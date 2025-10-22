Trimestrali Borsa Italiana - BorsaInside.com

Ha preso ufficialmente il via oggi con i conti di Unicredit, la stagione delle trimestrali italiane. Si apre ufficialmente un periodo di forte interesse per analisti, investitori e trader. Da qui a metà novembre, le società del Ftse Mib pubblicheranno i risultati dei primi nove mesi del 2025, fornendo al mercato preziose indicazioni sullo stato di salute delle quotate interessante ma anche sulle loro prospettive per l’ultimo trimestre dell’anno.

Come già accennato, l’appuntamento inaugurale è spettato a Unicredit mentre domani sarà poi la volta di Saipem e STMicroelectronics. Nelle giornate successive saranno sotto ai riflettori i conti dei principali titoli industriali ed energetici con Eni (23 ottobre), Moncler (28 ottobre), Amplifon, Campari, Italgas e Prysmian (29 ottobre) fino ad arrivare ai big del comparto bancario, con Intesa Sanpaolo il 31 ottobre e Banco BPM, BPER e Mediobanca a inizio novembre. La chiusura della stagione spetterà invece alle utility, con le trimestrali di Terna, Enel ed ERG in uscita tra il 13 e il 14 novembre.

Le trimestrali come catalizzatore di volatilità

Per il mercato, la pubblicazione dei risultati rappresenta uno dei momenti di maggiore volatilità dell’anno. Gli investitori tendono ad osservare attentamente i bilanci non solo per misurare l’andamento dei profitti, ma anche per cogliere eventuali revisioni della guidance, nuovi ordini, investimenti o segnali macroeconomici.

In queste fasi, i prezzi dei titoli tendono a muoversi in modo più deciso, spesso anche nell’arco di poche ore, generando opportunità speculative di breve periodo, ma anche rischi superiori rispetto ai periodi di calma.

Per questo motivo, conoscere il calendario esatto delle trimestrali è essenziale: permette di pianificare le proprie strategie, decidere se entrare prima della pubblicazione (speculare su dati migliori o peggiori delle attese) oppure attendere la reazione iniziale del mercato per operare successivamente con maggiore visibilità.

Trading prima e dopo i risultati trimestrali

Ci sono due modi principali di affrontare le trimestrali dal punto di vista operativo:

trading sulle previsioni : ch opera prima della pubblicazione punta sull’elemento sorpresa. Gli analisti diffondono stime di consenso sui principali indicatori (utile per azione, ricavi, margini), e il prezzo di un’azione tende ad anticipare parte delle attese. Se si ritiene che un’azienda possa battere le stime, entrare in anticipo può generare plusvalenze rapide, ma il rischio di reazioni negative in caso di delusione è elevato.

: ch opera punta sull’elemento sorpresa. Gli analisti diffondono stime di consenso sui principali indicatori (utile per azione, ricavi, margini), e il prezzo di un’azione tende ad anticipare parte delle attese. Se si ritiene che un’azienda possa battere le stime, entrare in anticipo può generare plusvalenze rapide, ma il rischio di reazioni negative in caso di delusione è elevato. trading sulla reazione: dopo la pubblicazione dei conti ufficiali, il titolo può muoversi in modo brusco. In questi casi, i trader più prudenti attendono il consolidamento della tendenza per capire se il mercato stia realmente premiando o penalizzando i risultati. È un approccio più difensivo, ma adatto a chi preferisce seguire la direzione confermata del prezzo invece di anticiparla.

In entrambi i casi, è fondamentale utilizzare strumenti di gestione del rischio, come ordini stop loss e take profit.

Settori sotto i riflettori e calendario

La stagione autunnale delle trimestrali italiane avrà un focus particolare su banche, energia e industria, tre settori che rappresentano oltre i due terzi della capitalizzazione del Ftse Mib. Le banche saranno osservate per l’impatto del calo dei tassi sui margini di interesse; il comparto energetico (Eni, Saipem, Enel) per la tenuta dei prezzi delle materie prime mentre le società industriali e di lusso offriranno un termometro della domanda globale e dei consumi.

Ecco allora il calendario nel dettaglio:

Saipem: 22 ottobre

STM: 22 ottobre

Eni: 23 ottobre

Moncler: 28 ottobre

Amplifon: 29 ottobre

Campari: 29 ottobre

Italgas: 29 ottobre

Prysmian: 29 ottobre

Stellantis: 30 ottobre

Intesa Sanpaolo: 31 ottobre

Lottomatica: 3 novembre

Ferrari: 4 novembre

Fineco: 4 novembre

Nexi: 4 novembre

Banca Generali: 5 novembre

Banca Popolare di Sondrio. 5 novembre

Buzzi: 5 novembre

Diasorin: 5 novembre

Leonardo: 5 novembre

Telecom Italia: 5 novembre

BPER Banca: 5 novembre

Banco BPM: 6 novembre

Azimut Holding: 6 novembre

Iveco: 6 novembre

Unipol: 6 novembre

Mediobanca: 10 novembre

A2A: 11 novembre

Recordati: 11 novembre

Hera: 12 novembre

Poste Italiane: 12 novembre

Iren: 13 novembre

Terna: 13 novembre

Enel: 13 novembre

ERG: 14 novembre

Unicredit, come detto, ha già pubblicato reagendo tra l’altro in modo negativo nonostante i buoni risultati.

Cosa ricordare:

Non serve essere dei grandi esperti per intuire che la stagione delle trimestrali di Borsa Italiana 2025 si preannuncia ricca di spunti operativi. Per l’investitore attivo, rappresenta un’occasione per individuare titoli sottovalutati o in accelerazione, ma anche un periodo in cui la disciplina di trading e la conoscenza del calendario saranno destinate a fare la differenza.

Di conseguenza esse pronti, informati e consapevoli del proprio profilo di rischio è il primo passo per trasformare la volatilità dei conti trimestrali in opportunità di investimento mirate e strategiche.

