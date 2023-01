Borsa Italiana Oggi 4 gennaio 2023: petroliferi a picco ma Ftse Mib avanza dell’1,7%

Non c’è due senza tre verrebbe da dire e infatti dopo la prestazioni positive di lunedì 2 gennaio e di ieri 3 gennaio, anche oggi la borsa di Milano è apparsa orientata su un trend al rialzo e questo nonostante il contesto di riferimento non sia stato affatto positivo visto che sia la borsa di Tokyo (tornata oggi agli scambi dopo ben due giorni di festa) che quella di Wall Street (riaperta ieri dopo la festività del 2 gennaio) hanno terminato le rispettive sessioni tingendosi di rosso. Ma delle performance dei tradizionali mercati di riferimento dell’azionariato europeo parleremo dopo. Per adesso concentriamoci su quella che è stata la tendenza emersa nella seduta di oggi 4 gennaio 2022.

Il Ftse Mib ha avviato gli scambi sopra i 24500 punti per poi rafforzare il verde nelle fasi successive attestandosi sopra i 24600 punti dopo mezzora dall’apertura delle contrattazioni. Nel pomeriggio il verde è diventato ancora più intenso attestandosi in zona 24900 punti, livello conservato fino alla chiusura. A differenza di quanto avvenuto nelle due precedenti giornate, oggi i titoli in rosso non sono mancati e questo significa che ci sono stati anche molti verdi intensi (altrimenti il segno positivo così netto non sarebbe stato possibile). Nel dettaglio a spingere sul verde il paniere di riferimento di Piazza Affari sono state quotate come Telecom Italia e Banco BPM.

Come dicevamo in precedenza, però, anche alcuni rossi sono stati particolarmente intensi. In particolare Tenaris ha registrato un ribasso di oltre 7 punti percentuali mentre Leonardo ne ha persi quasi 2. Ad ogni modo è stato soprattutto il settore dei petroliferi a soffrire e questo è avvenuto per un motivo ben preciso: il ribasso delle quotazioni petrolifere (il prezzo del greggio a New York, contratto con scadenza a febbraio 2023, è sceso a 76,5 dollari al barile dopo il rally di ieri).

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo anche oggi la progressione del Monte dei Paschi di Siena. La banca senese, reduce da due sedute positive, sta mettendo in cassaforte il 2,5 per cento.

Borsa Italiana Oggi 4 gennaio 2024: contesto di riferimento

Cosa attendersi dall’apertura degli scambi su Borsa Italiana oggi 4 gennaio 2023? Dopo l’uno/due messo a segno dal Ftse Mib nelle prime due sedute dell’anno, oggi non è da escludere che possa esserci un ritracciamento che sarebbe ovviamente fisiologico alla luce dei recenti rialzi.

Questa è la prospettiva che si desume analizzando le performance dei mercati di riferimento anche se vale la pena precisare che i futures sul Ftse Mib sono orientati al rialzo e questo particolare lascia aperta la porta alla possibilità che la seduta possa invece iniziare in verde. Staremo a vedere come andrà.

Per adesso concentriamoci sui risultati delle borse di riferimento dell’azionariato europeo anche perchè oggi il primo giorno dell’anno che è possibile avere il quadro completo. Dopo due giorni di festività, la borsa di Tokyo è tornata alle contrattazioni mentre Wall Street aveva già riaperto ieri dopo un solo giorno di festa.

Detto questo, la borsa del Giappone ha chiuso la seduta odierna con l’indice Nikkei 225 in ribasso dell’1,45 per cento a 25.717 punti. Clima molto incerto anche sulla borsa Usa che ieri aveva archiviato la prima seduta dell’anno con il Dow Jones in calo di un frazionale 0,03 per cento a 33.136 punti, l’S&P 500 in ribasso dello 0,15 per cento a 3.824 punti e il Nasdaq a -0,76% a 10.387 punti. A pesare sui listini americani sono stati i forti sell-off che hanno interessato alcuni titoli specifici. Ad esempio Tesla ha chiuso la seduta con un calo del 12,2 per cento a 108 dollari. Per il colosso dell’auto elettrica, l’anno nuovo è arrivato solo sul calendario visto che il sentiment continua ad essere molto negativo.

Visto il riferimento ad un titolo in ribasso, ricordiamo che grazie al CFD Trading è possibile speculare su un asset anche quando i suoi prezzi sono in calo e quindi guadagnare dai ribassi. Per imparare a fare short trading consigliamo di fare pratica con il broker eToro che mette a disposizione 100mila euro virtuali per imparare ad operare senza rischi.

–APRI UN CONTO DEMO ETORO E IMPARA A FARE TRADING CON I CFD>>

Borsa Italiana Oggi 4 gennaio 2023: titoli più interessanti

Quali sono i titoli da tenere d’occhio nella seduta di metà settimana? Come abbiamo avuto modo di evidenziare già nelle scorse sedute, non ci sono grandi temi in grado di condizionare le quotate visto che il clima sui mercati è quasi festivo.

Premesso questo però alcuni spunti ci potrebbero essere sul settore petrolifero e su alcune banche. Per quanto riguarda il comparto oil, la flessione registrata dal prezzo del greggio potrebbe condizionare i titoli del oil quindi Eni, Saipem e Tenaris. Quest’ultima già ieri ha dovuto fare i conti con forti vendite e non da escludere che il trend possa proseguire anche oggi.

Per quello che riguarda le banche, un occhio di riguardo andrebbe rivolto al Banco BPM. Il titolo del Ftse Mib potrebbero registrare un forte dinamismo in avvio di seduta. E per finire, sempre restando sul paniere di riferimento, c’è Enel. In questo caso a fare da catalizzatore potrebbe essere la flessione registrata dai rendimenti dei titoli di stato italiani.

Ricordiamo che è possibile acquistare azioni senza commissioni grazie al broker eToro che ha anche il vantaggio di consentire di operare con un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari.

–COMPRA AZIONI A ZERO COMMISSIONI CON ETORO>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!