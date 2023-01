Borsa Italiana Oggi 2 gennaio 2023: Ftse Mib chiude a +1,9%, Saipem e Tenaris in vetta

Andamento migliore delle attese per la borsa di Milano nella prima seduta del nuovo anno. Mentre le stime puntavano su un avvio poco più che contratto, il Ftse Mib, orfano della borsa di Tokyo e di quella di Wall Street (entrambe chiuse per festività), ha avviato gli scambi in area 23800 punti per poi salire a oltre 24000 punti prima e poi a oltre 24100 punti nel pomeriggio. Il trend è stato talmente netto che alle ore 17,30 il principale indice di Borsa Italiana risultava essere imbottito di segni positivi e con pochissimi rossi.

Le quotate che si sono mosse in calo, infatti, si sono contate sulle dite di una sola mano. Sono state Amplifon e Diasorin a registrare i rossi più forti (la prima in particolare ha segnato un calo del 2,5).

Tra i titoli che invece sono stati meglio comprati segnaliamo Tenaris e Saipem.

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo la forte progressione in avanti di Monte dei Paschi che alle ore 17,30 avanzava del 6,5 per cento. La quotata senese ha beneficiato della comunicazioni rilasciata dalla stessa banca su aumento di capitale e stato di salute della società.

Borsa Italiana oggi 2 gennaio 2023: pre market

Come si muoverà la borsa di Milano nella prima seduta dell’anno nuovo? Quali saranno i titoli da tenere d’occhio oggi 2 gennaio 2023? Per rispondere a queste domande e consentire ai nostri lettori di orientarsi in avvio di contrattazioni, procederemo nel modo solito. Tanto per iniziare l’esame dei futures sul Ftse Mib e, in secondo luogo, un rapido esame sulle performance che sono state messe a segno dai mercati di riferimento dell’azionariato europeo.

Per quello che riguarda il primo punto, i contratti derivati sul paniere di riferimento sono orientati al rialzo e questo è un primo elemento che lascia presuppore un avvio di scambi in verde. Attenzione a non attendersi nulla di eclatante perchè stiamo pur sempre parlando della prima sessione del nuovo anno quando, solitamente, a prevalere è un approccio prudente (e quindi i movimenti possibili restano comunque frazionali).

In merito ai mercati di riferimento, il peso che essi potrebbero avere oggi sullo start delle borse europee è limitato. La borsa di Tokyo, infatti, è rimasta chiusa per festività e il solo punto di riferimento è la sessione di Wall Street di venerdì. Per la verità la borsa Usa nell’ultima seduta dell’anno nuovo non ha brillato più di tanto complice anche il clima festivo. Nel dettaglio la sessione di venerdì scorso si è chiusa per l’azionariato americano con il Dow Jones in ribasso dello 0,22 per cento a 33.147 punti, l’S&P 500 in calo dello 0,25 per cento a 3.840 punti e il Nasdaq in flessione dello 0,11 per cento a 10.466 punti. Per la cronaca anche la borsa di Wall Street oggi resta chiusa per festività e questo è un ulteriore elemento che induce ad assumere un atteggiamento prudente sull’andamento dell’azionariato italiano ed europeo nella prima seduta dell’anno.

Borsa Italiana Oggi 2 gennaio 2023: titoli più interessanti

E vediamo adesso quali sono le quotate da tenere d’occhio nella sessione di oggi. Come detto in precedenza non ci sono tantissimi spunti. Tuttavia con un’analisi più accorta del flusso di notizie price sensitive qualcosa si può trovare.

Ad esempio Telecom Italia, reduce dal pesante ribasso di venerdì scorso, oggi potrebbe trovare lo spazio per una risalita tecnica. In primo piano c’è sempre la questione della rete unica che è destinata a restare centrale anche nel mese di gennaio.

Sempre restando sul Ftse Mib, movimenti di un certo livello potrebbero anche interessare Eni e Snam. Le due quotate hanno reso noto che si sono avverate le condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita sottoscritto a novembre 2021 e inerente l’acquisizione da parte di Snam del 49,9 per cento di una società di nuova costituzione del Cane a Sei Zampe nella quale sono state conferite tutte le partecipazioni detenute da Eni nelle società che hanno in gestione i due gruppi di gasdotti internazionali che collegano l’Algeria all’Italia.

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, spunti interessanti potrebbero infine esserci sulle azioni Monte dei Paschi (Mid Cap). La banca senese ha aperto l’anno rendendo nota l’avvenuta conclusione positiva dell’aumento di capitale per 2,5 miliardi di euro e la realizzazione delle azioni previste nel piano industriale 2022-2026. Alla luce del raggiungimento di questi obiettivi, si possono ritenere superati i dubbi significativi sulla continuità aziendale che erano stati messi in evidenza nelle rendicontazioni precedenti.

