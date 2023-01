Borsa Italiana Oggi 3 gennaio 2023: Ftse Mib chiude a +1,2%, Pirelli in testa

Le previsioni sull’andamento di Borsa Italiana oggi 3 gennaio 2023 sono state completamente smentite dai fatti. Il Ftse Mib ha si aperto la sessione senza grandi sussulti in avanti ma, nel giro di pochi minuti, ha subito messo la quinta. Risultato della forte progressione in atto oggi è stato il raggiungimento di quota 24500 punti. Il rally è durato fino alle 13,30 quando la corsa si è arrestata con il Ftse Mib attestato a quota 24360 punti in rialzo dello 0,8 per cento rispetto a ieri.

Nel pomeriggio altri sali e scendi con il paniere di riferimento di Piazza Affari che alla fine ha chiuso a quota 24450 punti con un rialzo dell’1,2 per cento rispetto a ieri.

Il predominio dei segni positivi oggi è stato netto. A svettare in cima al Ftse Mib in chiusura di scambi sono state Pirelli e Unicredit con la prima che ha chiuso avanti del 4,5 per cento. Sul fondo, invece, si sono posizionate Tenaris e Leonardo. In particolare la quotata del settore oil ha tagliato il traguardo con un rosso del 3,3 per cento.

Borsa Italiana Oggi 3 gennaio 2023: pre market

La prima seduta del nuovo anno di Piazza Affari si è chiusa con una forte progressione in avanti che, almeno in parte, è stata anche agevolata dal fatto che ieri sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street sono rimaste chiuse per festività. E oggi 3 gennaio 2023 cosa accadrà? Borsa Italiana proseguirà il suo buon inizio d’anno nuovo oppure a dominare le contrattazioni saranno le prese di profitto?

Le indicazioni che arrivano dai futures sul Ftse Mib non sembrano promettere bene. I contratti derivati, infatti, sono orientati al ribasso e questo è un segnale concreto circa la possibilità che il paniere di riferimento possa avviare la giornata in rosso.

Per quello che riguarda il contesto di riferimento, abbiamo già segnalato che ieri Wall Street è rimasta chiusa per festività. Ebbene anche oggi l’azionariato europeo è privo degli spunti di Tokyo. La borsa del Giappone, infatti, continua ad essere chiusa per festività (per la cronaca il mercato azionario nipponico tornerà agli scambi domani).

Insomma per il secondo giorno consecutivo, le borse europee dovranno avviare la sessione di scambi senza alcun riferimento di rilievo essendo i due mercati a cui l’Europa guarda anche per ragioni di fuso orario, in ferie.

Ci sono però le altre borse asiatiche e la loro performance nella prima sessione della settimana (ossia quella di oggi visto che ieri la stragrande maggioranza sono rimaste chiuse) non è stata affatto negativa grazie proprio al rally del mercato del Vecchio Continente. Shanghai ha guadagnato lo 0,91 per cento e Shenzhen ha terminato la giornata in crescita dell’1% per cento. Bene anche la borsa di Taiwan che ha chiuso avanti dello 0,6 per cento mentre Mumbai ha messo in cassaforte un frazionale 0,09 per cento. In controtendenza la borsa dell’Australia con Sydney che ha subito un ribasso dell’1,25 per cento.

Borsa Italiana Oggi 3 gennaio 2023: titoli più interessanti

Vediamo adesso quali sono le quotate che oggi potrebbero segnare variazioni di prezzo di un certo rilievo e che quindi sono da tenere d’occhio fin dal primo minuto di scambi. Tanto per iniziare c’è Stellantis. Il colosso del settore automotive ha reso noti i dati sulle immatricolazioni auto nel mese di dicembre 2022. Mentre in Italia (dati diffusi dal Ministero dei Trasporti) nell’ultimo mese dell’anno scorso sono state immatricolate 104.915 vetture (in aumento del 21 per cento rispetto agli 86.717 veicoli venduti nello stesso periodo dello scorso anno), Stellantis ha venduto circa 32.500 unità, in crescita del 2,8 per cento rispetto alle circa 31.700 vetture vendute a dicembre 2021.

Oltre a Stellantis, un occhio di riguardo dovrebbe essere rivolto anche ai titoli del settore oil e quindi Eni, Saipem e Tenaris. Il contratto sul greggio in scadenza a febbraio 2023 che è quotato a New York ha sfiorato gli 81 dollari al barile e ovviamente il movimento al rialzo potrebbe offrire una buona visibilità ai titoli petroliferi.

Fuori dal Ftse Mib consigliamo di avere un occhio di riguardo per Monte dei Paschi. La banca senese ieri ha chiuso con una forte progressione in avanti e la domanda che gli investitori si pongono oggi non può che riguardare il trend: sarà ancora verde oppure scatteranno subito le fisiologiche prese di profitto (con conseguente ribasso delle valutazioni)?.

