrari, invece, a fare da catalizzatore potrebbero essere le indicazioni che arriveranno nel corso della giornata dal Capital Markets Day.

Per finire, nella short list dei titoli potenzialmente interessanti c’è anche Saipem. La quotata del settore engineering ha chiuso la seduta di borsa di ieri con un pesante ribasso (peggior titolo sul Ftse Mib). Riuscirà oggi Saipem a ripartire oppure saranno le vendite a dettare legge? Staremo a vedere.