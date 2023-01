Borsa Italiana Oggi 19 gennaio 2023: realizzi sul Ftse Mib(-1,7%), solo 2 i titoli verdi

Per la borsa di Milano oggi 19 gennaio 2023 è stato iol giorno delle prese di profitto. Il paniere di riferimento di Piazza Affari, infatti, fin dal primo minuto di contrattazioni si è mosso in ribasso. Le vendite hanno determinato lo scivolamento del Ftse Mib sotto prima quota 26000 punti, livello su cui ieri era stata provata una stabilizzazione, e poi addirittura sotto quota 25600 punti. Alle ore 17,30 il principale indice della borsa di Milano perdeva circa l’1,75 per cento scivolando a quota 25595 punti.

Dopo che nelle prima parte della seduta erano solo pochi titoli ad essere tinti di rosso intenso, dopo il giro di boa delle 13,30 le quotate in ribasso sono state nettamente prevalenti e i titoli in verde rimasti in due (Iveco e Leonardo). Lunghissimo l’elenco dei segni rossi con Tenaris, STM e CNH che hanno segnato i ribassi più ampi. A livello settoriale è stato il comparto petrolifero a passarsela peggio e questo proprio perchè la quotazione petrolio oggi è apparsa in affanno. Il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a febbraio 2023) ha segnato un calo a 78,5 dollari al barile e questa flessione non può non lasciar indifferente le quotate legate a questo asset.

L’andamento in rosso di Borsa Italiana non ha stupito più di tanto i trader. Gli investitori, si attendevano la partenza in calo alla luce sia dell’intonazione dei futures del Ftse Mib che delle prestazioni messe a segno dai mercati di riferimento. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street hanno mandato in archivio le rispettive sedute con evidenti segni rossi.

Borsa Italiana Oggi 19 gennaio 2023: pre-market e agenda macro

La sessione odierna di Piazza Affari è apparsa subito zavorrata dalle performance negative di Wall Street e di Tokyo. La borsa Usa, infatti, ha chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in ribasso dell’1,81 per cento a 33.297 punti, l’S&P500 in calo dell’1,56 per cento a 3.929 punti e il Nasdaq che ha rimediato una flessione dell’1,24 per cento a quota 10957 punti.

Il calo della borsa americano ha subito impattato sulla performance della borsa di Tokyo. La piazza nipponica ha infatti chiuso la seduta di oggi con l’indice Nikkei in flessione dell’1,44 per cento a 26.405 punti.

Insomma diciamo che con queste premesse, la borsa di Milano non poteva che aprire in rosso come è poi effettivamente avvenuto.

Per quello che riguarda l’agenda macro della giornata, gli spunti operativi non mancano. Soprattutto nel pomeriggio è prevista la pubblicazione di numerosi dati macroeconomici, tutti americani. Gli appuntamenti sono in tutto 5:

Licenze edilizie a dicembre 2022 (ore 14.30)

Nuovi cantieri residenziali a dicembre 2022

Indice FED di Philadelphia a gennaio 2023 (ore 14.30)

Richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione (ore 14.30)

Scorte settimanali di greggio (ore 16.30)

Questi market mover che abbiamo citato possono essere sfruttati per fare trading sugli indici della borsa Usa ma anche sugli indici delle borse europee. Scegliendo il broker eToro è possibile operare su entrambi in mercati da una sola piattaforma attraverso i CFD. Tra l’altro eToro offre anche la demo gratuita da 100mila euro per imparare a fare pratica senza rischi.

–APRI UN CONTO DEMO ETORO E IMPARA A FARE TRADING CFD SUGLI INDICI>>

Borsa Italiana Oggi 19 gennaio 2023: i titoli più interessanti

Come sempre facciamo segnaliamo in questa parte del post quelle che sono le quotate che oggi potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più significative.

Tanto per iniziare ci sono i titoli del settore petrolifero che potrebbero essere condizionati dall’andamento negativo che oggi il prezzo del petrolio sta registrando. Eni, Saipem e Tenaris sono quindi da tenere d’occhio.

Sempre restando in ambito energetico “allargato” segnaliamo anche il titolo Snam. La quotata potrebbe essere condizionata dalla presentazione del piano industriale 2022/2026. Tra le tante voci contenute nel plan c’è quella relativa agli investimenti: nel periodo in esame la società prevede investimenti per 10 miliardi di euro, aumento del 23 per cento rispetto agli 8,1 miliardi del piano 2021/2025. Nell’ambito del piano c’è anche la conferma della politica dei dividendi che prevede un aumento della cedola riconosciuta del 5 per cento annuo al 2022 e del 2,5 per cento minimo al 2026.

Stiamo parlando di azioni e quindi ne approfittiamo per ricordare ai nostri lettori che c’è la possibilità di comprare azioni senza commissioni grazie ad eToro. Questo broker, inoltre, consente di iniziare ad operare a partire da un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari.

–COMPRA AZIONI A ZERO COMMISSIONI CON ETORO>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!