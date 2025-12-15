Azioni Cucinelli - BorsaInside.com

In vetta al Ftse Mib nella prima seduta della settimana troviamo saldamente al comando le azioni Brunello Cucinelli. La maison della moda a metà mattinata sta avanzando del 3,2 per cento a 99,22 euro contro un paniere di riferimento di Piazza Affari che limita la progressione ad un solo punto percentuale. Grazie al rally di oggi, Cucinelli consolida la sua prestazione su base mensile ora pari al 9,85 per cento mentre resta in rosso del 4,6 per cento quella anno su anno. La maison del lusso sembra proprio aver cambiato trend nelle ultime sedute: comprendendo anche quella di oggi, infatti, salgono a quattro le sessioni consecutive tinte di verde ma soprattutto si allontana ancora di più quella fase di ritracciamento che caratterizzò la quotata circa un mese fa per effetto delle indiscrezioni sul mantenimento di attività di business in Russia. Tutto archiviato verrebbe da dire e il solo risultato concreto è che chi ebbe l’ardire di comprare in quel momento di calo, ora si ritrova con un asset decisamente apprezzato.

C’è però un altro lato della medaglia in tutto questo: la possibilità che, a causa proprio del trend al rialzo delle ultime settimane, lo spazio per un ulteriore verde possa essersi stretta. C’è questo rischio oppure Cucinelli c’è ancora spazio di upside?

Vediamolo assieme.

Cosa sta spingendo le azioni Brunello Cucinelli?

Se la scorsa settimana erano state le indicazioni finanziarie per il biennio 2025/2026 a spingere in avanti le azioni Brunello Cucinelli (previsto per l’esercizio in corso un aumento del fatturato a cambi costanti compreso nel range compreso tra l’11 e il 12 per cento, in miglioramento rispetto alle stime di inizio anno), la nuova ottava vede la quotata del lusso avanzare senza un apparente motivo. Non ci sono notizie price sensitive sul titolo.

E allora la netta impostazione al rialzo potrebbe essere frutto di movimenti tecnici. E in effetti è proprio il quadro tecnico in atto sulle azioni Cucinelli ad essere molto interessante. La quotata ha raggiunto un massimo intraday a 99,8 euro nel corso della mattina. Ci sono i 100 euro nel mirino, quindi, e questa è sempre una buona notizia.

Allargando l’analisi, risulta evidente che il trend settimanale delle azioni Cucinelli è più marcato rispetto a quello del Ftse Mib. Non è necessario essere degli esperti di finanza, per comprendere che ci sia un migliore approccio rispetto a quello del paniere di riferimento di Piazza Affari.

Detto questo, coem abbiamo già accennato in precedenza, è palese che il livello più a portata di mano è quello dei 100 euro, il cui raggiungimento avrebbe anche una valenza psicologica. La vera resistenza, però, è collocabile leggermente più in alto a quota 100,2 euro. Se le azioni della maison dovessero raggiungerla, si aprirebbe la strada fino a oltre 103 che è l’area che funge da resistenza successiva. Al ribasso attenzione a 97,3 euro, il livello di supporto più immediato.

Cosa fare con le azioni Cucinelli secondo gli analisti

La valutazione più recente sulle azioni Cucinelli è arrivata la scorsa settimana, proprio in scia alla revisione al rialzo delle stime da parte della stessa maison. Si è trattato di un verdetto chiaro e lampante: rating buy e target price a 112 euro. Ad esprimerlo gli analisti di Equita dai quali è arrivato un messaggio ben preciso: comprare azioni Cucinelli perchè il titolo ha ampio margine di miglioramento dei prezzi attuali. Da evidenziare che sia il rating che il target price sono risultati frutto di un upgrade. Promozione solo sul target price e conferma del rating a buy (già in essere) è stato invece il verdetto degli analisti di UBS. In questo caso a stupire è l’asticella collocata molto in alto: 122 euro il target price assegnato.

In generale, la media di rating sulle azioni Cucinelli è accumulate (accumulare) sulla base di 14 valutazioni attive a metà dicembre. A spiccare sono sette buy (due li abbiamo citati e sono quelli di Equita e UBS) ma c’è anche un underperform (farà peggio del mercato di riferimento) ad appesantire. Il target price medio è invece di 110 euro con un potenziale di rialzo del 14 per cento rispetto ai prezzi correnti di borsa.

