È arrivato l’ultimo giorno di collocamento del nuovo BTP Valore con scadenza marzo 2032. Mentre è in corso la redazione dell’articolo siamo nella quinta e ultima giornata, con la finestra di sottoscrizione che si chiuderà alle ore 13.00.

Il titolo, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresenta la sesta tranche della famiglia BTP Valore, strumenti progettati per incentivare l’investimento diretto dei risparmiatori nei titoli di Stato italiani attraverso una struttura di cedole crescenti nel tempo.

Fino ad ora il collocamento ha mantenuto un ritmo di raccolta sostanzialmente in linea con le precedenti emissioni, confermando un interesse stabile da parte del pubblico retail nonostante la fase di forte volatilità sui mercati obbligazionari.

Al termine della giornata di oggi verrà quindi definito il risultato finale dell’operazione. Subito dopo la chiusura delle sottoscrizioni, il MEF comunicherà i tassi cedolari definitivi, che potranno essere confermati oppure rivisti al rialzo rispetto ai livelli minimi annunciati all’avvio dell’offerta.

Il mercato sta guardando con particolare attenzione a questo passaggio perché il contesto macro e geopolitico è cambiato rapidamente negli ultimi giorni, con un aumento della volatilità sui mercati obbligazionari e una risalita dei rendimenti dei titoli di Stato italiani sul secondario.

Raccolta BTP Valore sopra i 15 miliardi dopo quattro giorni

Guardando ai numeri del collocamento, la domanda si è dimostrata solida e coerente con la storia delle emissioni precedenti.

Dopo le prime quattro giornate di offerta, il BTP Valore marzo 2032 ha raccolto richieste complessive per 15,09 miliardi di euro. Si tratta di un risultato che ricalca quasi perfettamente la media delle precedenti emissioni di questa tipologia di titolo.

Nel dettaglio, solo nella quarta giornata sono arrivati ordini per 2,07 miliardi di euro, sulla base di 73.169 contratti sottoscritti dagli investitori. Il valore medio per singola operazione si è attestato a circa 28.343 euro.

Se si allarga lo sguardo alle prime quattro giornate complessive, i contratti sottoscritti sono stati 479.233, con un investimento medio unitario vicino ai 31.500 euro.

Questi dati indicano un coinvolgimento molto ampio della platea retail, che resta il target principale di questo strumento. Il BTP Valore, infatti, è stato progettato proprio per favorire la partecipazione dei piccoli risparmiatori, offrendo cedole periodiche e un premio fedeltà per chi mantiene il titolo fino alla scadenza.

Per avere un termine di confronto, la media di raccolta nelle prime quattro giornate delle precedenti cinque emissioni di BTP Valore era stata di 15,04 miliardi di euro. Il risultato attuale, quindi, è perfettamente in linea con la media storica del prodotto.

Ora l’attenzione si sposta sull’ultima giornata di collocamento. Storicamente, la quinta giornata delle emissioni BTP Valore registra una raccolta media di circa 1,26 miliardi di euro. Se anche questa emissione seguisse lo stesso schema, la raccolta finale potrebbe avvicinarsi o superare quota 16 miliardi di euro.

Oggi il MEF decide i tassi definitivi

Uno dei punti più attesi dagli investitori riguarda la definizione finale delle cedole del titolo.

Il nuovo BTP Valore 2032 prevede infatti cedole trimestrali con struttura step-up, cioè crescenti nel tempo. Questo meccanismo è ormai diventato una caratteristica distintiva della famiglia BTP Valore e rappresenta uno degli elementi più apprezzati dai risparmiatori.

I tassi minimi garantiti annunciati prima dell’apertura del collocamento sono i seguenti:

2,5% per i primi due anni

2,8% per il terzo e quarto anno

3,5% per il quinto e sesto anno

Questi livelli rappresentano però solo la soglia minima garantita. Al termine del collocamento, il Ministero dell’Economia può infatti decidere di confermarli oppure ritoccarli al rialzo, sulla base delle condizioni di mercato.

Ed è proprio su questo punto che si concentra la speculazione degli investitori nelle ultime ore.

I tassi minimi erano stati infatti fissati in un contesto di mercato molto diverso, quando i rendimenti dei titoli di Stato erano più bassi e la curva dei tassi risultava più stabile.

Nel frattempo, però, il mercato obbligazionario ha registrato un aumento della volatilità, con i BTP scambiati sul mercato secondario che hanno visto un calo dei prezzi e un conseguente aumento dei rendimenti.

In altre parole, oggi il mercato in alcuni casi offre già rendimenti leggermente superiori rispetto ai tassi minimi promessi dal nuovo BTP Valore. Questo è uno dei motivi per cui molti osservatori ritengono possibile un piccolo aumento delle cedole finali.

Guerra e inflazione: i fattori che spingono i rendimenti

Dietro questo movimento dei rendimenti si nasconde soprattutto il cambiamento del contesto internazionale, che negli ultimi giorni è diventato più incerto.

L’escalation della guerra tra Stati Uniti e Iran sta infatti alimentando nuove tensioni sui mercati delle materie prime e sull’energia.

In particolare, i timori riguardano possibili interruzioni dei flussi petroliferi nel Stretto di Hormuz, uno dei passaggi più importanti per il commercio mondiale di greggio.

Se le tensioni dovessero proseguire, il rischio è quello di una nuova fiammata dell’inflazione globale, spinta dall’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime.

Per il mercato obbligazionario questo scenario ha una conseguenza molto chiara: rendimenti più alti per compensare il rischio inflattivo.

Ed è proprio questa dinamica che sta spingendo verso l’alto i rendimenti dei titoli di Stato negli ultimi giorni, compresi quelli italiani.

Per gli investitori interessati al nuovo BTP Valore, quindi, la decisione finale sui tassi diventa cruciale. Un eventuale aumento delle cedole renderebbe il titolo più competitivo rispetto al mercato secondario, rafforzando ulteriormente l’attrattività dell’emissione.

La risposta definitiva arriverà oggi pomeriggio, subito dopo la chiusura del collocamento alle 13.00, quando il MEF comunicherà i tassi finali. Sarà quello il momento in cui gli investitori potranno capire se il nuovo BTP Valore 2032 offrirà un rendimento più generoso rispetto alle condizioni minime annunciate all’inizio dell’offerta.

