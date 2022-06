Borsa Italiana Oggi 3 giugno 2022: Ftse Mib chiude a -1,06%. BPER e Fineco sul fondo

Non c’era da attendersi grande movimento nella prima parte della seduta odierna di Piazza Affari (3 giugno 2022) e così è effettivamente stato. Il Ftse Mib ha aperto le contrattazioni praticamente sulla parità confermandosi su questo livello anche nelle ore successive per poi passare su un rosso più intenso in prossimità del giro di boa delle 13,30. Nel pomeriggio, poi, il trend passivo, si è allargato fino a spingere il Ftse Mib sotto i 24200 punti.

Tra le quotate meglio comprate abbiamo avuto Leonardo (il driver sono le indiscrezioni sull’interesse di un gruppo tedesco per la controllata Oto Melara) mentre, per quelle che riguarda i titoli più in difficoltà, a fare peggio sono state BPER Banca e Finecobank.

Ad ogni modo alle ore 17,30 la situazione sul Ftse Mib era la seguente: ribasso dell’1,06 per cento a quota 24166 punti. Il grafico in basso riproduce il derivato Italy 40 (CFD) e può essere usato per capire come muoversi oggi.

Nella lista delle quotate migliori della seduta di oggi i primi posti sono stati occupati da:

Leonardo: +1,9 per cento a 10,41 euro

Eni: +1,32 per cento a 14,25 euro

Terna: +0,67 per cento a 7,77 euro

Tra i titoli che invece sono stati alle prese con i ribassi più forti segnaliamo:

FinecoBank: -4,1 per cento a 12,63 euro

BPER Banca: -3,4 per cento a 1,86 euro

Stellantis: -3,3 per cento a 13,79 euro

Borsa Italiana Oggi 3 giugno 2022: pre market

Ultima di Ottava per la borsa di Milano. Dopo la sessione positiva di ieri (in un contesto semi-festivi vista la ricorrenza del 2 giugno), le previsioni per la seduta di oggi 3 giugno sono molto incoraggianti. Tenendo conto dell’andamento dei futures sul Ftse Mib (pre-market) è altamente probabile che il paniere di riferimento di Piazza Affari possa aprire la seduta di oggi con un pronunciato verde. La tendenza al rialzo che era già emersa nella seduta di giovedì, quindi, dovrebbe proseguire anche oggi (questo discorso vale per la nostra borsa ma anche per gli altri mercati europei).

A sostenere questa ipotesi ottimistica è anche il contesto di riferimento. Sia la borsa di Tokyo (seduta di oggi) che quella di Wall Street (sessione di ieri) hanno archiviato la rispettive giornate con una netta prevalenza dei verdi. Nel dettaglio la borsa del Giappone ha chiuso l’ultima di Ottava con l’indice Nikkei 225 in rialzo dell’1,27 per cento a quota 27.762 punti mentre a New York, la seduta di ieri si è chiusa con il Dow Jones avanti dell’1,33 per cento a quota 33.248 punti, l’S&P 500 in rialzo dell’1,84 per cento a 4.177 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte il 2,69 per cento salendo fino a 12.317 punti).

Tra i vari segni verdi emersi sulla piazza americana, è stato molto significativo il balzo del paniere dei titoli tech. Grazie a questa nuova progressione, infatti, il Nasdaq ha confermato quantomeno la sua ambizione ad un recupero dopo mesi difficilissimi.

Borsa Italiana Oggi 3 giugno 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi? Trattandosi della sessione del venerdì e considerando che oggi (come del resto già avvenuto anche ieri) il mercato del cosiddetto trading after hours sarà chiuso per festività, gli spunti interessanti sono centellinati.

Sicuramente una quotata da tenere d’occhio è Stellantis. Il titolo del colosso automotive ha reso noto di aver siglato un accordo vincolante con Controlled Thermal Resources avente ad oggetto la fornitura di idrossido di litio per batterie da utilizzare per la produzione dei veicoli elettrificati di Stellantis in Nord America.

Oltre a Stellantis, suggeriamo di avere un occhi di riguardo anche per il settore petrolifero. La decisione dell’OPEC+ di velocizzare la riduzione dei tagli di produzione stabiliti nel periodo pandemico potrebbe impattare sull’andamento dei prezzi di titoli come Saipem, Eni e Tenaris (Ftse Mib).

