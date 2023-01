Borsa Italiana Oggi 9 gennaio 2023: Ftse Mib chiude a +0,8%, volano le azioni Telecom Italia

La borsa di Milano torna alla normalità: dopo la lunga pausa festiva, infatti, a partire da oggi 9 gennaio 2023, la sessione di trading after hours sarà normalmente aperta e ciò potrebbe favorire un maggiore dinamismo da parte degli investitori. Considerando che anche molte aziende sono tornate ai ritmi normali dopo le pause festive, non è da escludere che possano esserci anche notizie price sensitive in grado di condizionare specifici titoli. Ciò premesso, vediamo subito come si è mosso il Ftse Mib oggi 9 gennaio 2023. Smentendo le attese di chi ipotizzava un’apertura in rosso, la borsa di Milano si è subito mossa al rialzo. Il paniere di riferimento si è subito portato sopra i 25200 punti confermando questo livello anche nel corso delle fasi successive. Dopo il giro di boa delle 13,30 il paniere di riferimento è apparso stabilizzato in area 25300 punti (chiusura delle 17,30 a 25380 punti).

Il dinamismo non è mancato. Tra le quotate che si sono messi più in luce sul listino ci sono state Telecom Italia e STM. Discreto movimento anche per le azioni Ferrari e per Saipem.

Tanti segni verdi nella seduta di Borsa Italiana oggi 9 gennaio 2023 ma altrettanti segni rossi. Alle 17,30 ad evidenziare le perdite più ampie erano ERG e Generali Assicurazioni.

A voler essere precisi, comunque, non è stato tanto il Ftse Mib a movimentare Borsa Italiana quanto il segmento STAR. Le azioni ordinarie e quelle di risparmio di Saes Getters sono riuscite a fare prezzo solo nel corso della mattinata e alle 17,30 avanzano, rispettivamente, del 24 per cento e del 38 per cento. La società ha comunicato di aver sottoscritto un accordo vincolante con la società statunitense Resonetics avente ad oggetto la cessione del business del Nitinol e, in particolare, delle società controllate statunitensi Memry Corporation e SAES Smart Materials. Il prezzo che è stato pattuito tra le parti per la cessione è pari a 900 milioni di dollari e avrà come affetto la generazione di una plusvalenza netta di 584,6 milioni di euro.

–ETORO TI OFFRE LA POSSIBILITA DI COMPRARE AZIONI SENZA COMMISSIONI>>

Borsa Italiana Oggi 9 gennaio 2023: il contesto di riferimento

Come si muoverà la borsa di Milano nella prima seduta della settimana? Quali sono i titoli che offrono spunti operativi da sfruttare per fare trading? Per rispondere a queste domande è necessario andare ad analizzare subito il contesto di riferimento.

Tanto per iniziare i futures sul Ftse Mib sono orientati al rialzo e questo è un segnale concreto circa la possibilità che il paniere di riferimento oggi 9 gennaio possa aprire in verde. L’ipotesi rialzista è supportata dalla performance che è stata messa a segno venerdì dalla borsa Usa. Wall Street ha infatti mandato in archivio la scorsa settimana con il Dow Jones avanti del 2,13 per cento a 33.631 punti, il paniere S&P 500 in progressione del 2,28 per cento a 3.895 punti e il Nasdaq che, dopo un avvio di anno stentato, ha messo a segno la prestazione migliore chiudendo avanti del 2,56 per cento a quota 10.569 punti.

Il contesto di riferimento di oggi è limitato alla borsa Usa. La piazza di Tokyo oggi è chiusa per festività.

Sul fronte valutario molto interessante notare il nuovo apprezzamento della moneta unica nel cambio con il dollaro Usa. La coppia EurUsd, infatti, scambia a 1,07.

Ricordiamo che è possibile fare trading da una sola piattaforma sia su indici di borsa che su azioni e forex grazie al broker eToro. Scegliendo questo fornitore per investire sui mercati con i CFD si può avere subito la demo gratuita da 100 mila euro da usare per fare pratica senza rischi. L’account dimostrativo eToro si può attivare direttamente dal link in basso senza bisogno di lasciare il sito.

–APRI UN CONTO DEMO ETORO PER IMPARARE A FARE TRADING CON I CFD>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!