Borsa Italiana Oggi 5 gennaio 2023: Ftse Mib chiude a -0,11%, Tenaris in testa

Dopo tre sedute caratterizzate da altrettanti rialzi, per la borsa di Milano oggi 5 gennaio 2023 non sembra ancora arrivato il momento delle prese di profitto. Dopo un’apertura in calo, infatti, il Ftse Mib a partire dalle ore 12 ha iniziato un lento recupero tanto che in prossimità del giro di boa delle 13,30 il paniere di riferimento di Piazza Affari risultava leggermente tinto di verde. Nel pomeriggio, però, sono tornate le vendite tanto che il Ftse Mi ha poi chiuso a -0,11 per cento.

Tra i titoli al centro degli acquisti maggiori ci sono Tenaris e CNH Industrial con la prima che rimbalza dopo la pesante flessione di ieri. Per quello che invece riguarda le quotate in rosso, sono Hera e Amplifon a fare peggio. Anche in questo caso i movimento fisiologici sono centrali: l’utility emiliana, infatti, ieri era risultata tra i migliori titoli della seduta.

Fuori dal Ftse Mib, invece, segnaliamo il calo di Monte dei Paschi. La quotata senese, reduce da tre sedute toniche, oggi lascia sul parterre il 3,7 per cento sempre a causa delle prese di profitto.

Borsa Italiana oggi 5 gennaio 2022: il contesto di riferimento

La borsa di Milano potrebbe aprire la seduta di oggi 5 gennai 2023 in leggero ribasso. Questo è l’orientamento che emerge analizzando l’impostazione dei futures sul Ftse Mib. Il calo in avvio di scambi ci starebbe tutto alla luce del forte rally che Piazza Affari ha messo a segno nelle prime tre sedute della settimana. Il Ftse Mib, grazie ad un inizio anno che in pochi si attendevano, si è portato in area 24800 punti.

L’ipotesi ribassista in avvio di scambi non trova però supporto dalle performance che sono state messe a segno dai mercati di riferimento dell’azionariato europeo. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street hanno infatti terminato le rispettive sedute con una leggera progressione in avanti. Più nel particolare la borsa del Giappone ha chiuso la sessione di oggi con il Nikkei 225 avanti dello 0,4 per cento a quota 25.821 punti mentre a New York il Dow Jones ha chiuso con una progressione dello 0,4 per cento a 33.270 punti, l’S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,75 per cento a 3.853 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,69 per cento salendo a 10.459 punti).

Borsa Italiana Oggi 5 gennaio 2023: i titoli da tenere d’occhio

Come sempre in questo paragrafo segnaliamo quelle che, dal nostro punto di vista, sono le quotate da monitorare nella prima parte della seduta di oggi. A differenza di quanto avvenuto nelle precedenti sedute del 2023, qualche spunto oggi c’è.

In particolare le azioni Stellantis potrebbero essere condizionate dalla comunicazione del colosso automotive sulla possibilità che possa essere estesa la partnership con Archer Aviation per la produzione di Midnight, il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale. Stando agli orientamenti del management italo-francese, Stellantis dovrebbe mettere a disposizione 150 milioni di dollari di capitale azionario per un potenziale utilizzo a discrezione di Archer nel 2023 e nel 2024, a condizione che vengano raggiunti determinati traguardi aziendali che Archer prevede di conseguire nel 2023.

Oltre alle azioni Stellantis, un occhio di riguardo oggi dovrebbe essere tenuto anche su tutto il settore oil. Ieri per il comparto petrolifero è stata una giornata da incubo con il titolo Tenaris che si è schiantato sul Ftse Mib. E oggi cosa potrebbe avvenire? Ci sarà il riscatto oppure è più plausibile che il trend al ribasso possa proseguire? Sicuramente l’andamento del prezzo del petrolio non aiuta. Il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a febbraio 2023) è sceso sotto i 73,5 dollari al barile proseguendo il trend negativo che era già emerso a fine anno.

