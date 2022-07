Borsa Italiana Oggi 8 luglio 2022: Ftse Mib chiude a +1%. Saipem in vetta, Poste la peggiore

Tutto come da attese a Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib ha infatti avviato le contrattazioni appena sopra la parità confermandosi su questo livello anche nelle fasi successive per poi allargare il verde dopo metà seduta. Tra le singole quotate che più hanno brillato al rialzo ci sono state Saipem e Leonardo. I segni rossi non sono mancati con Poste Italiane e Terna che hanno evidenziato le performance più pesanti.

Ed ecco i numeri finali della seduta: Ftse Mib avanti dell’1 per cento a quota 21774 punti. Analizzando il grafico in basso si può vedere come, fin dal momento dell’apertura, la situazione sia sempre stata molto tranquilla.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi ha copreso:

Saipem: +7,26 per cento a 3,6 euro

Leonardo: +4,12 per cento a 9,95 euro

Stellantis: 3,83 per cento a 12,45 euro

Tra i titoli che invece sono stati alle prese con i ribassi più ampi segnaliamo:

Poste Italiane: -1,56 per cento a 8,68 euro

Terna: -1,5 per cento a 7,36 euro

Italgas: -0,46 per cento a 5,46 euro

Vuoi investire sulle quotate che oggi segnano i movimenti più ampi sul Ftse Mib? Per operare puoi usare lo strumento dei CFD (Contratti per Differenza) grazie al quale è possibile speculare sia al rialzo che al ribasso. Un esempio di broker CFD è Plus500 che ha il vantaggio di offrire anche la demo gratuita per fare pratica.

Borsa Italiana oggi 8 luglio 2022: previsioni apertura

Quale sarà il clima sul mercato azionario italiano in avvio di contrattazioni? Ci sarà una prevalenza delle vendite oppure saranno gli acquisti a caratterizzare l’apertura della seduta? Per rispondere a questo interrogativo, procedere nel nostro solito modo: analisi sull’impostazione dei futures e studio delle performance messe a segno dalle borse di riferimento dell’azionariato europeo: Tokyo (seduta di oggi) e Wall Street (sessione di ieri).

Iniziamo dai futures. A differenza dei giorni scorsi quando l’intonazione dei contratti derivati sul Ftse Mib appariva più netta, oggi non ci sono segnali chiari. Ciò induce a pensare che Piazza Affari oggi 8 luglio 2022 possa aprire la giornata senza una direzione precisa.

Per quello che invece riguarda il contesto di riferimento, la borsa di Tokyo ha chiuso l’ultima sessione della settimana con il Nikkei in rialzo di un frazionale 0,1 per cento a quota 26517 punti. Lo scarso movimento registrato sul mercato azionario nipponico è una prova a supporto dell’ipotesi prudenziale sull’avvio degli scambi a Piazza Affari.

Per quanto concerne invece la borsa americana, ieri è stata una giornata positiva per l’azionariato Usa. Tutti gli indici di Wall Street hanno infatti chiuso la seduta in verde. Nel dettaglio il Dow Jones ha registrato una progressione dell’1,12 per cento salendo a 31.385 punti, il paniere Standard & Poor’s 500 ha messo in cassaforte l’1,5 per cento salendo a 3.903 punti e il Nasdaq ha fatto meglio di tutti con un rialzo del 2,28 per cento a quota 11.621 punti. Tra i vari titoli del settore tech, è interessante evidenziare la performance molto forte di GameStop. La quotata dei videogiochi ha guadagnato ben il 15 per cento in scia alla notizia dell’avvio di un frazionamento azionario.

Prima di andare alla ricerca delle quotate che oggi potrebbero evidenziare le variazioni di prezzo più consistenti, ricordiamo ai nostri lettori che oggi è possibile fare trading sugli indici (sia al rialzo che al ribasso) attraverso i CFD. Scegliendo un broker autorizzato come eToro è possibile avere subito la demo gratuita da 100 mila euro virtuali per imparare a fare trading CFD senza correre il rischio di perdere soldi veri. Puoi attivare l’account dimostrativo eToro direttamente dal link in basso senza lasciare il sito.

Borsa Italiana Oggi 8 luglio 2022: titoli più interessanti

Vediamo adesso quali sono le quotate da tenere d’occhio nell’ultima seduta della settimana. Un titolo certamente da monitorare è Telecom Italia che ieri ha tenuto il Market Cap Day. L’ex colosso delle telecomunicazioni ha messo nero su bianco quella che è la sua strategia: procedere alla separazione degli asset infrastrutturali di rete fissa (NetCo) dai servizi (ServiceCo con TIM Consumer, TIM Enterprise e TIM Brasil). Tra gli obiettivi che il management punta a conseguire con questo riassetto c’è anche la separazione del debito che, attraverso il deconsolidamento della rete, sarebbe ridotto di circa 11 miliardi di euro rispetto all’ammontare attuale.

Altro titolo da tenere d’occhio fin dall’apertura degli scambi è MediaForEurope MFE. L’ex Mediaset ha reso noti i risultati dell’OPAS che era stata lanciata nei mesi scorsi sulla controllata spagnola Mediaset Espana.

Vuoi un broker che ti consenta di fare trading online sulle azioni senza commissioni? eToro è la soluzione giusta (qui il sito ufficiale) e in più il deposito minimo iniziale necessario per operare è pari a soli 50 dollari!