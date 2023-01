Borsa Italiana Oggi 17 gennaio 2023: Ftse Mib poco mosso, Leonardo la migliore

Andamento contratto per la borsa di Milano nella seconda seduta della settimana. Il Ftse Mib ha infatti aperto le contrattazioni con una leggera progressione in avanti che, tuttavia, si è poi annullata nel giro di pochissimi minuti. Nel pomeriggio il paniere di riferimento è rimasto piatto ma una vampata registrata nel finale ha permesso al Ftse Mib di chiudere avanti dello 0,3 per cento a 25981 punti. Nonostante una situazione molto tranquilla, le quotate che sono state al centro di forti movimenti non mancano.

Al termine della seduta, infatti, erano presenti tanti verdi intensi quanto rossi evidenti. A tenere la vetta del più importante indice azionario di Borsa Italiana sono state quotate come Leonardo e Tenaris. Il titolo del colosso della difesa, in particolare, ha segnato una progressione di oltre il 4 per cento sfruttando fino in fondo la decisione degli analisti di Goldman Sachs di alzare il rating sulla quotata a buy con prezzo obiettivo a 11,7 euro. Per gli esperti della banca d’affari Usa, quindi, le azioni Leonardo sono da comprare. Sempre restando nella parte verde di Piazza Affari c’è da evidenziare la nuova forte progressione di Telecom Italia. L’ex monopolista ha avanzato dell’1 per cento, allungando ancora di più la sua linea rialzista visto che già la sessione di ieri si era chiusa con un ampio verde per le azioni TIM.

Dicevamo che, nonostante la maggiore intensità dei segni positivi, le quotate in ribasso non sono mancate. A fare peggio nella seduta sono BPER Banca e Iveco.

Borsa Italiana Oggi 17 gennaio 2023: il contesto di riferimento e i market mover

Come noto a chi è solito investire in borsa, le performance messe a segno dalla borsa di Tokyo e da quella di Wall Street sono punto di riferimento per gli investitori che operano sull’azionariato europeo. Ieri la borsa di Wall Street è rimasta chiusa per festività (negli Stati Uniti si è celebrato il Martin Luter King Day) e quindi su questo fronte non ci sono ovviamente condizionamenti potenziali. Borsa di Tokyo invece aperta con l’indice di riferimento Nikkei 225 che ha chiuso le contrattazioni avanti dell’1,23 per cento a quota 26.139 punti.

Oggi la borsa Usa tornerà ad essere normalmente aperta e questo potrebbe significare più spunti per gli investitori italiani anche perchè negli Stati Uniti è in pieno svolgimento la stagione delle trimestrali delle grandi banche d’affari. E proprio a proposito di trimestrali, oggi ci sarà la pubblicazione dei conti del quarto trimestre di Goldman Sachs e di Morgan Stanley. Si tratta di due appuntamenti di primaria importanza.

Sempre dal fronte agenda macro, attenzione anche all’Indice Empire Manufacturing Usa di gennaio 2023 e, per quello che riguarda l’Italia, all’indice dei prezzi al consumo di dicembre 2022 (dato finale, consensus: +0,3% m/m; +11,6% a/a (preliminari)).

Borsa Italiana Oggi 17 gennaio 2023: i titoli da attenzionare

Vediamo adesso quali sono le quotate che oggi conviene tenere d’occhio poichè potenzialmente in grado di registrare movimenti interessanti.

Tanto per iniziare c’è Leonardo che è forte di un upgrade incassato dagli analisti di Goldman Sachs. Gli esperti americani ora consigliano di comprare le azioni Leonardo e questa valutazione potrebbe essere sfruttata dagli investitori anche perchè gli stessi analisti hanno anche alzato il target price sul gruppo della difesa.

C’è poi Telecom Italia che è reduce da una serie di sedute consecutive al rialzo. L’ex monopolista ieri ha messo a segno una progressione monstre e non è da escludere che il trend possa proseguire anche oggi.

Infine abbiamo le quotate del settore bancario. La pubblicazione dei conti trimestrali di alcune importanti grandi banche d’affari americane potrebbe offrire una buona visibilità ai titoli italiani del comparto banking soprattutto alle big Unicredit e Intesa Sanpaolo.

