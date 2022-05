Borsa Italiana Oggi 20 maggio 2022: Ftse Mib positivo, ecco i migliori della seduta

Indicazioni positive dall’andamento di Borsa Italiana nella seduta di oggi 20 maggio 2022. Muovendosi in linea con quelle che erano le stime del pre-market e grazie anche alla decisione della banca centrale cinese sui tassi, il Ftse Mib ha avviato l’ultima sessione della settimana con un secco segno verde. La progressione del paniere di riferimento di Piazza Affari, apparsa subito consistente, si è poi progressivamente consolidata nel corso delle ore successive.

Tra i titoli che più di tutti stanno contribuendo al verde intenso di Piazza Affari ci sono Nexi e Stellantis. I segni rossi non mancano ma la loro intensità è comunque limitata. Per la cronaca a fare peggio nella prima parte della sessione sono Saipem e Terna.

Parlando di numeri, alle ore 11,45 il Ftse Mib mette in evidenza una progressione dell’1,91 per cento a quota 24525 punti. Per seguire l’andamento in tempo reale del derivato Italy 40, si può usare il grafico in basso.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi 20 maggio 2022 comprende:

Nexi: +6,27 per cento a 9,22 euro

Stellantis: +3,93 per cento a 14 euro

Ferrari: +3,76 per cento a 183,75 euro

Tra i titoli che invece sono alle prese con i ribassi più ampi segnaliamo:

Saipem: -0,89 per cento a 1,11 euro

Terna: -0,12 per cento a 8 euro

Vuoi investire sulle quotate che sono alle prese con i movimenti di prezzo più forti? Per operare puoi provare il CFD Trading con il broker Plus500 (qui la recensione completa): subito per te una demo gratuita con 50 mila euro virtuali per imparare a comprare e vendere CFD azioni senza rischiare di rimetterci soldi veri.

Borsa Italiana Oggi 20 maggio 2022: pre market

Come si muoverà la borsa di Milano in apertura di contrattazioni oggi 20 maggio 2022 (ultima di Ottava)? A prevalere saranno gli acquisti oppure, ancora una volta, il Ftse Min si tingerà di rosso? Per rispondere a queste domande è necessario analizzare il contesto di riferimento che, nel caso specifico di oggi, non coincide solo con i dati di chiusura dei tradizionali mercati di riferimento (Tokyo e Wall Street) ma anche con le recenti decisioni adottate dalla Banca Centrale Cinese.

La PboC ha infatti deciso, a sorpresa, di tagliare il costo del denaro a 5 anni sui mutui di 15 punti base portandolo al 4,45 per cento. Si tratta della sforbiciata più ampia dal 2019. La stessa Banca Centrale Cinese ha invece lasciato il riferimento a 12 mesi (Lpr) al 3,7 per cento in essere. La decisione è frutto della consapevolezza da parte dei banchieri centrali cinesi che l’economia del gigante asiatico sia in forte frenata a causa dei vari lockdown regionali che Pechino ha imposto nei mesi scorsi.

La mossa della PboC ha immediatamente condizionato la performance dei listini asiatici. Dietro il rialzo consistente messo a segno dalla borsa del Giappone nell’ultima seduta della settimana (Nikkei in progressione dell’1,27 per cento a quota 26.739 punti, è impossibile non vedere una conseguenza della decisione della Banca Centrale cinese di tagliare i tassi ai massimi dal 2019.

A proposito di mercati di riferimento, se Tokyo ha brillato, altrettanto non si può dire per Wall Street. Anche la seduta di ieri della borsa Usa, infatti, è stata condizionata da una netta prevalenza dei segni negativi. Più nel dettaglio, a New York il Dow Jones ha chiuso la seduta con una flessione dello 0,75 per cento a 31.253 punti, l’indice S&P 500 ha lasciato sul parterre lo 0,58 per cento a 3.901 punti e il paniere Nasdaq ha perso lo 0,26 per cento scivolando a 11.389 punti.

Prima di elencare quelle che, dal nostro punto di vista, sono le quotate da tenere d’occhio nella sessione di borsa di oggi, ricordiamo che le oscillazioni di prezzo degli indici azionari (sia quelle al rialzo che quelle al ribasso) possono sempre essere sfruttate per investire attraverso i CFD. E’ però fondamentale scegliere un broker autorizzato per operare. Un esempio può essere eToro (leggi qui la nostra recensione completa), la piattaforma che mette a disposizione sempre la comoda demo gratuita da 100 mila euro per imparare a fare pratica senza il rischio di rimetterci soldi veri.

Borsa Italiana oggi 20 maggio 2022: titoli su cui investire

Come siamo soliti ripetere da tempo, conoscere quali sono le quotate potenzialmente più interessanti già prima dell’apertura degli scambi, significa avere tutto il tempo di cui si ha bisogno per posizionarsi in modo profittevole.

A differenza di tante altre occasioni, oggi su Borsa Italiana non ci sono molti titoli da tenere d’occhio. Sicuramente sono da attenzionare le quotate del settore oil per un motivo molto semplice: il prezzo del petrolio a New York (contratto in scadenza a giugno 2022) è nuovamente salito a quota 111 dollari al barile. La forte progressione in avanti potrebbe avere un impatto positivo sui titoli petroliferi più importanti di Piazza Affari ossia su Eni, Saipem e Tenaris (Ftse Mib). Per sfruttare la probabile visibilità delle quotate oil, si può operare con il broker eToro che ha il vantaggio di consentire di fare trading online sulle azioni a zero commissioni. Inoltre con eToro puoi anche iniziare ad operare a partire da un deposito minimo molto basso: appena 50 dollari!

Scegli eToro per fare trading online sulle azioni senza commissioni>>>vai sul sito ufficiale del broker

Spostandoci fuori dal paniere di riferimento di Piazza Affari, una quotata da tenere d’occhio è Saras. Il gruppo della raffinazione è reduce da ben 4 sedute consecutive caratterizzate dal segno rosso. Il rally dei prezzi durerà anche nella sessione di oggi?