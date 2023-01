Borsa Italiana Oggi 30 dicembre 2022: Ftse Mib a -1,45% nell’ultima seduta dell’anno. Tutti i titoli in rosso

Per la borsa di Milano quella di oggi 30 dicembre 2022 è stata l’ultima seduta dell’anno. Domani è infatti sabato ma, a prescindere da questa coincidenza, anche se non fosse stato un giorno festivo già di suo, Piazza Affari sarebbe rimasta chiusa.

Considerando che ieri il mercato azionario italiano ha messo a segno una prestazione convincente con un verde superiore all’1,2 per cento e che, in tutti questi giorni, il mercato del trading after-hours è rimasto chiuso per festività, era logico attendersi per la sessione di oggi una situazione abbastanza tranquilla. Del resto, alla luce del clima festivo, i titoli che potevano offrire spunti di rilievo non potevano che essere pochi.

Fatta questa premessa, vediamo quale è stato il clima a Piazza Affari oggi. Come ampiamente prevedibile il Ftse Mib si è mosso in ribasso per tutta la seduta chiudendo a 23700 punti ed evidenziando un ribasso dell’1,45 per cento rispetto alla chiusura di ieri. Numericamente parlando, il predominio dei titoli in ribasso è stato netto mentre non ci sono state quotate in verde. Ad essere interessati dalle vendite più intense sono state Telecom Italia, Interpump e Terna. L’ex monopolista, in particolare, ha registrato un ribasso di quasi il 4 per cento subendo le indiscrezioni di stampa secondo cui, dopo un lungo dibattito, ancora non sarebba stata trovata una soluzione percorribile sul futuro assetto societario e proprietario di TIM.

Borsa Italiana Oggi 30 dicembre 2022: pre market

Previsioni molto prudenti in vista dell’apertura degli scambi su Borsa Italiana Oggi 30 dicembre 2022. Nell’ultima seduta dell’anno, il Ftse Mib si dovrebbe muovere con il freno a mano inserito (scenario migliore) oppure addirittura in rosso (scenario peggiore). I futures sul principale indice azionario di Piazza Affari sono orientati in negativo e questo è un segnale chiarissimo su quello che potrebbero avvenire su Borsa Italiana oggi.

Il contesto di riferimento, dal canto suo, appare abbastanza contraddittorio. Da un lato abbiamo la borsa di Tokyo che ha chiuso l’ultima seduta dell’anno con il Nikkei 225 praticamente sulla parità. Dall’altro lato, però, abbiamo Wall Street che ieri ha invece messo a segno una buona prestazione. Il Dow Jones ha infatti chiuso la seduta in rialzo dell’1,05 per cento a 33.221 punti, l’S&P 500 ha messo in cassaforte l’1,75 per cento salendo a 3.849 punti e il Nasdaq ha realizzato la performance più forte chiudendo avanti del 2,59 per cento a 10.478 punti.

Borsa italiana Oggi 30 dicembre 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che si candidano ad offrire gli spunti più significativi nell’ultima seduta dell’anno? Considerando il clima festivo, non c’è da attendersi tanto dai titoli del Ftse Mib.

Qualche spunto potrebbe esserci su Enel e Telecom Italia, due big di primo piano del paniere di riferimento. Enel ha reso noto che la controllata Enel Brasil ha perfezionato la cessione del 99,9 per cento detenuto in Enel Goiás per un corrispettivo complessivo di circa 8,5 miliardi di real brasiliani (pari a circa 1,6 miliardi di dollari). Il gruppo italiano ha precisato che l’operazione ha avuto un impatto positivo sull’indebitamento netto del gruppo pari a circa 1,5 miliardi di euro e un effetto negativo sull’utile netto reported pari a circa 850 milioni di euro. Di questi ultimi, 693 milioni di euro erano stati già computati nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022.

Per quello che invece riguarda Telecom Italia a fare da driver potrebbero essere le indiscrezioni apparse oggi su alcuni quotidiani italiani secondo le quali il 2022 si sarebbe chiuso con un nulla di fatto in merito al futuro della rete. I tanti tavoli avviati nei mesi scorsi, infatti, non avrebbero portato a nulla di concreto e di conseguenza il 2023 è destinato ad aprirsi con la solita situazione di alta incertezza.

