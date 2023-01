Borsa Italiana Oggi 20 gennaio 2023: Ftse Mib a +0,7%, che acquisti sulle azioni Saipem!

Dopo la pesante batosta rimediata nella seduta di ieri, Borsa Italiana oggi 20 gennaio 2023 ha subito trovato il rimbalzo. Il Ftse Mib ha infatti aperto con una leggera progressione verde grazie alla quale è stata riagganciata quota 25700 punti. Nelle fasi successive questo livello è stato confermato fino alla chiusura a +0,7%.

La progressione di oggi è stata sostenuta dal ritorno degli acquisti su quei titoli che ieri erano parsi decisamente in affanno. In questo contesto tra le quotate più comprate si sono messe in evidenza Saipem e Iveco con la prima che addirittura sta registrando una progressione di quasi 9 punti percentuali. A spingere gli acquisti su Saipem è la notizia relativa all’aggiudicazione di due contratti offshore per un importo complessivo di circa 900 milioni di dollari.

Acquisti anche sulle Generali Assicurazioni. Dinanzi al netto predominio dei segni verdi, il fronte dei titoli in rosso è apparso poca cosa. C’è però da evidenziare una storia a sè stante: quella di Amplifon. La quotata degli apparecchi acustici, in un contesto generale improntato al rimbalzo, si è mossa in forte controtendenza evidenziando un deprezzamento di oltre 2 punti percentuali.

L’andamento in verde della borsa di Milano non ha sorpreso più di tanto. Le indicazioni in arrivo dai futures nel pre market, infatti, erano orientate al rialzo e questo era il segnale più evidente della possibile impostazione positiva del Ftse Mib. A onor di cronaca, però, bisogna evidenziare che le indicazioni dei mercati di riferimento non erano invece molto nitide e convergenti. Da un lato, infatti, c’è era la chiusura in verde della borsa di Tokyo e dall’altro il rosso rimediato da Wall Street nella giornata di ieri. Di questo tema parleremo nel prossimo paragrafo.

Borsa Italiana Oggi 20 gennaio 2022: pre-market e market mover

La borsa di Tokyo ha mandato in archivio l’ultima sessione della settimana con il Nikkei 225 in rialzo dello 0,56 per cento a quota 26.554 punti. Si è trattato di una prestazione soddisfacente alla luce dell’andamento negativo che era stato evidenziato ieri dalla borsa Usa. Wall Street, aveva chiuso la penultima seduta della settimana, con il Dow Jones in ribasso dello 0,76 per cento a quota 33.045 punti e l’S&P 500 in calo dello 0,75 per cento a 3.899 punti. Tra i paniere americani, però, a fare peggio è stato il Nasdaq che ha chiuso con un calo dello 0,96 per cento a quota 10.852 punti in un contesto in cui iniziano ad imporsi sulla scena le trimestrali dei gruppi tech (ad esempio ieri è stata la volta dei conti di Netflix).

Per quello che riguarda l’agenda macro della giornata, a differenza di ieri, non ci sono tanti spunti. Nel pomeriggio verrà diffuso il dato sulle vendite di case esistenti in Usa nel mese di dicembre. Qualche spunto, in mattinata, dall’indice dei prezzi alla produzione in Germania nel mese di dicembre.

Attenzione perchè su Piazza Affari oggi 20 gennaio è giorno di scadenze tecniche. Vanno in scadenza, infatti, i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a gennaio 2023.

Borsa Italiana Oggi 20 gennaio 2023: titoli con spunti

Come sempre nel secondo paragrafo dell’articolo dedicato alla cronaca giornaliera di Borsa Italiana, ci occupiamo delle quotate che potrebbero offrire un qualche spunto agli investitori.

Tra i titoli da tenere d’occhio oggi ci sono Generali e Monte dei Paschi. La prima, quotata sul Ftse Mib, potrebbe essere condizionata dall’annuncio sull’avvio del piano di riacquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione a lungo termine denominato “Piano LTI 2022-2024” nonché dei piani di incentivazione e remunerazione di Gruppo in corso di esecuzione. L’operazione di buyback avrà per oggetto l’acquisto di un numero massimo azioni proprie pari a 10,5 milioni.

A fare da catalizzatore a MPS, invece, potrebbe essere la decisione dell’attuale presidente dell’istituto senese, Patrizia Grieco, di rendersi indisponibile al rinnovo dell’incarico che va in scadenza con la prossima assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2022. La manager ha comunicato la sua decisione al Ministero dell’Economia e delle Finanze che di MPS è il maggiore azionista.

Per finire, a livello settoriale, un occhio di riguardo dovrebbe essere rivolto al comparto petrolifero. Ieri le quotate del settore petrolifero hanno stentato a causa dell’andamento negativo della quotazione petrolio. Oggi l’oil è di nuovo sugli scudi con il contratto con scadenza a febbraio 2023 che è risalito oltre gli 80,5 dollari al barile.

